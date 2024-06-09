Сергей — ваша команда гидов в Бишкеке

Всем привет! Меня зовут Сергей, и я со-продюссер иммерсивной аудиоэкскурсии по Бишкеку. Традиционные экскурсии могут быть скучными и заполненными фактами, в то время как аудиоспектакль позволит вам узнать тайны за фасадами домов и музеев, открывая перед вами удивительные истории. Провожу экскурсии сам, а также моя команда коллег.