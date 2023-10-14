Однодневный тур: Чарынский каньон - Черный каньон - озеро Кольсай

Однодневный тур

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Приглашаю на увлекательную прогулку к потрясающим местам на полный день в Алматы. Вы увидите уникальный по величию и красоте Чарынский район, впечатляющие голубые озера Кольсай.
Однодневный тур: Чарынский каньон - Черный каньон - озеро Кольсай
Однодневный тур: Чарынский каньон - Черный каньон - озеро Кольсай
Однодневный тур: Чарынский каньон - Черный каньон - озеро Кольсай
Однодневный тур: Чарынский каньон - Черный каньон - озеро Кольсай
Однодневный тур: Чарынский каньон - Черный каньон - озеро Кольсай
Однодневный тур: Чарынский каньон - Черный каньон - озеро Кольсай
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Чарынский каньон «Долина замков»
  • Черный каньон
  • Озеро Кольсай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Самая популярная экскурсия на полный день в Алматы Разнообразие ландшафтов, ознакомление с этникой и культурой. Два потрясающих по красоте места, которые можно сравнить с Гранд каньоном и озерами Швейцарии. Обед в гостевом доме позволит вам узнать больше о нашей кухне.
Что вас ждет:• Чарынский каньон — это уникальнейший объект природного наследия не только в Казахстане, но и в мире. Природа образования объекта связана с эпохой палеогена, когда под влиянием тысячелетних воздействий климата, в процессе выветривания мягких осадочных пород, сформировались совершенно особенные геологические формы рельефа. А именно, останцы и природные скульптуры, напоминающие средневековые замки, башни, часовни и т. п. Создателем этого естественного шедевра ученые называют деятельность разрушающих ветров. Они выдувают рыхлые горные породы, превращая их в песок.
  • Черный каньон — часть Чарынского каньона, где река Чарын пробила себе дорогу сквозь камни и скалы. Стены каньона имеют чёрный цвет и ярко контрастируют с бирюзового цвета горным потоком, протекающим по дну. Достопримечательность принадлежит территории Чарынского национального парка и находится под охраной государства.
  • Озеро Кольсай — голубое ожерелье Северного Тянь-Шаня. Кольсайские озера — одно из красивейших мест казахской природы. Их еще называют голубым ожерельем Северного Тянь-Шаня. Оно и понятно – такую красоту встретишь не везде! В переводе с казахского языка «кольсай» означает «озеро в ущелье», потому что все три озера находятся в живописнейшем ущелье восточной части хребта Кунгей Алатау.
  • Важная информация:• Обязательно, возьмите с собой паспорт.
  • Наденьте удобную одежду и обувь по погоде.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транпорт
  • Гид
  • Входные билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Возьмите с собой паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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