По Пекину - на велосипеде, метро и пешком

Изучить город с разных сторон и почувствовать его ритм
Этот маршрут поможет лучше понять Пекин и почувствовать, каким он остаётся за пределами парадных фасадов.

Вы пройдёте по тихим переулкам, подниметесь на лучшую смотровую точку старого центра, заглянете в даосский храм и в гости к местной семье.

Узнаете, как жили простые горожане, какие традиции сохранились в хутунах и чем живёт мегаполис сегодня.
Описание экскурсии

9:00–11:00 — Запретный город (Гугун)
Крупнейший дворцовый комплекс мира и резиденция 24 императоров династий Мин и Цин на протяжении 6 столетий. Вы осмотрите главные дворы и залы, узнаете, как была устроена жизнь города и почему архитектура Гугуна — эталон китайской традиции.

11:00–11:45 — Парк «Цзиншань»
Самая высокая точка старого Пекина. С холма открывается панорама города и идеальный вид на Запретный город.

12:00–12:20 — Храм Огня (Хошаомяо)
Даосский храм, которому более 1400 лет. Вы узнаете, во что верили жители Старого города и какие ритуалы сохраняются до сих пор.

12:20–13:00 — Озеро Шичахай
Прокатитесь на велорикше по традиционным переулкам, увидите дома, где жили известные деятели, и почувствуете размеренный ритм старых кварталов.

13:00–13:30 — Переулок Яньдайсецзе
Древняя торговая улица. Здесь — сувениры, лавки ремесленников и уличная еда, которую любят сами пекинцы.

13:30–14:30 — Визит в хутун и мастер-класс по каллиграфии
В гостях у местной семьи вы познакомитесь с бытом пекинцев и попробуете себя в искусстве китайской каллиграфии под руководством мастера.

14:30–15:15 — Обед
Дегустация знаменитых пекинских пельменей в известной сети ресторанов.

15:15–15:30 — Прогулка по рынку и кофе-брейк

16:00–16:50 — «Лао Бэйцзин Танхой»
Аутентичное шоу, популярное среди горожан. В программе: фрагменты Пекинской оперы, магия и акробатика, клоунада, элементы цигуна.

16:50–17:00 — Олимпийский парк (внешний осмотр)
Вы увидите современные символы столицы — национальный стадион «Птичье гнездо» и плавательный комплекс «Водный куб».

17:30 — Возвращение в отель

Организационные детали

  • Оплатить экскурсию можно в любой валюте (долларах, рублях или юанях)
  • На велосипеде каждая прогулка займёт 10-15 минут (от отеля до Гугуна и от парка «Цзиншань» до района Шичахай). Остальные перемещения — пешком или на метро
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Оплачивается дополнительно:

  • Трансфер из аэропорта (стоимость — по запросу)
  • Билет в Запретный город (Гугун) — 60 юаней за чел. (в высокий сезон возможна покупка билетов у перекупщиков)
  • Билет в парк Цзиншань — 10 юаней (около $1,5) за чел.
  • Поездка на велорикше — 150 юаней (около $21,5) за чел.
  • Мастер-класс по каллиграфии — 100 юаней (около $15) за чел.
  • Билет на фольклорное представление «Лао Бэйцзин Танхой» — 168 юаней (около $24) за чел. Продолжительность — 50 минут

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Пекине
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 514 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.

