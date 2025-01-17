Пройти путь воина в Кыргызстане: тур-перезагрузка, чтобы обрести гармонию и силу

Научиться управлять своей энергией, помедитировать на закате на берегу Иссык-Куля и погулять в горах
Приглашаем в путешествие к самим себе, своему спокойствию и внутренней силе.

В туре вы научитесь контролировать внимание и находиться в моменте, постараетесь отпустить старые привязки и открыться новому, чтобы начать путь
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трансформации.

Ретрит пройдёт в живописных местах: на берегу озера, в горном ущелье, в парках Бишкека и каньонах Ак-Сай.

Мы будем смотреть на себя как на часть этого мира, созерцать природу и обретать важное умение не реагировать на внешние и внутренние раздражители. А ещё осмотрим достопримечательности столицы Кыргызстана, городов Чолпон-Аты и Каракола.

5
2 отзыва
Пройти путь воина в Кыргызстане: тур-перезагрузка, чтобы обрести гармонию и силу
Пройти путь воина в Кыргызстане: тур-перезагрузка, чтобы обрести гармонию и силу
Пройти путь воина в Кыргызстане: тур-перезагрузка, чтобы обрести гармонию и силу
Ближайшие даты:
10
фев17
фев24
фев3
мар10
мар17
мар24
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Проживание. Будем жить в отеле Plaza Hotel 4*, Burana Resort 5*, Kapriz Resort Hotel 4*, My Hotel или Green yard, гостевом доме Emily Guesthouse или аналогичных местах размещения. 2-местное проживание, за доплату возможно 1-местное.

*Фото отелей предоставлены организатором

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, 1 обед и 1 ужин в 5-й день. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Комфортабельный внедорожник с кондиционером.

Дети. 18+.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Бишкеку и начало пути воина

Встретим вас в аэропорту в Бишкеке и отвезём в отель. Заезд в отель ранний, после 6:00. Позавтракаем и отправимся на экскурсию по столице. Побываем на площади Ала-Тоо, пройдёмся по Дубовому парку, одному из старейших в городе. Пообедаем и посетим зону отдыха «Архар», где вы сможете погулять, расслабиться и насладиться видами гор.

Рекомендуем поужинать в ресторане «Ак Соок» и отведать национальные блюда. Вечером устроим вступительную лекцию «Путь воина». Будем обсуждать концепцию воина и расскажем, как стереть отдельные элементы своей истории. Вы сможете записать те аспекты жизни, от которых хотите избавиться в нашей программе.

Прибытие, экскурсия по Бишкеку и начало пути воинаПрибытие, экскурсия по Бишкеку и начало пути воинаПрибытие, экскурсия по Бишкеку и начало пути воинаПрибытие, экскурсия по Бишкеку и начало пути воинаПрибытие, экскурсия по Бишкеку и начало пути воинаПрибытие, экскурсия по Бишкеку и начало пути воинаПрибытие, экскурсия по Бишкеку и начало пути воинаПрибытие, экскурсия по Бишкеку и начало пути воина
2 день

Башня Бурана и практика избавления от старых привязок

Позавтракаем и поедем к башне Бурана — минарету 9-12 веков. Когда-то это была самая высокая постройка во всей Центральной Азии. Теперь это всё, что сохранилось от древнего города Баласагын.

Следующая локация — центр отдыха «Гаваи». Для вас доступны площадка для игр, уютные беседки, пляж, бассейны, прогулочные зоны и множество кафе с блюдами на любой вкус.

Вечером проведём практику на свежем воздухе. Вы сожжёте написанные вчера записи, чтобы отпустить старые привязки, начать путь трансформации и подготовить своё восприятие к новому.

Башня Бурана и практика избавления от старых привязокБашня Бурана и практика избавления от старых привязокБашня Бурана и практика избавления от старых привязокБашня Бурана и практика избавления от старых привязокБашня Бурана и практика избавления от старых привязокБашня Бурана и практика избавления от старых привязокБашня Бурана и практика избавления от старых привязок
3 день

Медитация на берегу Иссык-Куля

После завтрака отправимся на Иссык-Куль. По пути заедем на обед в ресторан (по желанию и за доплату). Остановимся в городе Чолпон-Ате и заглянем в культурный центр «Рух Ордо» им. Ч. Айтматова. Комплекс посвящён 5 мировым религиям и создан с целью зародить диалог, мир и взаимопонимание между людьми разной веры.

Закат встретим на берегу Иссык-Куля и проведём медитацию. Акцент сделаем на обретение внутреннего спокойствия, поучимся контролировать своё внимание. Обсудим, как важно для воина уметь управлять энергией.

