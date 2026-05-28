Вы увидите Шанхай с двух сторон — древний и ультрасовременный. Утром — сады эпохи Мин, даосские храмы и старые улочки Юйюань, днём — колониальная архитектура Вайтана и прогулка по реке Хуанпу, а вечером — панорама сияющего мегаполиса с высоты телебашни «Восточная жемчужина». Вы посетите главные достопримечательности и поймёте, как прошлое и будущее здесь существуют одновременно.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:00–10:00 — сбор и выезд

10:30–12:00 — сад Юйюань и Храм городского божества

Вы прогуляетесь по одному из самых известных садов Китая с архитектурой эпохи Мин, прудами, мостиками и традиционными павильонами. Посетите старинный даосский храм и атмосферный торговый квартал.

12:30–13:30 — обед в китайском ресторане

Попробуете блюда местной кухни, включая знаменитые сяолунбао.

13:30–15:00 — набережная Вайтань (Бунд)

Рассмотрите знаменитый архитектурный ансамбль Шанхая, где европейские здания начала 20 века соседствуют с футуристическими небоскрёбами.

15:00–16:00 — прогулка по реке Хуанпу

Во время речного круиза вам откроются лучшие виды на деловой район Луцзяцзуй и телебашню «Восточная жемчужина».

16:30–18:00 — телебашня «Восточная жемчужина»

Вы подниметесь на смотровую площадку на высоте 259 метров и увидите вечерний Шанхай с высоты птичьего полёта.

18:00 — завершение экскурсии и возвращение в отель

Организационные детали