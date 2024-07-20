Заповедник «Ала-Арча» похож на Альпы. Здесь находится одно из самых живописных ущелий Кыргызстана — с бурными реками и водопадами, над которым парят тянь-шаньские ледники. Впитывая красоты и мощную энергетику места, мы проведём здесь несколько часов. Группу будет сопровождать два гида — на случай, если часть путников захочет пройти чуть дальше, до базового альплагеря.

Описание экскурсии

По панорамной тропе мы прогуляемся к скале «Разбитое сердце» — вы услышите легенду о её образовании

Наслаждаясь видами и ароматами можжевельников (в честь которых и назван заповедник), покормим белочек и синичек

Затем доберёмся до плато Тепши (2458 м), где нас ждет встреча с забавными сурками

Отсюда увидим «свадьбу рек», а немного позже дойдём до серебряных струй водопада Ак-Сай (2600 м)

Дальше мы оценим уровень вашей подготовки и с теми, кто пожелает, поднимемся к базовому лагерю «Хижина Рацека» — он находится у подножия величественного ледника Ак-Сай

На обратном пути устроим пикник у горной реки и заедем на секретную смотровую площадку

Наслаждаясь тишиной, проводим закат с видом на всю Чуйскую долину

Вы узнаете легенды о горных краях Кыргызстана, героях местных эпосов и знаменитых людях современности. Мы расскажем малоизвестные подробности о Шёлковом пути, который пролегал в этих краях. И конечно, о местной флоре и фауне.

Те, кто приедет в апреле-мае, получат особый бонус. Отвезём вас в заповедное место — огромное маковое поле среди заснеженных горных вершин. Девушки — захватите с собой яркие сарафаны. Фотографии будут огонь!

Организационные детали