Китай. В вашем воображении рисуются контуры древней многокилометровой стены? Традиционные узоры с драконами? Вкусная еда? Пора претворить мечты в жизнь! Отправляемся в путешествие, в котором будет и Великая Китайская стена,

и дракон в каньоне Лунцин, где меж скал вы прокатитесь на фуникулёре, и, конечно, обед в ресторане с национальной кухней. Вы увидите самый главный символ страны, древнюю стену, которая, словно каменный дракон, обвила склоны горной цепи Иньшань. Подниметесь на один из её участков, построенных во времена династии Мин. Услышите правдивые истории и многочисленные легенды об этом месте. Это 7-километровый каньон реки Гучэн. Вы узнаете, почему китайцы называют это место «Лунцин», как построили огромного дракона длиной 258 м, в который встроили эскалатор для туристов. Кстати, этот дракон попал в книгу рекордов Гиннеса как самый длинный. Пройдя через его туловище, вы попадёте на причал с лодками и проплывёте по ущелью 4-5 км мимо живописных скал и ущелий. Будет остановка у Бриллиантового храма, там же есть тарзанка и торговая улочка

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Великая Китайская стена, участок Цзюй Юн Гуань

Вы увидите самый главный символ страны, древнюю стену, которая, словно каменный дракон, обвила склоны горной цепи Иньшань. Подниметесь на один из её участков, построенных во времена династии Мин. Услышите правдивые истории и многочисленные легенды об этом месте.

Ущелье Дракона

Это 7-километровый каньон реки Гучэн. Вы узнаете, почему китайцы называют это место «Лунцин», как построили огромного дракона длиной 258 м, в который встроили эскалатор для туристов. Кстати, этот дракон попал в книгу рекордов Гиннеса как самый длинный. Пройдя через его туловище, вы попадёте на причал с лодками и проплывёте по ущелью 4–5 км мимо живописных скал и ущелий. Будет остановка у Бриллиантового храма, там же есть тарзанка и торговая улочка.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.

Дополнительные расходы:

Билеты на Стену — 40 юаней/чел.

Вход в ущелье Дракона + водная прогулка — 140 юаней/чел.

Фуникулёр — 68 юаней/чел.

Еда в ресторане

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.