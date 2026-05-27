Этот маршрут поможет лучше понять Пекин и почувствовать, каким он остаётся за пределами парадных фасадов. Вы пройдёте по тихим переулкам, подниметесь на лучшую смотровую точку старого центра, заглянете в даосский храм и в гости к местной семье. Узнаете, как жили простые горожане, какие традиции сохранились в хутунах и чем живёт мегаполис сегодня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00–11:00 — Запретный город (Гугун)

Крупнейший дворцовый комплекс мира и резиденция 24 императоров династий Мин и Цин на протяжении 6 столетий. Вы осмотрите главные дворы и залы, узнаете, как была устроена жизнь города и почему архитектура Гугуна — эталон китайской традиции.

11:00–11:45 — Парк «Цзиншань»

Самая высокая точка старого Пекина. С холма открывается панорама города и идеальный вид на Запретный город.

12:00–12:20 — Храм Огня (Хошаомяо)

Даосский храм, которому более 1400 лет. Вы узнаете, во что верили жители Старого города и какие ритуалы сохраняются до сих пор.

12:20–13:00 — Озеро Шичахай

Прокатитесь на велорикше по традиционным переулкам, увидите дома, где жили известные деятели, и почувствуете размеренный ритм старых кварталов.

13:00–13:30 — Переулок Яньдайсецзе

Древняя торговая улица. Здесь — сувениры, лавки ремесленников и уличная еда, которую любят сами пекинцы.

13:30–14:30 — Визит в хутун и мастер-класс по каллиграфии

В гостях у местной семьи вы познакомитесь с бытом пекинцев и попробуете себя в искусстве китайской каллиграфии под руководством мастера.

14:30–15:15 — Обед

Дегустация знаменитых пекинских пельменей в известной сети ресторанов.

15:15–15:30 — Прогулка по рынку и кофе-брейк

16:00–16:50 — «Лао Бэйцзин Танхой»

Аутентичное шоу, популярное среди горожан. В программе: фрагменты Пекинской оперы, магия и акробатика, клоунада, элементы цигуна.

16:50–17:00 — Олимпийский парк (внешний осмотр)

Вы увидите современные символы столицы — национальный стадион «Птичье гнездо» и плавательный комплекс «Водный куб».

17:30 — Возвращение в отель

Организационные детали

Оплатить экскурсию можно в любой валюте (долларах, рублях или юанях)

На велосипеде каждая прогулка займёт 10-15 минут (от отеля до Гугуна и от парка «Цзиншань» до района Шичахай). Остальные перемещения — пешком или на метро

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Оплачивается дополнительно: