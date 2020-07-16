3 отзыва оставили туристы

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Пещеры Чатыр-Дага

Исследовать гроты Мраморной и Мамонтовой пещер и раскрыть их древние тайны

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 6.5 часов
  • 👥 Группа не более 25 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на улице В. Хромых
  • Заказать экскурсию

1400 за человека

У этой экскурсии3 отзыва
3.67
Александра
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Александра – экскурсионное агентство в Алуште
Эта экскурсия — путешествие в загадочный подземный мир Крымских гор ⛰️.

Вы полюбуетесь сталактитами и сталагмитами, попробуете найти знакомые силуэты в композициях природных «скульптур».

Рассмотрите скелет мамонта, пещерного льва и других животных, удивитесь размеру гротов и узнаете историю 📖 этих пещер.
Пещеры Чатыр-Дага
Пещеры Чатыр-Дага

Что вас ожидает

Мы поднимемся на нижнее плато горного массива Чатыр-Даг, которое буквально «усеяно» подземными пещерами. Самые известные среди них — Мраморная и пещера Эмине-Баир-Хосар, которую еще зовут Мамонтовой.

Мраморная пещера — топ-5 самых красивых в мире
Одна из главных достопримечательностей Мраморной пещеры — огромный зал Перестройки: 250 в длину и 28 метров в высоту. Вы пройдете среди нагромождений каменных глыб, сталагмитов и сталактитов, форма которых поражает воображение. В галерее сказок встретите Хозяина пещеры и увидите Минарет. Узнаете, почему пещера, где нашли кости льва, называется “Тигровый вход”, и почему в некоторых местах стены зеленые!

Откуда в пещере взялся мамонт
Пещера Эмине-Баир Хосар — словно многоуровневый лабиринт: вы подниметесь по «этажам» гротов и полюбуетесь подземным озером. Увидите скелет мамонта, услышите, как он здесь оказался и почему не хватает нескольких костей — колодец «Окно Хосара» прольет немного света на эту историю. Вас поразит одна из частей зала Кечкемета — высотой в 50 метров, то есть почти с 15-ти этажный дом! А среди необычных сталактитов и сталагмитов вам встретятся Белый спелеолог, «нити» в Сокровищнице и «изваяния» зала Идолов.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии, дорога занимает полтора часа
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в обе пещеры: суммарно 1200 для взрослого и 600 рублей для детей до 12 лет (с собой необходимо иметь документ, подтверждающий возраст ребенка). Для детей до 5 лет вход бесплатный.
Пещеры Чатыр-Дага
Пещеры Чатыр-Дага
Пещеры Чатыр-Дага
Пещеры Чатыр-Дага
Пещеры Чатыр-Дага
Пещеры Чатыр-Дага
Пещеры Чатыр-Дага
Пещеры Чатыр-Дага
Пещеры Чатыр-Дага
Пещеры Чатыр-Дага

Экскурсия проводится ежедневно в 13:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Место встречи для начала на улице В. Хромых.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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3 отзыва оставили туристы

16 июля 2020
Экскурсия отличная, пещеры потрясающие, а вот организация ужасная. Если вы хотите посмотреть пещеры и вас больше 2 человек лучше ехать на местном транспорте, такси или джипах. Стоимость экскурсии по сути трансфер до пещер. Посещение пещер оплачивается отдельно! До отказа набитая раздолбанная маршрутка и только около 40 минут подъем/спуск по горе по грунтовке, не считая дороги по городу.. Некоторые экскурсанты с билетами с местами, другие нет... Стоимость больше 1000 рублей за человека... К организации большие вопросы. гид Никита отличный, разбирается в материале. Сам провел экскурсию в пещере чтобы не ждать местного экскурсовода. Если бы с этим гидом был нормальный транспорт и размер группы был не больше 20 человек, то стоимость могла быть оправданной.
16 июля 2020
Сами пещеры потрясающие, особенно Эмине-Баир-Хосар, рассказывают интересно, все супер, но есть НО... дорога на гору в ужасном состоянии, поднимались от подножья на автобусе около часа еле-еле. В результате потеряли очень много времени, в пещеры бывают очереди, люди ждут по 1, 5 часа. На обратном пути без согласия группы завозят в сомнительное придорожное кафе, где типа можно поесть, купить сувениры, вино и сладости, это ещё минимум час. Нужно быть готовым, что домой вернётесь поздно и вряд ли успеете на ужин.
8 сентября 2019
Нужно раньше выезжать, что бы не возвращаться домой очень поздно.

Александра проводит ещё 15 экскурсий

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