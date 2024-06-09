Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)

Познакомиться с городом в новом формате с полным погружением в его историю и душу
На этом спектакле вы не будете сидеть в креслах, а станете основными участниками. Наденете наушники и проследуете по маршруту за голосом. Действие развернётся здесь и сейчас, а улицы превратятся в импровизированную сцену.

Вы посмотрите на знаковые места города и услышите интересные истории, скрывающиеся за фасадами домов.
Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Двор музея ИЗО имени Айтиева
  • Фасады театра оперы и балета и детской библиотеки
  • Площадь Ала-Тоо
  • Исторический музей
  • Белый дом
  • Центральный парк

Вы услышите рассказы современников о прошлом, личные истории горожан и малоизвестные факты о Бишкеке. А ещё будут звуковые спецэффекты и элементы театральных постановок, которые максимально погрузят вас в атмосферу времени и места, которые вы исследуете.

Организационные детали

  • Аудиоспектакль подойдёт для взрослых и детей от 14 лет
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

в среду, субботу и воскресенье в 18:00

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Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€16
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе музея ИЗО им. Гапара Айтиева
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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