Григорий Ч. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Куба
  2. Гавана
  3. Экскурсии

Экскурсия 500 лет Гаване на пароме

Григорий Ч.
Григорий Ч. – Гид из Гаваны
Праздник в Гаване длится 7 дней в неделю и 365 дней в году.

Наша экскурсия ⛳ сочетает два пешеходных маршрута по колониальной Гаване и Касабланке и паромную переправу.

Посетим место, где была основана Гавана 500 лет назад, и узнаем традицию празднования дня города у гаванцев.

В Касабланку, включающую статую Христа Гаваны и две крепости, из Старой Гаваны нас доставит паром - транспорт для местных.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $100 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия 500 лет Гаване на пароме
Экскурсия 500 лет Гаване на пароме
Праздник в Гаване длится 7 дней в неделю и 365 дней в году. Наша экскурсия ⛳ сочетает два пешеходных маршрута по колониальной Гаване и Касабланке и паромную переправу. Посетим место, где была основана Гавана 500 лет назад, и узнаем традицию празднования дня города у гаванцев. В Касабланку, включающую статую Христа Гаваны и две крепости, из Старой Гаваны нас доставит паром - транспорт для местных.
Пешеходная экскурсия по историческому центру города (Старая Гавана), который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО начнется с Капитолия – «нулевого километра». Пересечем центральный парк 🌳 и окажемся на пешеходной улице Обиспо, на которой расположены бар 🍹 Эль Флоридита и отель 🏨 Амбос Мундос, тесно связанные с именем Хемингуэя. Пройдя несколько кварталов, посетим аптеку 19 века, действующую по сей день. Также увидим место, где была основана Гавана 500 лет назад, и узнаем традицию празднования дня города у гаванцев.
Затем наш маршрут пройдет по пешеходной улице Меркадерес, связывающей четыре площади колониальной Гаваны: Оружия, Соборную, Сан Франсиско и Старую. При этом мы посетим замок 🏰 Королевской Силы, где хранятся сокровища (вход 3 CUC с человека), башню главного собора Гаваны (вход 1 CUC с человека), темную комнату со смотровой площадкой, где увидим весь город 🏙️ в реальном времени (вход 2 CUC с человека).
Прекрасная возможность сойти с туристической тропы и немного передохнуть – это маленькие сады Андерсена, принцессы Дианы и Матери Терезы Калькуттской и парки-оазисы Старого города, расположенные по маршруту.
Зайдем в бывший дом монахов, ныне одноименный отель Лос Фраилес. На его примере ознакомимся с колониальной архитектурой и увидим систему водоснабжения старого города в действии.
Посетим три дома: рома, табака и кофе, где в качестве сувенира 🎁 вы можете купить пакет кофе, который обжаривают и молят на месте каждый день, и мини-пивзавод с дегустацией пива (по желанию и если успеют сварить).
Конечной точкой первой части экскурсии 🧭 является паромный терминал. В нем есть контроль безопасности. Колющие и режущие предметы, а также любые напитки в стеклянной таре запрещены. Пересечем бухту Гаваны на пароме - уникальном транспорте для местных жителей. После парома до статуи Христа нужно идти пешком в гору по асфальтированной дороге!
Проведем пешеходную экскурсию по Касабланке с посещением статуи Христа и смотровой площадки с захватывающим видом Гаваны (вход свободный), музея под открытым небом, где представлено оружие, установленное на Кубе во время Карибского кризиса (вход 1 CUC с человека), самой большой крепости в Латинской Америке «Ла Кабанья» (вход от 6 до 8 CUC с человека, это зависит от времени суток).
Возвратимся в Гавану на такси 🚕 (от 10-15 CUC за машину, не включено в стоимость экскурсии).
Что входит
  • Гид и паром
Что не входит
  • Входные билеты, питание и напитки.
  • Возврат в Гавану из Касабланки на такси (от 10-15 CUC за машину).
Начало
🚩 Капитолий, ул. Прадо
Место завершения
🏁 крепость Ла Кабанья, Касабланка
Экскурсия 500 лет Гаване на пароме
Экскурсия 500 лет Гаване на пароме
Экскурсия 500 лет Гаване на пароме
Экскурсия 500 лет Гаване на пароме
Экскурсия 500 лет Гаване на пароме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Ч.
Григорий Ч.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Григорий Ч. проводит ещё 5 экскурсий

Колдуны Кубы
$62.5
3 часа
Колдуны Кубы
1 отзыв
Обзорная экскурсия по следам Хемингуэя
$200
4 часа
Обзорная экскурсия по следам Хемингуэя
1 отзыв
Прогулка по задворкам Капитолия Гаваны
$63
2 часа
Прогулка по задворкам Капитолия Гаваны
Вся Гавана за 3 часа на ретро кабриолете
$200
3 часа
Вся Гавана за 3 часа на ретро кабриолете
Обзорная экскурсия по Колониальной Гаване
$100
4 часа
Обзорная экскурсия по Колониальной Гаване

Еще несколько необычных экскурсий в Гаване

Гавана вдоль и поперек
125
6 часов
Гавана вдоль и поперек
65 отзывов
Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване
Из Варадеро в Гавану: путешествие по знаковым местам столицы
240
8 часов
Из Варадеро в Гавану: путешествие по знаковым местам столицы
21 отзыв
О пиратах, колонизаторах и революционерах
Влюбиться в Гавану
100
4 часа
Влюбиться в Гавану
9 отзывов
Познать все красоты старого города и окунуться в жизнь прошлых веков
Авторский тур по нетуристической Гаване
скидка50%
От
125
63
2 часа
Авторский тур по нетуристической Гаване
7 отзывов
Увидеть аутентичную часть города, которой нет в официальных турах
История колониальной Гаваны
120
6 часов
История колониальной Гаваны
7 отзывов
История освоения Кубы, аристократия и рабство Нового света, архитектурное наследие тех времен
Старик и море. По следам Эрнеста Хемингуэя
120
6 часов
Старик и море. По следам Эрнеста Хемингуэя
4 отзыва
Тематическая прогулка по Гаване