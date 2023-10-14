Самая популярная экскурсия на полный день в Алматы Разнообразие ландшафтов, ознакомление с этникой и культурой. Два потрясающих по красоте места, которые можно сравнить с Гранд каньоном и озерами Швейцарии. Обед в гостевом доме позволит вам узнать больше о нашей кухне.

Что вас ждет:• Чарынский каньон — это уникальнейший объект природного наследия не только в Казахстане, но и в мире. Природа образования объекта связана с эпохой палеогена, когда под влиянием тысячелетних воздействий климата, в процессе выветривания мягких осадочных пород, сформировались совершенно особенные геологические формы рельефа. А именно, останцы и природные скульптуры, напоминающие средневековые замки, башни, часовни и т. п. Создателем этого естественного шедевра ученые называют деятельность разрушающих ветров. Они выдувают рыхлые горные породы, превращая их в песок.