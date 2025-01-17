В туре вы научитесь контролировать внимание и находиться в моменте, постараетесь отпустить старые привязки и открыться новому, чтобы начать путь
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Проживание. Будем жить в отеле Plaza Hotel 4*, Burana Resort 5*, Kapriz Resort Hotel 4*, My Hotel или Green yard, гостевом доме Emily Guesthouse или аналогичных местах размещения. 2-местное проживание, за доплату возможно 1-местное.
*Фото отелей предоставлены организатором
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, 1 обед и 1 ужин в 5-й день. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельный внедорожник с кондиционером.
Дети. 18+.
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Бишкеку и начало пути воина
Встретим вас в аэропорту в Бишкеке и отвезём в отель. Заезд в отель ранний, после 6:00. Позавтракаем и отправимся на экскурсию по столице. Побываем на площади Ала-Тоо, пройдёмся по Дубовому парку, одному из старейших в городе. Пообедаем и посетим зону отдыха «Архар», где вы сможете погулять, расслабиться и насладиться видами гор.
Рекомендуем поужинать в ресторане «Ак Соок» и отведать национальные блюда. Вечером устроим вступительную лекцию «Путь воина». Будем обсуждать концепцию воина и расскажем, как стереть отдельные элементы своей истории. Вы сможете записать те аспекты жизни, от которых хотите избавиться в нашей программе.
Башня Бурана и практика избавления от старых привязок
Позавтракаем и поедем к башне Бурана — минарету 9-12 веков. Когда-то это была самая высокая постройка во всей Центральной Азии. Теперь это всё, что сохранилось от древнего города Баласагын.
Следующая локация — центр отдыха «Гаваи». Для вас доступны площадка для игр, уютные беседки, пляж, бассейны, прогулочные зоны и множество кафе с блюдами на любой вкус.
Вечером проведём практику на свежем воздухе. Вы сожжёте написанные вчера записи, чтобы отпустить старые привязки, начать путь трансформации и подготовить своё восприятие к новому.
Медитация на берегу Иссык-Куля
После завтрака отправимся на Иссык-Куль. По пути заедем на обед в ресторан (по желанию и за доплату). Остановимся в городе Чолпон-Ате и заглянем в культурный центр «Рух Ордо» им. Ч. Айтматова. Комплекс посвящён 5 мировым религиям и создан с целью зародить диалог, мир и взаимопонимание между людьми разной веры.
Закат встретим на берегу Иссык-Куля и проведём медитацию. Акцент сделаем на обретение внутреннего спокойствия, поучимся контролировать своё внимание. Обсудим, как важно для воина уметь управлять энергией.
Практика в горах
Утром подкрепимся и переедем в Каракол. В городе осмотрим Свято-Троицкую церковь и Дунганскую мечеть. Дальше отправимся в ущелье Каракол, чтобы провести практику. Будем гулять среди горных хребтов и концентрироваться на каждом шаге, следить за дыханием и подмечать свои визуальные ощущения. Вы будете учиться контролировать внимание, погружаться в момент и не реагировать на внешние и внутренние раздражители.
Практика безупречности, каньоны Ак-Сай и деревня Боконбаево
Позавтракаем и поедем в Боконбаево. Остановимся на берегу Иссык-Куля: вы сможете искупаться, побродить в окрестностях, побыть наедине с собой и природой и уделить время созерцанию прекрасного.
Сегодняшняя практика направлена на безупречность. Снова будем гулять в горах, и ваша цель — осознавать каждое своё действие, чтобы достичь максимальной внимательности к своим движениям и поступкам.
Вернёмся в деревню и пообедаем в гостевом доме. После отправимся в каньоны Ак-Сай. Погуляем мимо причудливых скальных изваяний, поднимемся на смотровую точку и с высоты окинем взглядом окрестности.
По возвращении в Боконбаево — свободное время. Вы сможете сами походить по улочкам, понаблюдать за местными и их укладом жизни. Ночуем в гостевом доме.
Возвращение в Бишкек и финальная церемония
Начнём обратный путь в Бишкек через живописное Боомское ущелье. По желанию группы можем остановиться в селе Кызыл-Туу, чтобы понаблюдать за тем, как изготовляются юрты. Мы познакомим вас с семьёй, которая уже множество поколений занимается этим непростым делом. Экскурсия за доплату, можно забронировать её заранее или оплатить на месте.
Прибудем в Бишкек и заедем на рынок, чтобы вы закупились сувенирами, местными деликатесами и подарками. Вечером проведём финальную церемонию в парке или в центре города: будем учиться видеть себя частью мира, отпуская эгоцентризм и оценивая свои поступки с позиции воина.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2273
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Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 обед и 1 ужин, минеральная вода и перекусы
- Трансферы на комфортабельном автомобиле с кондиционером, в том числе из/в аэропорт
- Услуги англо - и русскоговорящего водителя
- Экскурсии по программе
- Медитации и практики
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - $250
- Страховка
- Юрточное шоу - $70 (с группы)