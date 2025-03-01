Пройдемся по верхушке величественного Чёрного каньона, подойдем к самому краю, что бы увидеть бурную горную реку, которая завораживает своим бирюзовым цветом и многое другое.
Описание экскурсии
Удивительные места в окрестностях Алматы
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по удивительным местам, расположенным неподалеку от города Алматы. Это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к великолепию природы и насладиться ее красотой.
Чарынский каньон
Начнем наше приключение с посещения знаменитого Чарынского каньона. Здесь вы сможете прогуляться по ущелью, окруженному величественными столбами, которые формировались природой на протяжении многих веков. Это место поражает своим масштабом и красотой.
Долина замков
Следующим пунктом нашего маршрута станет верхняя площадка, откуда открывается вид на Долину замков. Здесь вы сможете насладиться потрясающими пейзажами и сделать незабываемые фотографии.
Река Чарын
Во время прогулки мы также полюбуемся бурной рекой Чарын, которая завораживает своим бирюзовым цветом. Эта река, с её стремительными потоками, создаёт неповторимую атмосферу и оставляет яркие впечатления.
Чёрный каньон
Не упустим возможность прогуляться по верхушке величественного Чёрного каньона. Здесь мы подойдём к самому краю, чтобы увидеть бурную горную реку, которая притягивает взгляд своим насыщенным цветом.
Спокойная река Лунного
В завершение нашего путешествия мы насладимся красотой спокойной реки Лунного. Это место идеально подходит для того, чтобы расслабиться и насладиться тишиной природы.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя удивительные уголки природы вокруг Алматы!
ежедневно с 6:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарынский каньон
- Долина замков
- Черный каньон
- Лунный каньон
- Озёра
Что включено
- Семиместный трансфер Mitsubishi Delica
- Услуги гида
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Экосборы (1000 тг за человека)
- Еда и напитки