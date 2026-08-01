Без скучных дат и перечисления династий — просто живой и современный Шанхай. Вы пройдёте от старого города до набережной и Нанкинской улицы, разберётесь в местных привычках и технологиях, увидите, чем живёт молодёжь, и попробуете город на вкус.

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Описание экскурсии

Маршрут будет гибким: мы не привязаны к жёсткому таймингу и сможем на ходу менять локации, заходить в интересные магазины и кофейни, смотреть именно то, что вам интересно в моменте.

Сад Радости (Юйюань) и Старый город. Погрузимся в атмосферу традиционного Китая, пройдёмся среди красивой архитектуры, а заодно обсудим местные привычки, традиции и то, как старый Шанхай уживается с современным мегаполисом.

Набережная Вайтань и небоскрёбы. Из старого города выйдем к реке с культовым видом на футуристический район Пудун и его знаменитые небоскрёбы. Я покажу отличные ракурсы для фото и видео.

Нанкинская улица. Дальше отправимся на главную пешеходную улицу Шанхая, которая берёт начало прямо от набережной. Здесь бурлит жизнь: обсудим китайский быт, технологии, тренды и то, чем занимается местная молодёжь.

Обед или ужин в местном стиле. По ходу прогулки или в конце, если проголодаетесь, зайдём поесть. Никаких банальных туристических ресторанов: покажу, где едят сами шанхайцы, помогу разобраться в меню, выбрать аутентичные блюда и расскажу о местной культуре еды.

Я расскажу:

о реальном быте и менталитете современных китайцев — как устроена повседневная жизнь и к каким местным привычкам нам бывает сложно привыкнуть

о технологиях и цифровом мире — от практически полного отказа от наличных и экосистемы WeChat до умных сервисов, которые автоматизируют многие сферы жизни

Организационные детали