Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
Путешествие по Пекину с посещением Великой Китайской стены и каньона Лунцин. Вкусный обед и незабываемые впечатления гарантированы
Китай. В вашем воображении рисуются контуры древней многокилометровой стены? Традиционные узоры с драконами? Вкусная еда? Пора претворить мечты в жизнь! Отправляемся в путешествие, в котором будет и Великая Китайская стена, читать дальше
и дракон в каньоне Лунцин, где меж скал вы прокатитесь на фуникулёре, и, конечно, обед в ресторане с национальной кухней.
Вы увидите самый главный символ страны, древнюю стену, которая, словно каменный дракон, обвила склоны горной цепи Иньшань. Подниметесь на один из её участков, построенных во времена династии Мин. Услышите правдивые истории и многочисленные легенды об этом месте. Это 7-километровый каньон реки Гучэн.
Вы узнаете, почему китайцы называют это место «Лунцин», как построили огромного дракона длиной 258 м, в который встроили эскалатор для туристов. Кстати, этот дракон попал в книгу рекордов Гиннеса как самый длинный.
Пройдя через его туловище, вы попадёте на причал с лодками и проплывёте по ущелью 4-5 км мимо живописных скал и ущелий. Будет остановка у Бриллиантового храма, там же есть тарзанка и торговая улочка
Вы увидите самый главный символ страны, древнюю стену, которая, словно каменный дракон, обвила склоны горной цепи Иньшань. Подниметесь на один из её участков, построенных во времена династии Мин. Услышите правдивые истории и многочисленные легенды об этом месте.
Ущелье Дракона
Это 7-километровый каньон реки Гучэн. Вы узнаете, почему китайцы называют это место «Лунцин», как построили огромного дракона длиной 258 м, в который встроили эскалатор для туристов. Кстати, этот дракон попал в книгу рекордов Гиннеса как самый длинный. Пройдя через его туловище, вы попадёте на причал с лодками и проплывёте по ущелью 4–5 км мимо живописных скал и ущелий. Будет остановка у Бриллиантового храма, там же есть тарзанка и торговая улочка.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
Дополнительные расходы:
Билеты на Стену — 40 юаней/чел.
Вход в ущелье Дракона + водная прогулка — 140 юаней/чел.
Фуникулёр — 68 юаней/чел.
Еда в ресторане
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 288 туристов
Меня зовут Женя, я гид и переводчик в Пекине. Хорошо говорю по-русски и хорошо знаю Пекин. Расскажу про все достопримечательности и помогу решить разные вопросы — с визой, отелем, билетами на поезд, машиной и т. д. Спасибо за внимание!