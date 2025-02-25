На главных улицах Алматы вы погрузитесь в шарм и колорит южной столицы.Выбирайте один из двух маршрутов или оба для полного погружения! Красный маршрут - про историю: на фоне главных достопримечательностей

вы перенесётесь в дореволюционный город. А синий маршрут познакомит вас с самыми интересными архитектурными проектами города. Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни Алматы!

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за 1–5 человек или 2280 ₽ за человека, если вас больше

от 11 400 ₽ за 1–5 человек или 2280 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Алматы, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: дореволюционная жизнь города

Вы погрузитесь в тот период истории города, когда он назывался Верным. На маршруте:

Вознесенсктй собор . Это здание было построено в 1907 году, а в 1910 году выдержало сильнейшее Кеминское землетрясение, сила толчков которого достигала 12 баллов.

. Это здание было построено в 1907 году, а в 1910 году выдержало сильнейшее Кеминское землетрясение, сила толчков которого достигала 12 баллов. Две старые могилы в самом центре парка. Вы узнаете легенды и исторические факты об этих захоронениях.

в самом центре парка. Вы узнаете легенды и исторические факты об этих захоронениях. Артишок — самый, пожалуй, интересный алматинский театр, совершенно независимый и очень профессиональный.

— самый, пожалуй, интересный алматинский театр, совершенно независимый и очень профессиональный. Два Дома офицеров — деревянный и монолитный. Две эпохи, две истории мирно соседствуют на одном пространстве, создавая единый архитектурный комплекс.

— деревянный и монолитный. Две эпохи, две истории мирно соседствуют на одном пространстве, создавая единый архитектурный комплекс. *Пешеходная улица Жибек Жолы, что в переводе с казахского значит «шёлковый путь»

Торговые дома купцов 19 века, которые и сейчас являются торговыми домами, но уже современных купцов. Узнаем, почему среди старых построек нашего города нет высоких кирпичных зданий и как выглядел старый городской водопровод.

купцов 19 века, которые и сейчас являются торговыми домами, но уже современных купцов. Узнаем, почему среди старых построек нашего города нет высоких кирпичных зданий и как выглядел старый городской водопровод. Зелёный базар . Узнаем, почему же он называется Зелёным. Научимся отличать иримшик от курта, а казы от карта. И торговаться тоже научимся — мы ж все таки на восточном базаре, хоть и зеленом.

. Узнаем, почему же он называется Зелёным. Научимся отличать иримшик от курта, а казы от карта. И торговаться тоже научимся — мы ж все таки на восточном базаре, хоть и зеленом. *Кондитерская фабрика «Рахат». История этой фабрики начинается в 1942 году на базе цехов Алма-Атинского ликёроводочного завода и эвакуированных из Москвы кондитерских фабрик «имени Бабаева» и «Рот Фронт». Сейчас шоколад от Рахата — лучший подарок из Алматы.

Синий маршрут: архитектурное наследие

В 70-80-е годы в Алма-Ате была одна из самых сильных архитектурных школ СССР. До сих пор самый яркий архитектурный стиль в городе — советский модернизм. Рассмотрим его примеры и не только:

Баня «Арасан» . Это настоящий восточный город в модернистской упаковке. Баня была построена в 1982 году, с куполами на крыше и бассейнами внутри. Мраморные лестницы, гранитные полы, витражи и фрески — сказка, а не баня. Это одно из самых любимых алматинцами мест.

. Это настоящий восточный город в модернистской упаковке. Баня была построена в 1982 году, с куполами на крыше и бассейнами внутри. Мраморные лестницы, гранитные полы, витражи и фрески — сказка, а не баня. Это одно из самых любимых алматинцами мест. Дом купца Шахвростова — деревянный дом конца 19 века в стиле модерн. В разное время здесь располагались Реввоентрибунал, больница, музей, посольство США и консульство Франции.

— деревянный дом конца 19 века в стиле модерн. В разное время здесь располагались Реввоентрибунал, больница, музей, посольство США и консульство Франции. Пешеходная улица Панфилова . Увидим знаменитый мурал «Гоголь». Узнаем, для чего художники упорно изображают именно Николая Васильевича и его героев и почему в Алматы так много муралов.

. Увидим знаменитый мурал «Гоголь». Узнаем, для чего художники упорно изображают именно Николая Васильевича и его героев и почему в Алматы так много муралов. Алматинское метро . Узнаем, почему алматинское метро строили почти 30 лет и построили пока только одну ветку.

. Узнаем, почему алматинское метро строили почти 30 лет и построили пока только одну ветку. Дом-музей Мухтара Ауэзова — классика казахской литературы. Его четырёхтомный роман «Путь Абая» вошёл в «Библиотеку всемирной литературы».

— классика казахской литературы. Его четырёхтомный роман «Путь Абая» вошёл в «Библиотеку всемирной литературы». Дом Дружбы , где 21 декабря 1991 года главами государств была подписана Алма-Атинская декларация, в которой излагались цели и принципы СНГ.

, где 21 декабря 1991 года главами государств была подписана Алма-Атинская декларация, в которой излагались цели и принципы СНГ. Академия Наук РК . Здание в стиле сталинский ампир построили по проекту академика Щусева в 1957 году.

. Здание в стиле сталинский ампир построили по проекту академика Щусева в 1957 году. Туманный фонтан . Здесь приятно в жару. Он распыляет мелкую водную пыль, спасая окружающих от зноя.

. Здесь приятно в жару. Он распыляет мелкую водную пыль, спасая окружающих от зноя. Гостиница «Казахстан» , которую проверяли на сейсмическую прочность, устроив искусственное землетрясение. Посмотрим, как изначально должен был выглядеть отель (спойлер — совсем иначе!)

, которую проверяли на сейсмическую прочность, устроив искусственное землетрясение. Посмотрим, как изначально должен был выглядеть отель (спойлер — совсем иначе!) Памятник Абаю. Узнаете, почему автор монумента Хакимжан Наурызбаев создавал его в коридоре одного из учебных заведений.

Расскажем, куда можно уехать (уйти, подняться, спуститься) с площади Абая. Вокруг много достопримечательностей и туристических мест.

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