Шанхай без учебников истории: как на самом деле живут китайцы

Поговорить о местном менталитете, технологиях и еде
Без скучных дат и перечисления династий — просто живой и современный Шанхай.

Вы пройдёте от старого города до набережной и Нанкинской улицы, разберётесь в местных привычках и технологиях, увидите, чем живёт молодёжь, и попробуете город на вкус.
Шанхай без учебников истории: как на самом деле живут китайцы
Шанхай без учебников истории: как на самом деле живут китайцы
Шанхай без учебников истории: как на самом деле живут китайцы

Описание экскурсии

Маршрут будет гибким: мы не привязаны к жёсткому таймингу и сможем на ходу менять локации, заходить в интересные магазины и кофейни, смотреть именно то, что вам интересно в моменте.

Сад Радости (Юйюань) и Старый город. Погрузимся в атмосферу традиционного Китая, пройдёмся среди красивой архитектуры, а заодно обсудим местные привычки, традиции и то, как старый Шанхай уживается с современным мегаполисом.

Набережная Вайтань и небоскрёбы. Из старого города выйдем к реке с культовым видом на футуристический район Пудун и его знаменитые небоскрёбы. Я покажу отличные ракурсы для фото и видео.

Нанкинская улица. Дальше отправимся на главную пешеходную улицу Шанхая, которая берёт начало прямо от набережной. Здесь бурлит жизнь: обсудим китайский быт, технологии, тренды и то, чем занимается местная молодёжь.

Обед или ужин в местном стиле. По ходу прогулки или в конце, если проголодаетесь, зайдём поесть. Никаких банальных туристических ресторанов: покажу, где едят сами шанхайцы, помогу разобраться в меню, выбрать аутентичные блюда и расскажу о местной культуре еды.

Я расскажу:

  • о реальном быте и менталитете современных китайцев — как устроена повседневная жизнь и к каким местным привычкам нам бывает сложно привыкнуть
  • о технологиях и цифровом мире — от практически полного отказа от наличных и экосистемы WeChat до умных сервисов, которые автоматизируют многие сферы жизни

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются:
    — обед (по желанию)
    — транспортные расходы по маршруту (такси или метро) — для вас и гида
    — Сад Радости (по желанию) — 30–40 юаней (≈ $5–6) за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван
Ван — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, меня зовут Денис! Я живу в Шанхае 3,5 года и показываю этот невероятный мегаполис таким, каким его видят местные. Я не буду перегружать вас сухими историческими датами и энциклопедическими справками. Мой
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подход — это живое общение и полное погружение в современную реальность Китая. На моих прогулках главный акцент сделан на людях и настоящей жизни города. О чем мы будем говорить: • Изнанка жизни: как на самом деле устроен китайский быт, особенности менталитета и легко ли здесь адаптироваться иностранцу. • Финансы и цены: сколько стоит жизнь в Шанхае, на чем экономят и на что тратят деньги местные жители. • Еда и привычки: что действительно едят китайцы каждый день, скрытые традиции и странные для нас факты. Я стал гидом, потому что обожаю знакомиться с новыми людьми со всего мира. Мне нравится делиться инсайдами, разрушать стереотипы о Китае и каждый раз открывать для себя Шанхай заново вместе с вами. Буду рад показать вам настоящий, живой Шанхай!

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