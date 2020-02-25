7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть аутентичную часть города, которой нет в официальных турах

Григорий
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Григорий – ваш гид
Несмотря на то, что экскурсия связывает две топовые достопримечательности Гаваны — Капитолий и набережную Малекон, ее маршрут проходит по нетуристической центральной Гаване.

Вы узнаете, что такое гуарапо, кахитас и планчао, какой ром и сигары предпочитают местные жители, увидите гаванские хабы и маршрутки, секретный театр и религиозные лавки, а также откроете особое явление на Кубе — места массового сбора в зонах Wi-Fi.

Выпьете сок из сахарного тростника, купите сувениры на рынке для своих и отметите этот день дивным мохито в приятном баре.
От
€124
62 за экскурсию
скидка50%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Встреча в районе центрального парка
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Авторский тур по нетуристической Гаване
Авторский тур по нетуристической Гаване

Что вас ожидает

Реальная жизнь Гаваны
Я открою вам настоящую кубинскую жизнь всего лишь в нескольких кварталах от центра Гаваны — «нулевого километра» Капитолия. Вы увидите театр, спрятанный за углом Капитолия и здание фабрики табака Партагас 1845 года, где поговорим о кубинской триаде «табак, ром, кофе». Встретите единственный в мире китайский квартал без китайцев; местный транспортный хаб и кубинский аналог маршрутного такси. Рассмотрите кафе и бары, салоны красоты, овощной рынок и дом музыки. В зонах Wi-Fi понаблюдаете за специфическим явлением массового сбора местных жителей (вы же знаете, какой интернет на Кубе). А в религиозном магазине и церкви Каридад де Кобре я расскажу об азах афрокубинской религии сантерия, преобладающей на острове.

Сок из тростника, мохито и нетуристический рынок
По пути вы продегустируете выжатый при вас сок из сахарного тростника. А также побываете единственными иностранцами на нетуристическом рынке, где продаются оригинальные сувениры в 2-3 раза дешевле, чем везде. Набережная Малекон, или восьмикилометровая скамейка — это конечная точка прогулки. В одном из местных баров вы сможете отведать исключительно хороший мохито, отметив таким образом окончание небольшого путешествия по аутентичной Гаване.

Настоятельно рекомендуемое дополнение к экскурсии
Пешеходная прогулка — отличное начало! А наиболее логичное ее продолжение — поездка на знаменитом ретрокабриолете, во время которой вы сможете сделать массу красивых снимков, на остановках сфотографируетесь за рулем, и, если захотите, заглянете под капот автомобиля.

Варианты поездки на ретроавтомобиле:

  • За 1 час вы посетите Площадь Революции и магазин при действующей фабрике табака в центре Гаваны.
  • За 2 часа, помимо двух пунктов выше, вы прокатитесь с ветерком вдоль набережной Малекон, увидите места, связанные с местной религией сантерия на красочной афрокубинской улице-галерее и в Гаванском ритуальном лесу.
    Лес можно заменить на смотровые площадки в военно-историческом парке Морро-Кабанья (у Статуи Христа Гаваны, у самой большой крепости в Латинской Америке Ла Кабанья и у крепости с маяком Эль Морро) на противоположной стороне бухты Гаваны. Дорога проходит по уникальному подводному тоннелю, расположенному на глубине 15-ти метров!
  • За 3 часа вы увидите все перечисленные пункты, то есть всю Гавану!

Дополнительные опции
К 500-летию Гаваны в городе открылось много интересных мест, которые можно посетить по вашему желанию.
Со вторника по воскресенье:
— замок второй линии обороны с видами бухты Гаваны и города;
— интерактивную железнодорожную станцию, где можно полазить по паровозам 19 века, перевозившим сахарный тростник с плантаций на заводы;
— усадьбу пивоваров с уникальной архитектурой в духе Гауди, вписанной в прироный ландшафт тропических джунглей.