Медитация на берегу Иссык-КуляМедитация на берегу Иссык-КуляМедитация на берегу Иссык-КуляМедитация на берегу Иссык-КуляМедитация на берегу Иссык-КуляМедитация на берегу Иссык-КуляМедитация на берегу Иссык-КуляМедитация на берегу Иссык-КуляМедитация на берегу Иссык-Куля
4 день

Практика в горах

Утром подкрепимся и переедем в Каракол. В городе осмотрим Свято-Троицкую церковь и Дунганскую мечеть. Дальше отправимся в ущелье Каракол, чтобы провести практику. Будем гулять среди горных хребтов и концентрироваться на каждом шаге, следить за дыханием и подмечать свои визуальные ощущения. Вы будете учиться контролировать внимание, погружаться в момент и не реагировать на внешние и внутренние раздражители.

Практика в горахПрактика в горахПрактика в горахПрактика в горахПрактика в горахПрактика в горахПрактика в горахПрактика в горахПрактика в горахПрактика в горахПрактика в горахПрактика в горахПрактика в горах
5 день

Практика безупречности, каньоны Ак-Сай и деревня Боконбаево

Позавтракаем и поедем в Боконбаево. Остановимся на берегу Иссык-Куля: вы сможете искупаться, побродить в окрестностях, побыть наедине с собой и природой и уделить время созерцанию прекрасного.

Сегодняшняя практика направлена на безупречность. Снова будем гулять в горах, и ваша цель — осознавать каждое своё действие, чтобы достичь максимальной внимательности к своим движениям и поступкам.

Вернёмся в деревню и пообедаем в гостевом доме. После отправимся в каньоны Ак-Сай. Погуляем мимо причудливых скальных изваяний, поднимемся на смотровую точку и с высоты окинем взглядом окрестности.

По возвращении в Боконбаево — свободное время. Вы сможете сами походить по улочкам, понаблюдать за местными и их укладом жизни. Ночуем в гостевом доме.

Практика безупречности, каньоны Ак-Сай и деревня БоконбаевоПрактика безупречности, каньоны Ак-Сай и деревня БоконбаевоПрактика безупречности, каньоны Ак-Сай и деревня БоконбаевоПрактика безупречности, каньоны Ак-Сай и деревня БоконбаевоПрактика безупречности, каньоны Ак-Сай и деревня БоконбаевоПрактика безупречности, каньоны Ак-Сай и деревня БоконбаевоПрактика безупречности, каньоны Ак-Сай и деревня БоконбаевоПрактика безупречности, каньоны Ак-Сай и деревня БоконбаевоПрактика безупречности, каньоны Ак-Сай и деревня Боконбаево
6 день

Возвращение в Бишкек и финальная церемония

Начнём обратный путь в Бишкек через живописное Боомское ущелье. По желанию группы можем остановиться в селе Кызыл-Туу, чтобы понаблюдать за тем, как изготовляются юрты. Мы познакомим вас с семьёй, которая уже множество поколений занимается этим непростым делом. Экскурсия за доплату, можно забронировать её заранее или оплатить на месте.

Прибудем в Бишкек и заедем на рынок, чтобы вы закупились сувенирами, местными деликатесами и подарками. Вечером проведём финальную церемонию в парке или в центре города: будем учиться видеть себя частью мира, отпуская эгоцентризм и оценивая свои поступки с позиции воина.

Возвращение в Бишкек и финальная церемонияВозвращение в Бишкек и финальная церемонияВозвращение в Бишкек и финальная церемонияВозвращение в Бишкек и финальная церемония
7 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2273
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед и 1 ужин, минеральная вода и перекусы
  • Трансферы на комфортабельном автомобиле с кондиционером, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги англо - и русскоговорящего водителя
  • Экскурсии по программе
  • Медитации и практики
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - $250
  • Страховка
  • Юрточное шоу - $70 (с группы)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
Завершение: Аэропорт Бишкека, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
17 янв 2025
Прекрасный тур для тех, кто хочет отдохнуть душой и телом. Я давно искала что-то подобное, чтобы не просто гулять по горам, но и работать над собой. Медитации, работа с энергией — все это дало ощущение глубокого покоя и удовлетворения. Хочу вернуться сюда снова, и, надеюсь, будет еще больше подобных программ!
А
11 дек 2024
Этот тур — идеальный способ вырваться из города и полностью погрузиться в природу. Мы много ходили, видели невероятные места и наслаждались горами. Это был отличный активный отдых, который зарядил меня энергией. Отличная компания и атмосферные места — то, что нужно для перезагрузки.

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