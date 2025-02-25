На главных улицах Алматы вы погрузитесь в шарм и колорит южной столицы.
Выбирайте один из двух маршрутов или оба для полного погружения! Красный маршрут - про историю: на фоне главных достопримечательностей
Выбирайте один из двух маршрутов или оба для полного погружения! Красный маршрут - про историю: на фоне главных достопримечательностей
Описание экскурсии
Чтобы вы исследовали все главные места Алматы, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
Красный маршрут: дореволюционная жизнь города
Вы погрузитесь в тот период истории города, когда он назывался Верным. На маршруте:
- Вознесенсктй собор. Это здание было построено в 1907 году, а в 1910 году выдержало сильнейшее Кеминское землетрясение, сила толчков которого достигала 12 баллов.
- Две старые могилы в самом центре парка. Вы узнаете легенды и исторические факты об этих захоронениях.
- Артишок — самый, пожалуй, интересный алматинский театр, совершенно независимый и очень профессиональный.
- Два Дома офицеров — деревянный и монолитный. Две эпохи, две истории мирно соседствуют на одном пространстве, создавая единый архитектурный комплекс.
- *Пешеходная улица Жибек Жолы, что в переводе с казахского значит «шёлковый путь»
- Торговые дома купцов 19 века, которые и сейчас являются торговыми домами, но уже современных купцов. Узнаем, почему среди старых построек нашего города нет высоких кирпичных зданий и как выглядел старый городской водопровод.
- Зелёный базар. Узнаем, почему же он называется Зелёным. Научимся отличать иримшик от курта, а казы от карта. И торговаться тоже научимся — мы ж все таки на восточном базаре, хоть и зеленом.
- *Кондитерская фабрика «Рахат». История этой фабрики начинается в 1942 году на базе цехов Алма-Атинского ликёроводочного завода и эвакуированных из Москвы кондитерских фабрик «имени Бабаева» и «Рот Фронт». Сейчас шоколад от Рахата — лучший подарок из Алматы.
Синий маршрут: архитектурное наследие
В 70-80-е годы в Алма-Ате была одна из самых сильных архитектурных школ СССР. До сих пор самый яркий архитектурный стиль в городе — советский модернизм. Рассмотрим его примеры и не только:
- Баня «Арасан». Это настоящий восточный город в модернистской упаковке. Баня была построена в 1982 году, с куполами на крыше и бассейнами внутри. Мраморные лестницы, гранитные полы, витражи и фрески — сказка, а не баня. Это одно из самых любимых алматинцами мест.
- Дом купца Шахвростова — деревянный дом конца 19 века в стиле модерн. В разное время здесь располагались Реввоентрибунал, больница, музей, посольство США и консульство Франции.
- Пешеходная улица Панфилова. Увидим знаменитый мурал «Гоголь». Узнаем, для чего художники упорно изображают именно Николая Васильевича и его героев и почему в Алматы так много муралов.
- Алматинское метро. Узнаем, почему алматинское метро строили почти 30 лет и построили пока только одну ветку.
- Дом-музей Мухтара Ауэзова — классика казахской литературы. Его четырёхтомный роман «Путь Абая» вошёл в «Библиотеку всемирной литературы».
- Дом Дружбы, где 21 декабря 1991 года главами государств была подписана Алма-Атинская декларация, в которой излагались цели и принципы СНГ.
- Академия Наук РК. Здание в стиле сталинский ампир построили по проекту академика Щусева в 1957 году.
- Туманный фонтан. Здесь приятно в жару. Он распыляет мелкую водную пыль, спасая окружающих от зноя.
- Гостиница «Казахстан», которую проверяли на сейсмическую прочность, устроив искусственное землетрясение. Посмотрим, как изначально должен был выглядеть отель (спойлер — совсем иначе!)
- Памятник Абаю. Узнаете, почему автор монумента Хакимжан Наурызбаев создавал его в коридоре одного из учебных заведений.
Расскажем, куда можно уехать (уйти, подняться, спуститься) с площади Абая. Вокруг много достопримечательностей и туристических мест.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €20, дети до 8 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2280 ₽
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив главного входа в Вознесенский Собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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