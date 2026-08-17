Ночной Пекин: участок Сыматай, городок на воде Губэй и чайная церемония
Увидеть стену под звёздами, прогуляться по каналам при свете фонарей и стать частью древних традиций
Приглашаем вас на прогулку, где величественная стена Сыматай предстанет в мягкой подсветке, а старинный водный городок Губэй оживёт в отражениях красных фонарей. Перед этим — час тишины и вкуса на китайской чайной церемонии.
Вы не просто посмотрите на достопримечательности, а почувствуете ритм старого Китая, услышите его дыхание и влюбитесь в Пекин.
Описание экскурсии
Ночная Великая стена (участок Сыматай) — прогулка по древним зубчатым стенам при золотистой подсветке. Только камни, хранящие память веков, и бесконечное тёмно-синее небо над головой.
Губэй — северная Венеция Китая — прогулка по мощёным улочкам, деревянным галереям и горбатым мостикам. Ночной городок отражается в воде каналов, а воздух наполнен ароматами уличной еды и тихой музыкой из открытых дверей чайных.
Чайная церемония — дегустация зелёных, чёрных, белых сортов, улунов и жёлтых чаёв. Вы узнаете, чем отличается заварка по всем правилам от привычного нам способа и почему каждый сорт требует своего подхода.
История и архитектура без скучных лекций — мы просто и увлекательно рассказываем о том, как жили люди эпох Мин и Цин, зачем строили стены такой длины и почему фэншуй важен даже для мостов. Любые вопросы приветствуются.
Примерный таймнг
Выезд из отеля — 15:00
Чайная церемония — с 15:30 до 16:00
Ночная экскурсия (Сыматай + Губэй) — с 18:00 до 20:00
Возвращение в отель — около 22:00
Организационные детали
Едем на легковом автомобиле с кондиционером
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в центре Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 44 туристов
Я профессиональный гид, владею русским языком. С 2020 года работаю в Пекине. За эти годы я провёл сотни экскурсий для русскоязычных туристов со всего мира.
Прекрасно знаю историю, культуру и традиции читать дальшеуменьшить
Пекина, а также самые интересные и скрытые от глаз туристов места. Моя цель — не просто показать вам достопримечательности, а погрузить вас в живую атмосферу древней столицы Китая. С моей помощью вы узнаете удивительные факты о Запретном городе, храме Неба, Великой Китайской стене и многих других знаковых местах.
Я и мои коллеги обеспечим вам комфортное и безопасное сопровождение, помощь с билетами, транспортом и любыми организационными вопросами. Мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие было незабываемым и прошло без забот.
Добро пожаловать в Пекин — буду рад стать вашим проводником в мир настоящего Китая!
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