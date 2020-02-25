7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Реальная жизнь Гаваны

Я открою вам настоящую кубинскую жизнь всего лишь в нескольких кварталах от центра Гаваны — «нулевого километра» Капитолия. Вы увидите театр, спрятанный за углом Капитолия и здание фабрики табака Партагас 1845 года, где поговорим о кубинской триаде «табак, ром, кофе». Встретите единственный в мире китайский квартал без китайцев; местный транспортный хаб и кубинский аналог маршрутного такси. Рассмотрите кафе и бары, салоны красоты, овощной рынок и дом музыки. В зонах Wi-Fi понаблюдаете за специфическим явлением массового сбора местных жителей (вы же знаете, какой интернет на Кубе). А в религиозном магазине и церкви Каридад де Кобре я расскажу об азах афрокубинской религии сантерия, преобладающей на острове.

Сок из тростника, мохито и нетуристический рынок

По пути вы продегустируете выжатый при вас сок из сахарного тростника. А также побываете единственными иностранцами на нетуристическом рынке, где продаются оригинальные сувениры в 2-3 раза дешевле, чем везде. Набережная Малекон, или восьмикилометровая скамейка — это конечная точка прогулки. В одном из местных баров вы сможете отведать исключительно хороший мохито, отметив таким образом окончание небольшого путешествия по аутентичной Гаване.

Настоятельно рекомендуемое дополнение к экскурсии

Пешеходная прогулка — отличное начало! А наиболее логичное ее продолжение — поездка на знаменитом ретрокабриолете, во время которой вы сможете сделать массу красивых снимков, на остановках сфотографируетесь за рулем, и, если захотите, заглянете под капот автомобиля.

Варианты поездки на ретроавтомобиле:

За 1 час вы посетите Площадь Революции и магазин при действующей фабрике табака в центре Гаваны.

вы посетите Площадь Революции и магазин при действующей фабрике табака в центре Гаваны. За 2 часа , помимо двух пунктов выше, вы прокатитесь с ветерком вдоль набережной Малекон, увидите места, связанные с местной религией сантерия на красочной афрокубинской улице-галерее и в Гаванском ритуальном лесу.

Лес можно заменить на смотровые площадки в военно-историческом парке Морро-Кабанья (у Статуи Христа Гаваны, у самой большой крепости в Латинской Америке Ла Кабанья и у крепости с маяком Эль Морро) на противоположной стороне бухты Гаваны. Дорога проходит по уникальному подводному тоннелю, расположенному на глубине 15-ти метров!

, помимо двух пунктов выше, вы прокатитесь с ветерком вдоль набережной Малекон, увидите места, связанные с местной религией сантерия на красочной афрокубинской улице-галерее и в Гаванском ритуальном лесу. Лес можно заменить на смотровые площадки в военно-историческом парке Морро-Кабанья (у Статуи Христа Гаваны, у самой большой крепости в Латинской Америке Ла Кабанья и у крепости с маяком Эль Морро) на противоположной стороне бухты Гаваны. Дорога проходит по уникальному подводному тоннелю, расположенному на глубине 15-ти метров! За 3 часа вы увидите все перечисленные пункты, то есть всю Гавану!

Дополнительные опции

К 500-летию Гаваны в городе открылось много интересных мест, которые можно посетить по вашему желанию.

Со вторника по воскресенье:

— замок второй линии обороны с видами бухты Гаваны и города;

— интерактивную железнодорожную станцию, где можно полазить по паровозам 19 века, перевозившим сахарный тростник с плантаций на заводы;

— усадьбу пивоваров с уникальной архитектурой в духе Гауди, вписанной в прироный ландшафт тропических джунглей.

По понедельникам:

— тематический магазин при фабрике табака «Ромео и Джульетта» — табак, ром, кофе;

— усадьбу пивоваров;

— лес, где совершают ритуальные жертвоприношения.