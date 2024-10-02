Однодневное путешествие по Алматинской области подарит яркие впечатления и уникальные фотографии. Чарынский каньон удивит красочными скалами, напоминающими декорации к фильмам о Диком Западе. Озеро Каинды очарует бирюзовой водой и затопленным
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Невероятные виды природы
- 🚐 Комфортное путешествие
- 📸 Уникальные фотомоменты
- 🌲 Мистическая атмосфера
- 🗺️ Профессиональный гид
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения озера Каинды и Чарынского каньона - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа расцветает яркими красками. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой и ранней весной доступ к некоторым участкам может быть ограничен из-за снега, но даже в это время величие каньонов впечатляет.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Озеро Каинды
- Чарынский каньон
- Черный каньон
Описание экскурсииВ этой насыщенной поездке вы откроете для себя уникальные природные достопримечательности Казахстана, которые поразят своей красотой и необычностью. Путешествие пройдет в уютной мини-группе на комфортном минивене, а профессиональный гид сделает этот день еще более интересным и познавательным. Маршрут экскурсии:• Озеро Каинды — загадочное место с бирюзовой водой и затопленным лесом, создающее мистическую атмосферу. Здесь вы сможете сделать невероятные фото и насладиться тишиной среди природы.
- Чарынский каньон — красочные скалы, напоминающие декорации к фильмам о Диком Западе, оставят вас в полном восторге.
- Черный каньон — суровый и величественный, он демонстрирует силу природы, формировавшей его миллионы лет. Что вас ждет:• Захватывающие виды, которые не оставят равнодушным ни одного любителя природы.
- Комфортный транспорт, мини-группа и продуманная программа для идеального отдыха.
- Возможность сделать уникальные снимки и испытать яркие эмоции вдали от городской суеты.
Ежедневно в 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Каинды
- Черный каньон
- Чарынский каньон
- Река Чарын
- Долина замков
Что включено
- Услуги гида или гида/водителя
- Трансфер на протяжении всего пути
- Водители-профессионалы
Что не входит в цену
- Входные билеты (экосборы): 5000 тенге на 1 человека (на все локации). /nПринимаются только наличные
- Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в гостевой дом)
Место начала и завершения?
Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +7 705 543 9135WhatsApp
- @tinka-88888 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
2 окт 2024
Мне очень понравилась эта экскурсия Кристины "от и до". Гид Али любознательный и любящий свой край. С гидом было интересно! Был хорошо продуман маршрут и четкое соблюдение графика. За световой
Д
Дермичева
12 сен 2024
Все отлично прекрасная компания организация экскурсий все понравилось отличные впечатления ставлю твёрдую десятку из 10💕
Л
Лилия
8 июл 2024
Восхитительный виды и очень, ну очень красивые места! Гид Аружан просто умничка! С ней безумно интересно общаться. Нашей группе понравилось вообще все: транспорт, водитель, гид, внимание и забота - до, во время и после экскурсии. Обнимаю всех и очень рекомендую Кристину и ее команду для такой запоминающейся поездки.
М
Мария
13 фев 2024
Добралась наконец до отзыва)) Кристиночка, спасибо Вам большое за профессионализм и грамотный подход в работе. С Вами очень приятно общаться. Экскурсия прошла на отлично, благодаря слаженной работе команды. Это путешествие
Входит в следующие категории Алматы
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