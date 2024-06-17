В этом путешествии собраны достопримечательности, раскинувшиеся вблизи озера: башня Бурана, каньон Конорчек, многочисленные живописные ущелья.
Вас ждёт не только изучение интересных локаций: вы
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 6+
Проживание. Одно- или двухместное размещение в отелях и юрте.
Питание. В стоимость включены лёгкие перекусы: горный чай, питьевая вода, печенье. Основное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Программа тура по дням
Башня Бурана, каньон Конорчек, отдых в spa-отеле
Встретимся в удобном для вас месте (аэропорт, отель) в Бишкеке и отправимся в полное эмоций и впечатлений путешествие к озеру Иссык-Куль. По пути посетим одну из древнейших достопримечательностей Средней Азии — башню Бурана. Это кирпичный минарет, вокруг которого рассыпаны балбалы — украшенные наскальными надгробные памятники, жернова и камни, возраст которых исчисляется тысячелетиями.
После осмотра этого музея под открытым небом поедем дальше. Сделаем небольшую паузу, чтобы пообедать в придорожном кафе, которое уже не первый десяток лет славится традиционными киргизскими слоёными лепёшками каттама.
Доберёмся к киргизскому Гранд-Каньону в миниатюре — каньону Конорчек. Путь будет не самым простым: маршрут пролегает через глубокое русло с уклонами и порогами пересохшей реки.
К вечеру окажемся на северном берегу величественного озера Иссык-Куль в городе-курорте Чолпон-Ата. Разместимся в отеле со spa-комплексом и горячими источниками и восстановим силы перед последующим приключением.
Конная прогулка по Григорьевскому и Семёновскому ущельям, ночёвка в юрточном лагере
После завтрака отправимся изучать ландшафты вблизи Иссык-Куля. Нашей первой целью станут зеленеющие Григорьевское и Семёновское ущелья, которые известны богатыми хвойными лесами и множеством обитателей, особенно очаровательных сусликов. Тут нас ждёт двухчасовая конная прогулка к горному озеру.
Изучив живописные ущелья, заедем на форелевое хозяйство, где можно самостоятельно поймать рыбу, которую вам приготовят на обед. Ночевать сегодня будем в юрточном лагере, раскинувшемся в Каракольском ущелье.
Ущелья Джеты-Огуз и Барскаун, треккинг к водопаду
Утром продолжим исследовать окрестности Иссык-Куля. Заглянем в ущелье Джеты-Огуз с невероятными красными скалами и совершим несложный треккинг к водопаду Девичьи слёзы.
Нагулявшись пешком, изучим ещё одну жемчужину Тянь-Шаня — ущелье Барскаун, которое некоторые называют киргизской Швейцарией. Увидим установленный тут памятник Юрию Гагарину и отведаем блюда национальной кухни. После обеда доедем до города Каракол, разместимся в отеле в самом центре и отдохнём.
Экскурсия по Караколу, возвращение в Бишкек
В первой половине дня устроим променад по Караколу — городу с богатой историей, откуда известные учёные и путешественники начинали экспедиции по Центральной Азии. Осмотрим архитектурные шедевры, посетим Дунганскую мечеть в виде буддийской пагоды и музейно-мемориальный комплекс Николая Пржевальского.
Затем начнём обратный путь в Бишкек, любуясь панорамами знаменитого озера Иссык-Куль. Вернёмся в столицу Кыргызстана ближе к закату и попрощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту на автомобиле
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Лёгкие перекусы
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Конная прогулка
- Оборудование для треккинга (палки, перчатки, грелки для рук)
Что не входит в цену
- Билеты в Бишкек и обратно
- Основное питание
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
- Стоимость тура указана при участии одного или двух человек. Стоимость тура при участии трёх человек составляет $1921