Однодневный тур
Приглашаю на увлекательную прогулку к потрясающим местам на полный день в Алматы. Вы увидите уникальный по величию и красоте Чарынский район, впечатляющие голубые озера Кольсай.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Чарынский каньон «Долина замков»
- Черный каньон
- Озеро Кольсай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Самая популярная экскурсия на полный день в Алматы Разнообразие ландшафтов, ознакомление с этникой и культурой. Два потрясающих по красоте места, которые можно сравнить с Гранд каньоном и озерами Швейцарии. Обед в гостевом доме позволит вам узнать больше о нашей кухне.
Что вас ждет:• Чарынский каньон — это уникальнейший объект природного наследия не только в Казахстане, но и в мире. Природа образования объекта связана с эпохой палеогена, когда под влиянием тысячелетних воздействий климата, в процессе выветривания мягких осадочных пород, сформировались совершенно особенные геологические формы рельефа. А именно, останцы и природные скульптуры, напоминающие средневековые замки, башни, часовни и т. п. Создателем этого естественного шедевра ученые называют деятельность разрушающих ветров. Они выдувают рыхлые горные породы, превращая их в песок.
- Черный каньон — часть Чарынского каньона, где река Чарын пробила себе дорогу сквозь камни и скалы. Стены каньона имеют чёрный цвет и ярко контрастируют с бирюзового цвета горным потоком, протекающим по дну. Достопримечательность принадлежит территории Чарынского национального парка и находится под охраной государства.
- Озеро Кольсай — голубое ожерелье Северного Тянь-Шаня. Кольсайские озера — одно из красивейших мест казахской природы. Их еще называют голубым ожерельем Северного Тянь-Шаня. Оно и понятно – такую красоту встретишь не везде! В переводе с казахского языка «кольсай» означает «озеро в ущелье», потому что все три озера находятся в живописнейшем ущелье восточной части хребта Кунгей Алатау.
- Важная информация:• Обязательно, возьмите с собой паспорт.
- Наденьте удобную одежду и обувь по погоде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транпорт
- Гид
- Входные билеты
- Обед
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Возьмите с собой паспорт
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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