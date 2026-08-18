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Шанхай: где Восток встречает Запад

От древнего храма и сада эпохи Мин до французских кварталов и небоскрёбов Пудуна
Приглашаю познакомиться с Шанхаем без перекоса в прошлое или будущее.

Мы увидим древние храмы и сады, европейские кварталы и ультрасовременный деловой центр, а по пути разберёмся, как этот город стал символом нового Китая.
Шанхай: где Восток встречает Запад
Шанхай: где Восток встречает Запад
Шанхай: где Восток встречает Запад

Описание экскурсии

10:00–11:00 — храм Цзинъань, которому более 780 лет. Вы услышите о буддизме, китайских традициях, символике храмовой архитектуры и увидите, как древняя духовная культура соседствует с современными небоскрёбами

11:20–12:50 — сад Юйюань и Старый город. Прогуляетесь по классическому саду эпохи Мин с павильонами, прудами и каменными композициями, а затем окажетесь в историческом центре Шанхая. Поговорим о традиционной китайской культуре и прошлом города

13:10–14:20 — район Синьтяньди. Здесь старинные дома шикумэнь превратились в современное пространство с ресторанами, кафе и бутиками. Во время остановки можно пообедать и отдохнуть

14:30–15:30 — улица Укан. Пройдём по бывшей Французской концессии среди европейских особняков и вековых платанов. Расскажу, как иностранные кварталы повлияли на архитектуру и развитие Шанхая

16:00–18:00 — район Луцзяцзуй. Завершим день среди знаменитых небоскрёбов: телебашни «Жемчужина Востока», башни Цзинь Мао и Всемирного финансового центра. По желанию поднимемся на смотровую «Шанхай Тауэр», чтобы увидеть весь город с высоты

Организационные детали

  • Оплачиваются отдельно:
    — входные билеты: храм Цзинъань — 50 юаней (~$7), сад Юйюань — 40 юаней (~$6)
    — смотровая площадка «Шанхай Тауэр» (по желанию) — 180 юаней (~$25)
    — такси между локациями — обычно 150–250 юаней (~$21–35)
    — обед, напитки
  • По желанию можно организовать трансфер на автомобиле — уточняйте у организатора

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$70
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Вайтань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виноградова
Виноградова — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добрый день! Меня зовут Алёна,мне 25 лет. Впервые я приехала в Китай,когда мне было 11 лет,так как я училась в школе с углубленным изучением китайского языка. С 13 лет я
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начала ездить в разные города Китая на стажировки,в 18 одна улетела в Сиань на языковой год. Далее я поступила на бакалавриат в Шанхай,и вот уже закончила магистратуру:) К чему я это все? У меня хорошее знание английского и китайского языка,я прекрасно знакома как с китайским менталитетом,так и с разными городами этой прекрасной страны. Буду очень рада разделить с вами свой опыт,если понадобится моя помощь,с удовольствием вам помогу! -Индивидуальные экскурсии по Шанхаю -Сопровождение туристов и бизнес-гостей -Организация маршрутов и поездок -Встреча гостей и трансферы -Помощь с переводом и коммуникацией -Сопровождение на выставках и деловых встречах -Подбор ресторанов, шопинга и досуга -Помощь с транспортом, навигацией и приложениями -Организация комфортной логистики во время поездки

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