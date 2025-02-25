Личное свидание с Алматы

Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
На главных улицах Алматы вы погрузитесь в шарм и колорит южной столицы.

Выбирайте один из двух маршрутов или оба для полного погружения! Красный маршрут - про историю: на фоне главных достопримечательностей
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вы перенесётесь в дореволюционный город. А синий маршрут познакомит вас с самыми интересными архитектурными проектами города. Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни Алматы!

Личное свидание с Алматы
Личное свидание с Алматы
Личное свидание с Алматы
Ближайшие даты:
25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар3
мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Алматы, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: дореволюционная жизнь города

Вы погрузитесь в тот период истории города, когда он назывался Верным. На маршруте:

  • Вознесенсктй собор. Это здание было построено в 1907 году, а в 1910 году выдержало сильнейшее Кеминское землетрясение, сила толчков которого достигала 12 баллов.
  • Две старые могилы в самом центре парка. Вы узнаете легенды и исторические факты об этих захоронениях.
  • Артишок — самый, пожалуй, интересный алматинский театр, совершенно независимый и очень профессиональный.
  • Два Дома офицеров — деревянный и монолитный. Две эпохи, две истории мирно соседствуют на одном пространстве, создавая единый архитектурный комплекс.
  • *Пешеходная улица Жибек Жолы, что в переводе с казахского значит «шёлковый путь»
  • Торговые дома купцов 19 века, которые и сейчас являются торговыми домами, но уже современных купцов. Узнаем, почему среди старых построек нашего города нет высоких кирпичных зданий и как выглядел старый городской водопровод.
  • Зелёный базар. Узнаем, почему же он называется Зелёным. Научимся отличать иримшик от курта, а казы от карта. И торговаться тоже научимся — мы ж все таки на восточном базаре, хоть и зеленом.
  • *Кондитерская фабрика «Рахат». История этой фабрики начинается в 1942 году на базе цехов Алма-Атинского ликёроводочного завода и эвакуированных из Москвы кондитерских фабрик «имени Бабаева» и «Рот Фронт». Сейчас шоколад от Рахата — лучший подарок из Алматы.

Синий маршрут: архитектурное наследие

В 70-80-е годы в Алма-Ате была одна из самых сильных архитектурных школ СССР. До сих пор самый яркий архитектурный стиль в городе — советский модернизм. Рассмотрим его примеры и не только:

  • Баня «Арасан». Это настоящий восточный город в модернистской упаковке. Баня была построена в 1982 году, с куполами на крыше и бассейнами внутри. Мраморные лестницы, гранитные полы, витражи и фрески — сказка, а не баня. Это одно из самых любимых алматинцами мест.
  • Дом купца Шахвростова — деревянный дом конца 19 века в стиле модерн. В разное время здесь располагались Реввоентрибунал, больница, музей, посольство США и консульство Франции.
  • Пешеходная улица Панфилова. Увидим знаменитый мурал «Гоголь». Узнаем, для чего художники упорно изображают именно Николая Васильевича и его героев и почему в Алматы так много муралов.
  • Алматинское метро. Узнаем, почему алматинское метро строили почти 30 лет и построили пока только одну ветку.
  • Дом-музей Мухтара Ауэзова — классика казахской литературы. Его четырёхтомный роман «Путь Абая» вошёл в «Библиотеку всемирной литературы».
  • Дом Дружбы, где 21 декабря 1991 года главами государств была подписана Алма-Атинская декларация, в которой излагались цели и принципы СНГ.
  • Академия Наук РК. Здание в стиле сталинский ампир построили по проекту академика Щусева в 1957 году.
  • Туманный фонтан. Здесь приятно в жару. Он распыляет мелкую водную пыль, спасая окружающих от зноя.
  • Гостиница «Казахстан», которую проверяли на сейсмическую прочность, устроив искусственное землетрясение. Посмотрим, как изначально должен был выглядеть отель (спойлер — совсем иначе!)
  • Памятник Абаю. Узнаете, почему автор монумента Хакимжан Наурызбаев создавал его в коридоре одного из учебных заведений.

Расскажем, куда можно уехать (уйти, подняться, спуститься) с площади Абая. Вокруг много достопримечательностей и туристических мест.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €20, дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2280 ₽
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив главного входа в Вознесенский Собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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