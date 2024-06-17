Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом

Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Едем отдыхать к голубому сердцу Тянь-Шаня — знаменитому Иссык-Кулю.

В этом путешествии собраны достопримечательности, раскинувшиеся вблизи озера: башня Бурана, каньон Конорчек, многочисленные живописные ущелья.

Вас ждёт не только изучение интересных локаций: вы
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сможете расслабиться в spa-комплексе с горячими источниками, провести ночь в настоящей юрте кочевника, покататься верхом на лошадях и совершить несложный треккинг к водопаду.

В завершение поездки вы погуляете по Караколу — городу с богатой историей и уникальной архитектурой.

Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Проживание. Одно- или двухместное размещение в отелях и юрте.

Питание. В стоимость включены лёгкие перекусы: горный чай, питьевая вода, печенье. Основное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Башня Бурана, каньон Конорчек, отдых в spa-отеле

Встретимся в удобном для вас месте (аэропорт, отель) в Бишкеке и отправимся в полное эмоций и впечатлений путешествие к озеру Иссык-Куль. По пути посетим одну из древнейших достопримечательностей Средней Азии — башню Бурана. Это кирпичный минарет, вокруг которого рассыпаны балбалы — украшенные наскальными надгробные памятники, жернова и камни, возраст которых исчисляется тысячелетиями.

После осмотра этого музея под открытым небом поедем дальше. Сделаем небольшую паузу, чтобы пообедать в придорожном кафе, которое уже не первый десяток лет славится традиционными киргизскими слоёными лепёшками каттама.

Доберёмся к киргизскому Гранд-Каньону в миниатюре — каньону Конорчек. Путь будет не самым простым: маршрут пролегает через глубокое русло с уклонами и порогами пересохшей реки.

К вечеру окажемся на северном берегу величественного озера Иссык-Куль в городе-курорте Чолпон-Ата. Разместимся в отеле со spa-комплексом и горячими источниками и восстановим силы перед последующим приключением.

Башня Бурана, каньон Конорчек, отдых в spa-отелеБашня Бурана, каньон Конорчек, отдых в spa-отелеБашня Бурана, каньон Конорчек, отдых в spa-отелеБашня Бурана, каньон Конорчек, отдых в spa-отеле
2 день

Конная прогулка по Григорьевскому и Семёновскому ущельям, ночёвка в юрточном лагере

После завтрака отправимся изучать ландшафты вблизи Иссык-Куля. Нашей первой целью станут зеленеющие Григорьевское и Семёновское ущелья, которые известны богатыми хвойными лесами и множеством обитателей, особенно очаровательных сусликов. Тут нас ждёт двухчасовая конная прогулка к горному озеру.

Изучив живописные ущелья, заедем на форелевое хозяйство, где можно самостоятельно поймать рыбу, которую вам приготовят на обед. Ночевать сегодня будем в юрточном лагере, раскинувшемся в Каракольском ущелье.

Конная прогулка по Григорьевскому и Семёновскому ущельям, ночёвка в юрточном лагереКонная прогулка по Григорьевскому и Семёновскому ущельям, ночёвка в юрточном лагереКонная прогулка по Григорьевскому и Семёновскому ущельям, ночёвка в юрточном лагереКонная прогулка по Григорьевскому и Семёновскому ущельям, ночёвка в юрточном лагере
3 день

Ущелья Джеты-Огуз и Барскаун, треккинг к водопаду

Утром продолжим исследовать окрестности Иссык-Куля. Заглянем в ущелье Джеты-Огуз с невероятными красными скалами и совершим несложный треккинг к водопаду Девичьи слёзы.

Нагулявшись пешком, изучим ещё одну жемчужину Тянь-Шаня — ущелье Барскаун, которое некоторые называют киргизской Швейцарией. Увидим установленный тут памятник Юрию Гагарину и отведаем блюда национальной кухни. После обеда доедем до города Каракол, разместимся в отеле в самом центре и отдохнём.

Ущелья Джеты-Огуз и Барскаун, треккинг к водопадуУщелья Джеты-Огуз и Барскаун, треккинг к водопадуУщелья Джеты-Огуз и Барскаун, треккинг к водопадуУщелья Джеты-Огуз и Барскаун, треккинг к водопаду
4 день

Экскурсия по Караколу, возвращение в Бишкек

В первой половине дня устроим променад по Караколу — городу с богатой историей, откуда известные учёные и путешественники начинали экспедиции по Центральной Азии. Осмотрим архитектурные шедевры, посетим Дунганскую мечеть в виде буддийской пагоды и музейно-мемориальный комплекс Николая Пржевальского.

Затем начнём обратный путь в Бишкек, любуясь панорамами знаменитого озера Иссык-Куль. Вернёмся в столицу Кыргызстана ближе к закату и попрощаемся.

Экскурсия по Караколу, возвращение в БишкекЭкскурсия по Караколу, возвращение в БишкекЭкскурсия по Караколу, возвращение в БишкекЭкскурсия по Караколу, возвращение в Бишкек

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на автомобиле
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Лёгкие перекусы
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Конная прогулка
  • Оборудование для треккинга (палки, перчатки, грелки для рук)
Что не входит в цену
  • Билеты в Бишкек и обратно
  • Основное питание
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
  • Стоимость тура указана при участии одного или двух человек. Стоимость тура при участии трёх человек составляет $1921
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина дня
Завершение: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры3-дневные турыУщельяПопулярные местаИссык-Куль4-дневные турыБашня БуранаНа ноябрьские праздникиНа 4 дняSPAНабережнаяКаньоныПрирода и пейзажиТреккинг и походы

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