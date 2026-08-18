Приглашаю познакомиться с Шанхаем без перекоса в прошлое или будущее. Мы увидим древние храмы и сады, европейские кварталы и ультрасовременный деловой центр, а по пути разберёмся, как этот город стал символом нового Китая.

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Описание экскурсии

10:00–11:00 — храм Цзинъань, которому более 780 лет. Вы услышите о буддизме, китайских традициях, символике храмовой архитектуры и увидите, как древняя духовная культура соседствует с современными небоскрёбами

11:20–12:50 — сад Юйюань и Старый город. Прогуляетесь по классическому саду эпохи Мин с павильонами, прудами и каменными композициями, а затем окажетесь в историческом центре Шанхая. Поговорим о традиционной китайской культуре и прошлом города

13:10–14:20 — район Синьтяньди. Здесь старинные дома шикумэнь превратились в современное пространство с ресторанами, кафе и бутиками. Во время остановки можно пообедать и отдохнуть

14:30–15:30 — улица Укан. Пройдём по бывшей Французской концессии среди европейских особняков и вековых платанов. Расскажу, как иностранные кварталы повлияли на архитектуру и развитие Шанхая

16:00–18:00 — район Луцзяцзуй. Завершим день среди знаменитых небоскрёбов: телебашни «Жемчужина Востока», башни Цзинь Мао и Всемирного финансового центра. По желанию поднимемся на смотровую «Шанхай Тауэр», чтобы увидеть весь город с высоты

Организационные детали