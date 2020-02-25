7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Реальная жизнь Гаваны
Я открою вам настоящую кубинскую жизнь всего лишь в нескольких кварталах от центра Гаваны — «нулевого километра» Капитолия. Вы увидите театр, спрятанный за углом Капитолия и здание фабрики табака Партагас 1845 года, где поговорим о кубинской триаде «табак, ром, кофе». Встретите единственный в мире китайский квартал без китайцев; местный транспортный хаб и кубинский аналог маршрутного такси. Рассмотрите кафе и бары, салоны красоты, овощной рынок и дом музыки. В зонах Wi-Fi понаблюдаете за специфическим явлением массового сбора местных жителей (вы же знаете, какой интернет на Кубе). А в религиозном магазине и церкви Каридад де Кобре я расскажу об азах афрокубинской религии сантерия, преобладающей на острове.
Сок из тростника, мохито и нетуристический рынок
По пути вы продегустируете выжатый при вас сок из сахарного тростника. А также побываете единственными иностранцами на нетуристическом рынке, где продаются оригинальные сувениры в 2-3 раза дешевле, чем везде. Набережная Малекон, или восьмикилометровая скамейка — это конечная точка прогулки. В одном из местных баров вы сможете отведать исключительно хороший мохито, отметив таким образом окончание небольшого путешествия по аутентичной Гаване.
Настоятельно рекомендуемое дополнение к экскурсии
Пешеходная прогулка — отличное начало! А наиболее логичное ее продолжение — поездка на знаменитом ретрокабриолете, во время которой вы сможете сделать массу красивых снимков, на остановках сфотографируетесь за рулем, и, если захотите, заглянете под капот автомобиля.
Варианты поездки на ретроавтомобиле:
Дополнительные опции
К 500-летию Гаваны в городе открылось много интересных мест, которые можно посетить по вашему желанию.
Со вторника по воскресенье:
— замок второй линии обороны с видами бухты Гаваны и города;
— интерактивную железнодорожную станцию, где можно полазить по паровозам 19 века, перевозившим сахарный тростник с плантаций на заводы;
— усадьбу пивоваров с уникальной архитектурой в духе Гауди, вписанной в прироный ландшафт тропических джунглей.
По понедельникам:
— тематический магазин при фабрике табака «Ромео и Джульетта» — табак, ром, кофе;
— усадьбу пивоваров;
— лес, где совершают ритуальные жертвоприношения.