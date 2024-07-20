Заповедник «Ала-Арча» похож на Альпы.
Здесь находится одно из самых живописных ущелий Кыргызстана — с бурными реками и водопадами, над которым парят тянь-шаньские ледники. Впитывая красоты и мощную энергетику места, мы проведём здесь несколько часов.
Группу будет сопровождать два гида — на случай, если часть путников захочет пройти чуть дальше, до базового альплагеря.
Здесь находится одно из самых живописных ущелий Кыргызстана — с бурными реками и водопадами, над которым парят тянь-шаньские ледники. Впитывая красоты и мощную энергетику места, мы проведём здесь несколько часов.
Группу будет сопровождать два гида — на случай, если часть путников захочет пройти чуть дальше, до базового альплагеря.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
- По панорамной тропе мы прогуляемся к скале «Разбитое сердце» — вы услышите легенду о её образовании
- Наслаждаясь видами и ароматами можжевельников (в честь которых и назван заповедник), покормим белочек и синичек
- Затем доберёмся до плато Тепши (2458 м), где нас ждет встреча с забавными сурками
- Отсюда увидим «свадьбу рек», а немного позже дойдём до серебряных струй водопада Ак-Сай (2600 м)
- Дальше мы оценим уровень вашей подготовки и с теми, кто пожелает, поднимемся к базовому лагерю «Хижина Рацека» — он находится у подножия величественного ледника Ак-Сай
- На обратном пути устроим пикник у горной реки и заедем на секретную смотровую площадку
- Наслаждаясь тишиной, проводим закат с видом на всю Чуйскую долину
Вы узнаете легенды о горных краях Кыргызстана, героях местных эпосов и знаменитых людях современности. Мы расскажем малоизвестные подробности о Шёлковом пути, который пролегал в этих краях. И конечно, о местной флоре и фауне.
Те, кто приедет в апреле-мае, получат особый бонус. Отвезём вас в заповедное место — огромное маковое поле среди заснеженных горных вершин. Девушки — захватите с собой яркие сарафаны. Фотографии будут огонь!
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер, перекус и сопровождение двух гидов из нашей команды
- Поездка проходит на минивэне бизнес-класса Nissan Elgrand. Дорога туда и обратно займёт около 40 минут
- Пешая часть базового маршрута — 2-3 км, 2 часа; расширенная версия — 4-6 км, 3 часа
в субботу в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ЦУМа
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваша команда гидов в Бишкеке
Привет! Я Тимофей. Родился и вырос в горной Киргизии — забирался на высоту 6700 метров, переплывал Иссык-Куль. С детства облазил все уголки страны — впитал любовь к дикой красоте и неизведанному. Создал приключенческие туры в 80+ стран. Но Кыргызстан занимает особое место в моём сердце. С командой увлечённых гидов с большим удовольствием влюблю и вас в эту чудесную страну!Задать вопрос
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