Встретимся в удобном для вас месте (аэропорт, отель) в Бишкеке и отправимся в полное эмоций и впечатлений путешествие к озеру Иссык-Куль. По пути посетим одну из древнейших достопримечательностей Средней Азии — башню Бурана. Это кирпичный минарет, вокруг которого рассыпаны балбалы — украшенные наскальными надгробные памятники, жернова и камни, возраст которых исчисляется тысячелетиями.

После осмотра этого музея под открытым небом поедем дальше. Сделаем небольшую паузу, чтобы пообедать в придорожном кафе, которое уже не первый десяток лет славится традиционными киргизскими слоёными лепёшками каттама.

Доберёмся к киргизскому Гранд-Каньону в миниатюре — каньону Конорчек. Путь будет не самым простым: маршрут пролегает через глубокое русло с уклонами и порогами пересохшей реки.

К вечеру окажемся на северном берегу величественного озера Иссык-Куль в городе-курорте Чолпон-Ата. Разместимся в отеле со spa-комплексом и горячими источниками и восстановим силы перед последующим приключением.