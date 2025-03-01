Три каньона и три реки за один день

Мы посетим знаменитый Чарынский каньон, пройдемся по ущелью средь величественных столбов, созданных природой на протяжении нескольких веков, прогуляемся по верхней площадке в Долину замков, насладимся красотой бурной реки Чарын.

Пройдемся по верхушке величественного Чёрного каньона, подойдем к самому краю, что бы увидеть бурную горную реку, которая завораживает своим бирюзовым цветом и многое другое.
Три каньона и три реки за один день
Три каньона и три реки за один день
Три каньона и три реки за один день
Ближайшие даты:
1
мар2
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мар7
мар
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Удивительные места в окрестностях Алматы

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по удивительным местам, расположенным неподалеку от города Алматы. Это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к великолепию природы и насладиться ее красотой.

Чарынский каньон

Начнем наше приключение с посещения знаменитого Чарынского каньона. Здесь вы сможете прогуляться по ущелью, окруженному величественными столбами, которые формировались природой на протяжении многих веков. Это место поражает своим масштабом и красотой.

Долина замков

Следующим пунктом нашего маршрута станет верхняя площадка, откуда открывается вид на Долину замков. Здесь вы сможете насладиться потрясающими пейзажами и сделать незабываемые фотографии.

Река Чарын

Во время прогулки мы также полюбуемся бурной рекой Чарын, которая завораживает своим бирюзовым цветом. Эта река, с её стремительными потоками, создаёт неповторимую атмосферу и оставляет яркие впечатления.

Чёрный каньон

Не упустим возможность прогуляться по верхушке величественного Чёрного каньона. Здесь мы подойдём к самому краю, чтобы увидеть бурную горную реку, которая притягивает взгляд своим насыщенным цветом.

Спокойная река Лунного

В завершение нашего путешествия мы насладимся красотой спокойной реки Лунного. Это место идеально подходит для того, чтобы расслабиться и насладиться тишиной природы.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя удивительные уголки природы вокруг Алматы!

ежедневно с 6:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чарынский каньон
  • Долина замков
  • Черный каньон
  • Лунный каньон
  • Озёра
Что включено
  • Семиместный трансфер Mitsubishi Delica
  • Услуги гида
  • Питьевая вода
Что не входит в цену
  • Экосборы (1000 тг за человека)
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Демьяна Бедного дом 3
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 6:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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