Это путешествие объединяет три совершенно разных природных ландшафта Алматинской области. Вы прогуляетесь по Чарынскому каньону, подниметесь к Медвежьему водопаду и завершите день у озера Иссык, где услышите историю его разрушения и восстановления. Маршрут построен в комфортном темпе, чтобы успеть насладиться каждым местом без спешки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 22 500 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

6:00 — выезд из Алматы

9:00 — Чарынский каньон. Прогуляемся по знаменитой Долине замков, спустимся к реке, посетим лучшие смотровые площадки и поговорим о том, как миллионы лет формировался один из самых впечатляющих каньонов Центральной Азии

11:00 — переезд в Тургенское ущелье

13:30 — Медвежий водопад. По лесной тропе (30 мин в одну сторону) дойдём до потоков воды и насладимся прохладой гор

14:30 — короткий переезд

15:00 — озеро Иссык. Пройдём вдоль берегов озера, полюбуемся его пейзажами и поговорим о трагедии села, которая изменила судьбу этого места

16:00 — выезд обратно

18:30–19:00 — возвращение в Алматы

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле

Уровень сложности — лёгкий/средний. К Медвежьему водопаду ведёт пешая тропа, остальные локации доступны для лёгких прогулок

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается