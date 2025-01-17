Встретим вас в аэропорту в Бишкеке и отвезём в отель. Заезд в отель ранний, после 6:00. Позавтракаем и отправимся на экскурсию по столице. Побываем на площади Ала-Тоо, пройдёмся по Дубовому парку, одному из старейших в городе. Пообедаем и посетим зону отдыха «Архар», где вы сможете погулять, расслабиться и насладиться видами гор.

Рекомендуем поужинать в ресторане «Ак Соок» и отведать национальные блюда. Вечером устроим вступительную лекцию «Путь воина». Будем обсуждать концепцию воина и расскажем, как стереть отдельные элементы своей истории. Вы сможете записать те аспекты жизни, от которых хотите избавиться в нашей программе.