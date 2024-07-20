Легенды и красоты ущелья Ала-Арча

Отправиться в дружеское путешествие по национальному парку - в мини-группе
Заповедник «Ала-Арча» похож на Альпы.

Здесь находится одно из самых живописных ущелий Кыргызстана — с бурными реками и водопадами, над которым парят тянь-шаньские ледники. Впитывая красоты и мощную энергетику места, мы проведём здесь несколько часов.

Группу будет сопровождать два гида — на случай, если часть путников захочет пройти чуть дальше, до базового альплагеря.
Легенды и красоты ущелья Ала-Арча
Легенды и красоты ущелья Ала-Арча
Легенды и красоты ущелья Ала-Арча
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

  • По панорамной тропе мы прогуляемся к скале «Разбитое сердце» — вы услышите легенду о её образовании
  • Наслаждаясь видами и ароматами можжевельников (в честь которых и назван заповедник), покормим белочек и синичек
  • Затем доберёмся до плато Тепши (2458 м), где нас ждет встреча с забавными сурками
  • Отсюда увидим «свадьбу рек», а немного позже дойдём до серебряных струй водопада Ак-Сай (2600 м)
  • Дальше мы оценим уровень вашей подготовки и с теми, кто пожелает, поднимемся к базовому лагерю «Хижина Рацека» — он находится у подножия величественного ледника Ак-Сай
  • На обратном пути устроим пикник у горной реки и заедем на секретную смотровую площадку
  • Наслаждаясь тишиной, проводим закат с видом на всю Чуйскую долину

Вы узнаете легенды о горных краях Кыргызстана, героях местных эпосов и знаменитых людях современности. Мы расскажем малоизвестные подробности о Шёлковом пути, который пролегал в этих краях. И конечно, о местной флоре и фауне.

Те, кто приедет в апреле-мае, получат особый бонус. Отвезём вас в заповедное место — огромное маковое поле среди заснеженных горных вершин. Девушки — захватите с собой яркие сарафаны. Фотографии будут огонь!

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер, перекус и сопровождение двух гидов из нашей команды
  • Поездка проходит на минивэне бизнес-класса Nissan Elgrand. Дорога туда и обратно займёт около 40 минут
  • Пешая часть базового маршрута — 2-3 км, 2 часа; расширенная версия — 4-6 км, 3 часа

в субботу в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ЦУМа
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бишкека

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