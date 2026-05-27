Вы пройдёте по тихим переулкам, подниметесь на лучшую смотровую точку старого центра, заглянете в даосский храм и в гости к местной семье.
Узнаете, как жили простые горожане, какие традиции сохранились в хутунах и чем живёт мегаполис сегодня.
Описание экскурсии
9:00–11:00 — Запретный город (Гугун)
Крупнейший дворцовый комплекс мира и резиденция 24 императоров династий Мин и Цин на протяжении 6 столетий. Вы осмотрите главные дворы и залы, узнаете, как была устроена жизнь города и почему архитектура Гугуна — эталон китайской традиции.
11:00–11:45 — Парк «Цзиншань»
Самая высокая точка старого Пекина. С холма открывается панорама города и идеальный вид на Запретный город.
12:00–12:20 — Храм Огня (Хошаомяо)
Даосский храм, которому более 1400 лет. Вы узнаете, во что верили жители Старого города и какие ритуалы сохраняются до сих пор.
12:20–13:00 — Озеро Шичахай
Прокатитесь на велорикше по традиционным переулкам, увидите дома, где жили известные деятели, и почувствуете размеренный ритм старых кварталов.
13:00–13:30 — Переулок Яньдайсецзе
Древняя торговая улица. Здесь — сувениры, лавки ремесленников и уличная еда, которую любят сами пекинцы.
13:30–14:30 — Визит в хутун и мастер-класс по каллиграфии
В гостях у местной семьи вы познакомитесь с бытом пекинцев и попробуете себя в искусстве китайской каллиграфии под руководством мастера.
14:30–15:15 — Обед
Дегустация знаменитых пекинских пельменей в известной сети ресторанов.
15:15–15:30 — Прогулка по рынку и кофе-брейк
16:00–16:50 — «Лао Бэйцзин Танхой»
Аутентичное шоу, популярное среди горожан. В программе: фрагменты Пекинской оперы, магия и акробатика, клоунада, элементы цигуна.
16:50–17:00 — Олимпийский парк (внешний осмотр)
Вы увидите современные символы столицы — национальный стадион «Птичье гнездо» и плавательный комплекс «Водный куб».
17:30 — Возвращение в отель
Организационные детали
- Оплатить экскурсию можно в любой валюте (долларах, рублях или юанях)
- На велосипеде каждая прогулка займёт 10-15 минут (от отеля до Гугуна и от парка «Цзиншань» до района Шичахай). Остальные перемещения — пешком или на метро
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Оплачивается дополнительно:
- Трансфер из аэропорта (стоимость — по запросу)
- Билет в Запретный город (Гугун) — 60 юаней за чел. (в высокий сезон возможна покупка билетов у перекупщиков)
- Билет в парк Цзиншань — 10 юаней (около $1,5) за чел.
- Поездка на велорикше — 150 юаней (около $21,5) за чел.
- Мастер-класс по каллиграфии — 100 юаней (около $15) за чел.
- Билет на фольклорное представление «Лао Бэйцзин Танхой» — 168 юаней (около $24) за чел. Продолжительность — 50 минут