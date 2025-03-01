Приглашаем Вас на однодневный тур по ключевым локациям Алматинской области.
В ходе поездки на комфортабельном внедорожнике вы сможете посетить красивое озеро Кольсай и насладиться видом необычного озера Каинды.
К ним съезжаются многие путешественники, чтобы отдохнуть душой, сделать необычные фото и насладиться красотами Алматинского края.
В ходе поездки на комфортабельном внедорожнике вы сможете посетить красивое озеро Кольсай и насладиться видом необычного озера Каинды.
К ним съезжаются многие путешественники, чтобы отдохнуть душой, сделать необычные фото и насладиться красотами Алматинского края.
Описание экскурсииОзеро Каинды Главная достопримечательность — затопленный лес, погружённый в горную воду бирюзового цвета. Озеро окружено вековым ельником, где можно погулять по лесным тропинкам и насладиться живописным видом. Озеро Кольсай Озеро Кольсай в альпийском стиле расположено в ущелье среди гор и елей. Вы полюбуетесь сказочными пейзажами и, если захотите, совершите конную прогулку. Важная информация:
- Возьмите с собой воду, обед (есть возможность посетить кафе);
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде;
- Обязательно возьмите с собой наличные деньги — в стоимость не включены входные билеты (экосборы): 5000 тенге на 1 человека (на все локации).
Ежедневно в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Каинды
- Озеро Кольсай
Что включено
- Трансфер на протяжении всего пути от вашего отеля
- Услуги гида-проводника или водителя-гида
Что не входит в цену
- Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в кафе)
- Входные билеты (экосборы): 5000 тенге на 1 человека (на все локации). Принимаются только наличные!
- Конная прогулка (от 7000 тенге с человека)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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