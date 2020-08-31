5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Ханские владения и островок православия

По самой длинной в Европе горно-троллейбусной трассе вы проедете мимо «Потёмкинских деревень» и Екатерининской мили в Бахчисарай. Когда-то он был столицей ⭐️ Крымского ханства, поэтому с исторической точки зрения это больше, чем просто старый город 🏙️ между Симферополем и Севастополем. Вы узнаете, когда и как во «дворце садов» был построен Ханский дворец на речке Чурук-Су, погуляете по гарему и увидите воспетый Пушкиным «Фонтан слёз». А после поговорим о том, когда на этих землях поселились греческие монахи. С приходом в Бахчисарай православия и строительством Успенского монастыря, который вы посетите, эти места стали именовать Крымским Афоном. Вы услышите легенды о чудодейственной иконе монастыря, расположившегося прямо в скале, и рассмотрите его убранство.

Древний город и крымско-татарская кухня

Слушая рассказы о народах, населявших Крым в разные времена, вы пешком дойдёте до пещерного города Чуфут-Кале. Этот прообраз крепости был построен ещё при Юстиниане I ради укрепления позиций Византии на крымских землях. Но город был и в руках гото-аланов, и крымских татар, оборонявшихся здесь от Золотой Орды, и караимов. До наших дней от крепости остались пещерные комнаты и молельные дома, мавзолей дочери хана, подобие типографии и монетный двор, а также городские ворота. Вы почувствуете, как каждый камень в Чуфут-Кале дышит историей 📖.

Но одними фактами сыт не будешь, поэтому вам представится шанс познакомиться не только с историей полуострова, но и национальной кухней — вы сможете попробовать в кафе блюда крымско-татарской кухни 🥧.

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