5 отзывов оставили туристы

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Сердце Крымского ханства, Бахчисарай!

Погрузиться в историю Крыма и осмотреть Ханский дворец, Успенский монастырь и пещерный Чуфут-Кале

3.8
5 отзывов
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Если вас манят горные красоты Крыма и его давняя и сложная судьба, то поездка в Бахчисарай будет идеальным способом познакомиться с любопытными фактами о полуострове и рассмотреть его колорит.

Вы узнаете, какие народы жили в Крыму в разное время, увидите величественный Ангарский перевал и «Потёмкинские деревни», осмотрите дворец ханов и посетите Крымский Афон.

А также очутитесь в настоящем пещерном городе!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 28 человек

  • 16001 440 ₽ за человекаскидка10%

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Сердце Крымского ханства, Бахчисарай!
Сердце Крымского ханства, Бахчисарай!

Что вас ожидает

Ханские владения и островок православия
По самой длинной в Европе горно-троллейбусной трассе вы проедете мимо «Потёмкинских деревень» и Екатерининской мили в Бахчисарай. Когда-то он был столицей ⭐️ Крымского ханства, поэтому с исторической точки зрения это больше, чем просто старый город 🏙️ между Симферополем и Севастополем. Вы узнаете, когда и как во «дворце садов» был построен Ханский дворец на речке Чурук-Су, погуляете по гарему и увидите воспетый Пушкиным «Фонтан слёз». А после поговорим о том, когда на этих землях поселились греческие монахи. С приходом в Бахчисарай православия и строительством Успенского монастыря, который вы посетите, эти места стали именовать Крымским Афоном. Вы услышите легенды о чудодейственной иконе монастыря, расположившегося прямо в скале, и рассмотрите его убранство.

Древний город и крымско-татарская кухня
Слушая рассказы о народах, населявших Крым в разные времена, вы пешком дойдёте до пещерного города Чуфут-Кале. Этот прообраз крепости был построен ещё при Юстиниане I ради укрепления позиций Византии на крымских землях. Но город был и в руках гото-аланов, и крымских татар, оборонявшихся здесь от Золотой Орды, и караимов. До наших дней от крепости остались пещерные комнаты и молельные дома, мавзолей дочери хана, подобие типографии и монетный двор, а также городские ворота. Вы почувствуете, как каждый камень в Чуфут-Кале дышит историей 📖.

Но одними фактами сыт не будешь, поэтому вам представится шанс познакомиться не только с историей полуострова, но и национальной кухней — вы сможете попробовать в кафе блюда крымско-татарской кухни 🥧.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Алуште
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Маршрут предусматривает время на обед, который оплачивается дополнительно. Средняя стоимость обеда на человека — около 500 рублей.
  • Дополнительные расходы: вход в Ханский дворец и Чуфут-Кале — 600 р. взрослые, 300 р. дети
Начало и место завершения
🚩 ул. Горького, у кинотеатра "Шторм"
Сердце Крымского ханства, Бахчисарай!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 28 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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5 отзывов оставили туристы

31 августа 2020
Мы посетили очень интересные места, маршрут построен оптимально. Хотела бы отметить отдельно экскурсию гида Ольги по Симферополю - за корокий проезд по городу мы узнали много занимательного, захотелось познакомиться с этим "некурортным" городом побольше в следующий раз. Не ставлю хорошую оценку, так как поведение водителя было некорректным по отношению к туристам, но, надеюсь, что это исключение.
9 августа 2020
Водитель Юрий - единственная радость на этом удивительном маршруте, постарался рассказами и настроением создать максимально позитивную атмосферу по дороге к пункту назначения, несмотря на ужасную организацию от агенства. Экскурсовод Людмила из Чуфут-Кале прекрасный рассказчик. Все остальные участники, причастные к организации к туру, переводят стрелки друг на друга, игнорируя вопросы и претензии. После попытки связаться с руководством получила письмо с угрозой отказа в допуске к следующему, оплаченному ранее мной, туру.
Александра
Ответ гида:Добрый день Дарья. Так как группа на экскурсию собралась не большая, то экскурсию проводил гид с машиной. Он забрал Вас с места посадки в автобус, провел экскурсию по маршруту, передавая группу на экскурсионных объекта экскурсоводам данных объектов, и по окончании экскурсии развез группу по местам посадки. На экскурсии давалось свободное время на осмотр достопримечательностей, фото и обед. Наш директор лично общался с Вами, отвечая на вопросы. Возможно для Вас предпочтительнее была бы индивидуальная экскурсия, которая строится исходя из личных пожеланий туриста. Рассмотрите такой вариант при будущем бронировании экскурсий.
9 сентября 2019
В целом доволен, но учитывайте следующее: 1. Дорога в гору дается не всем - женщины были недовольны - после монастыря идете вверх по очень кривой тропе (грунт с камнями и корнями деревьев) - удобная обувь обязательна! 2. В принципе ВСЕ экскурсии в Крыму проходят НЕ на "комфортабельных автобусах", а по сути на маршрутках. В Бахчисарай народу было мало и доехали хорошо. А вот на другие экскурсии дают автобусы для детей - все мужчины сесть нормально не смогли, невероятно тесно, а ехать несколько часов. Просто ад! 3. На улице жара +27, но если в автобусе открыть окно - сразу женщины начинают жаловаться на сквозняки и холод. Дамы, берите с собой в Крым шубы! Чтобы другие не задыхались из-за вас в автобусах с закрытыми окнами!! Это, конечно, не про конкретную экскурсию, но про комфорт в долгой дороге туда и обратно.
31 июля 2019
Не достаточно информации при заказе экскурсии о том, что существуют льготные категории билетов и какие документы нужны для предъявления. Экскурсовод об этом сообщил только в автобусе.
10 июня 2018
Все понравилось. Экскурсия интересная, длительная, гид очень подробно рассказывала обо всем увиденном на пути следования к Бахчисараю, отвечала на вопросы, нашу группу называла Алушточка) Во дворце и пещерном городе группу сопровождали другие экскурсоводы, которые также с увлечением и любовью к Крыму рассказывали историю этих мест. Впечатления остались самые благоприятные)

Александра проводит ещё 5 экскурсий

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