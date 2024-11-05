Озеро Иссык и водопад Медвежий

Вас ждет насыщенное приключение — откройте для себя изумительные уголки Алматинской области всего за один день. Вы увидите живописное озеро Иссык, фотогеничный водопад Медвежий. Вы полюбуетесь уникальными местами, сделаете оригинальные фото и видео вдали от туристических толп.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсииПриглашаем вас отправиться в незабываемое приключение на комфортабельном автомобиле из Алматы к озеру Иссык и Медвежьему (Тургеньскому) водопаду. Всего за несколько часов вы сможете увидеть пронзительно бирюзовое озеро Иссык, окруженное живописными вершинами Заилийского Алатау, и насладиться потрясающими пейзажами горной местности. Лёгкий треккинг приведёт вас к 30-метровому водопаду Медвежий, где вы сможете ощутить свежесть брызг, сделать яркие фото и видео вдали от туристических толп. Также вас ждёт возможность посетить музей «Золотого человека» и древние курганы. Завершив это увлекательное путешествие, вы вернётесь в город, успев на ужин или вечерний вылет из Алматы. Важная информация:
- Возьмите с собой воду.
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Обязательно возьмите с собой наличные деньги.
Каждый день в 7.30 утра старт
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Иссык
- Медвежий водопад
- Музей «Золотого человека» (при желании)
Что включено
- Услуги гида или гида/водителя
- Трансфер на протяжении всего пути
- Групповая аптечка
- Водители-профессионалы
Что не входит в цену
- Сумма на входные билеты (экосборы): 1500 тенге на 1 человека
- Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в кафе)
Место начала и завершения?
Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7.30 утра старт
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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