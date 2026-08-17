Приглашаем вас на прогулку, где величественная стена Сыматай предстанет в мягкой подсветке, а старинный водный городок Губэй оживёт в отражениях красных фонарей. Перед этим — час тишины и вкуса на китайской чайной церемонии. Вы не просто посмотрите на достопримечательности, а почувствуете ритм старого Китая, услышите его дыхание и влюбитесь в Пекин.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Ночная Великая стена (участок Сыматай) — прогулка по древним зубчатым стенам при золотистой подсветке. Только камни, хранящие память веков, и бесконечное тёмно-синее небо над головой.

Губэй — северная Венеция Китая — прогулка по мощёным улочкам, деревянным галереям и горбатым мостикам. Ночной городок отражается в воде каналов, а воздух наполнен ароматами уличной еды и тихой музыкой из открытых дверей чайных.

Чайная церемония — дегустация зелёных, чёрных, белых сортов, улунов и жёлтых чаёв. Вы узнаете, чем отличается заварка по всем правилам от привычного нам способа и почему каждый сорт требует своего подхода.

История и архитектура без скучных лекций — мы просто и увлекательно рассказываем о том, как жили люди эпох Мин и Цин, зачем строили стены такой длины и почему фэншуй важен даже для мостов. Любые вопросы приветствуются.

Примерный таймнг

Выезд из отеля — 15:00

Чайная церемония — с 15:30 до 16:00

Ночная экскурсия (Сыматай + Губэй) — с 18:00 до 20:00

Возвращение в отель — около 22:00

Организационные детали