Вы увидите Шанхай с двух сторон — древний и ультрасовременный.
Утром — сады эпохи Мин, даосские храмы и старые улочки Юйюань, днём — колониальная архитектура Вайтана и прогулка по реке Хуанпу, а вечером — панорама сияющего мегаполиса с высоты телебашни «Восточная жемчужина».
Вы посетите главные достопримечательности и поймёте, как прошлое и будущее здесь существуют одновременно.
Описание экскурсии
9:00–10:00 — сбор и выезд
10:30–12:00 — сад Юйюань и Храм городского божества
Вы прогуляетесь по одному из самых известных садов Китая с архитектурой эпохи Мин, прудами, мостиками и традиционными павильонами. Посетите старинный даосский храм и атмосферный торговый квартал.
12:30–13:30 — обед в китайском ресторане
Попробуете блюда местной кухни, включая знаменитые сяолунбао.
13:30–15:00 — набережная Вайтань (Бунд)
Рассмотрите знаменитый архитектурный ансамбль Шанхая, где европейские здания начала 20 века соседствуют с футуристическими небоскрёбами.
15:00–16:00 — прогулка по реке Хуанпу
Во время речного круиза вам откроются лучшие виды на деловой район Луцзяцзуй и телебашню «Восточная жемчужина».
16:30–18:00 — телебашня «Восточная жемчужина»
Вы подниметесь на смотровую площадку на высоте 259 метров и увидите вечерний Шанхай с высоты птичьего полёта.
18:00 — завершение экскурсии и возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном микроавтобусе или автобусе туристического класса, обед, все входные билеты
- Пожалуйста, возьмите с собой паспорт с действующей визой
- С вам будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$145
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро People’s Square
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик — Организатор в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша компания работает на рынке Китая уже 16 лет. Офисы расположены в городах Санья, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чжанцзяцзе и Харбин. Ждём вас на экскурсиях!