По понедельникам:
— тематический магазин при фабрике табака «Ромео и Джульетта» — табак, ром, кофе;
— усадьбу пивоваров;
— лес, где совершают ритуальные жертвоприношения.

Организационные детали

  • Возможные расходы во время пешеходной экскурсии: сигары и ром для местных (не всегда есть в продаже); овощи и фрукты на рынке; сувениры; напитки.
  • В дополнительной части (на ретро кабриолете) транспорт оплачивается отдельно: 50 CUC в час за автомобиль (1-4 человека). По окончании поездки вы сможете выйти в удобном для вас месте в Гаване.
Авторский тур по нетуристической Гаване
Авторский тур по нетуристической Гаване
Авторский тур по нетуристической Гаване
Авторский тур по нетуристической Гаване
Авторский тур по нетуристической Гаване
Авторский тур по нетуристической Гаване

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе центрального парка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Григорий
Григорий
Привет из солнечной Гаваны! Меня зовут Григорий, мне 39, я русский, живу в Гаване. Решил проводить экскурсии на Кубе, потому что мне интересно работать с людьми и делиться моими знаниями и опытом с туристами. Как здорово видеть довольных гостей на экскурсии! Я художник и писатель, член проекта «Рисунок 3» на улице Прадо в Старой Гаване и автор оригинального путеводителя на английском языке. Свободно владею испанским и английским языком. Провожу частные экскурсии в Гаване и по Кубе на русском, английском и испанском языках с 2014 года. После моих экскурсий вы сможете самостоятельно ориентироваться в городе, а я расскажу, что еще посмотреть в Гаване и на Кубе.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Все понравилось. Григорий учел все наши пожелания. Интересный собеседник. Нашли сигары для местных. Купили сувениры по хорошей цене. Рекомендую.
30 декабря 2019
Спасибо Григорию за необычный тур!)
24 апреля 2019
Отличный тур, было очень интересно посмотреть на жизнь кубинцев от инсайдера.
18 апреля 2019
Мы были в Гаване один день с круизом, из Майами.
моя основная идея этой экскурсии была избежать
туристических толп и увидеть как можно больше.
впечатление от экскурсии, Григорий выполняя все наши пожелания,
упустил много основного-интересного.

я хочу предложить, может добавить в описании экскурсии нетуристическая Гавана
«не рекомендуеться для туристов
впервые посещающих город»

Позитивно
1. Знание языков ( мой сын говорит по английски )
2. Показ квартиры. ( вид с крыши, ознакомление с бытом )
3. Изменил экскурсию по нашему пожеланию
4. Показал парк которого нет ни в одном путеводителе.
5. Умение общаться с местными жителями.
6. Характер у Григория легкий и приятный в общении.

Спасибо Григорию!!

Я бы рекомендовала «нетуристическую Гавану» Григория,
тем людям которые уже имеют основное представление о городе.
29 марта 2019
Экскурсия была замечательная! Григорий логично выстроил маршрут и учел все наши пожелания. Экскурсия подойдет небольшой группе взрослых, которые впервые в Гаване и позволит узнать город с разных сторон.
9 ноября 2018
Григорий показал Гавану с необычной стороны. Было интересно познакомиться с бытом обычных жителей, местами где туристов практически нет. Григорий по нашей просьбе показал где можно приобрести сигары, ром в пакетиках, фрукты и сувениры!
Организовал кодилак.
Все прошло отлично
7 ноября 2018
Виталий — хороший гид. Разбирается в городе, составил интересный маршрут с посещением не только основных достопримечательностей (которые вы можете сами без труда оьрйти за полдня с путеводителем), но и необычных мест, которые покажут Гавану с другой стороны. Вот например, где можно упаковку сигар купить за 2 бакса, вместо 150. Много знает о быте и местной культуре. По всем вопросам (от покупок и ужина до интернета) есть ответы. В общем, доволен и рекомендую.

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