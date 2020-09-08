6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Познавательная дорога до Алупки

Час в пути — и мы в Алупке, живописном курортном городке у подножия горы ⛰️ Ай-Петри. Именно здесь находится великолепный Воронцовский дворец. По дороге я расскажу занимательные факты из биографии графа Воронцова. Вы узнаете, почему он решил построить летнюю резиденцию в небольшой татарской деревушке, кого пригласил для проектирования дворца и прилегающих парков 🌳 и кто жил в роскошных залах после смерти Воронцова.

Несравненный Воронцовский дворец

Осмотр великолепного дворца — центральная часть нашей программы. Вы прогуляетесь 👣 по шикарным залам, многочисленным лестницам и тайным переходам — всего во дворце 150 комнат. Вас поразят роскошные парадные, античные статуи, антикварная мебель и картины. Вы увидите знаменитую «Львиную террасу» — монументальную итальянскую лестницу с тремя парами мраморных львов. Я расскажу, чем неоготический стиль в архитектуре отличается от мавританского, и покажу, как удачно они сливаются в дворцовом ансамбле.

Прогулка по изумительному парку

К Воронцовскому дворцу прилегает чудесный парк — истинный шедевр садово-паркового искусства. Мы пройдем по самой знаменитой его части, Верхнему ландшафтному парку. Вы увидите пещеры с гротами, Солнечную, Платановую и Каштановую поляны, насладитесь свежим воздухом и великолепными растениями. Парк насчитывает 200 видов деревьев и кустарников из разных стран мира. Я расскажу о создателе райского уголка, немецком мастере Карле Кебахе, и его невероятном умении превращать каждый уголок земли в настоящую сказку.

Замок на отвесной скале

Финальным аккордом нашей экскурсии 🧭 станет замок 🏰 «Ласточкино гнездо», удивительно красиво 🤩 нависающий над Черным морем. Это один из главных символов Крыма, изображенный на многочисленных открытках и сувенирах. Вы узнаете, кто был первым владельцем здания и почему для его возведения выбрали столь необычное место. Я расскажу, каким образом укреплены «Ласточкино гнездо» и Аврорина скала, на которой он расположился. Замком вы полюбуетесь со смотровой площадки, откуда также открывается чудесный вид на бескрайние морские просторы.

Организационные детали