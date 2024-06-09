На этом спектакле вы не будете сидеть в креслах, а станете основными участниками. Наденете наушники и проследуете по маршруту за голосом. Действие развернётся здесь и сейчас, а улицы превратятся в импровизированную сцену.
Вы посмотрите на знаковые места города и услышите интересные истории, скрывающиеся за фасадами домов.
Вы посмотрите на знаковые места города и услышите интересные истории, скрывающиеся за фасадами домов.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Двор музея ИЗО имени Айтиева
- Фасады театра оперы и балета и детской библиотеки
- Площадь Ала-Тоо
- Исторический музей
- Белый дом
- Центральный парк
Вы услышите рассказы современников о прошлом, личные истории горожан и малоизвестные факты о Бишкеке. А ещё будут звуковые спецэффекты и элементы театральных постановок, которые максимально погрузят вас в атмосферу времени и места, которые вы исследуете.
Организационные детали
- Аудиоспектакль подойдёт для взрослых и детей от 14 лет
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
в среду, субботу и воскресенье в 18:00
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€16
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе музея ИЗО им. Гапара Айтиева
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Бишкеке
Всем привет! Меня зовут Сергей, и я со-продюссер иммерсивной аудиоэкскурсии по Бишкеку. Традиционные экскурсии могут быть скучными и заполненными фактами, в то время как аудиоспектакль позволит вам узнать тайны за фасадами домов и музеев, открывая перед вами удивительные истории. Провожу экскурсии сам, а также моя команда коллег.Задать вопрос
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