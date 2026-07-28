Это путешествие объединяет три совершенно разных природных ландшафта Алматинской области.
Вы прогуляетесь по Чарынскому каньону, подниметесь к Медвежьему водопаду и завершите день у озера Иссык, где услышите историю его разрушения и восстановления. Маршрут построен в комфортном темпе, чтобы успеть насладиться каждым местом без спешки.
Вы прогуляетесь по Чарынскому каньону, подниметесь к Медвежьему водопаду и завершите день у озера Иссык, где услышите историю его разрушения и восстановления. Маршрут построен в комфортном темпе, чтобы успеть насладиться каждым местом без спешки.
Описание экскурсии
6:00 — выезд из Алматы
9:00 — Чарынский каньон. Прогуляемся по знаменитой Долине замков, спустимся к реке, посетим лучшие смотровые площадки и поговорим о том, как миллионы лет формировался один из самых впечатляющих каньонов Центральной Азии
11:00 — переезд в Тургенское ущелье
13:30 — Медвежий водопад. По лесной тропе (30 мин в одну сторону) дойдём до потоков воды и насладимся прохладой гор
14:30 — короткий переезд
15:00 — озеро Иссык. Пройдём вдоль берегов озера, полюбуемся его пейзажами и поговорим о трагедии села, которая изменила судьбу этого места
16:00 — выезд обратно
18:30–19:00 — возвращение в Алматы
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле
- Уровень сложности — лёгкий/средний. К Медвежьему водопаду ведёт пешая тропа, остальные локации доступны для лёгких прогулок
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается
- Экологический сбор за посещение нацпарков — 5000 тенге (800 ₽) за чел.
- Экотакси на озере Иссык (по желанию) — 500 тенге (80 ₽) за чел.
- Поездка на уазике в Чарынском каньоне (по желанию) — 1000 тенге (160 ₽) за чел.
- Питание (можно взять с собой или пообедать в кафе по пути)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из удобного вам места или аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3138 туристов
Я сертифицированный гид, фотограф и организатор путешествий по Казахстану. Вместе с командой опытных гидов и джипперов (стаж до 20 лет) мы показываем не только известные достопримечательности, но и уникальные места, куда
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