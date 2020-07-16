3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Мы поднимемся на нижнее плато горного массива Чатыр-Даг, которое буквально «усеяно» подземными пещерами. Самые известные среди них — Мраморная и пещера Эмине-Баир-Хосар, которую еще зовут Мамонтовой.

Мраморная пещера — топ-5 самых красивых в мире

Одна из главных достопримечательностей Мраморной пещеры — огромный зал Перестройки: 250 в длину и 28 метров в высоту. Вы пройдете среди нагромождений каменных глыб, сталагмитов и сталактитов, форма которых поражает воображение. В галерее сказок встретите Хозяина пещеры и увидите Минарет. Узнаете, почему пещера, где нашли кости льва, называется “Тигровый вход”, и почему в некоторых местах стены зеленые!

Откуда в пещере взялся мамонт

Пещера Эмине-Баир Хосар — словно многоуровневый лабиринт: вы подниметесь по «этажам» гротов и полюбуетесь подземным озером. Увидите скелет мамонта, услышите, как он здесь оказался и почему не хватает нескольких костей — колодец «Окно Хосара» прольет немного света на эту историю. Вас поразит одна из частей зала Кечкемета — высотой в 50 метров, то есть почти с 15-ти этажный дом! А среди необычных сталактитов и сталагмитов вам встретятся Белый спелеолог, «нити» в Сокровищнице и «изваяния» зала Идолов.