Григорий Ч. проводит ещё 5 экскурсий

Праздник в Гаване длится 7 дней в неделю и 365 дней в году. Наша экскурсия ⛳ сочетает два пешеходных маршрута по колониальной Гаване и Касабланке и паромную переправу. Посетим место, где была основана Гавана 500 лет назад, и узнаем традицию празднования дня города у гаванцев. В Касабланку, включающую статую Христа Гаваны и две крепости, из Старой Гаваны нас доставит паром - транспорт для местных.

Пешеходная экскурсия по историческому центру города (Старая Гавана), который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО начнется с Капитолия – «нулевого километра». Пересечем центральный парк 🌳 и окажемся на пешеходной улице Обиспо, на которой расположены бар 🍹 Эль Флоридита и отель 🏨 Амбос Мундос, тесно связанные с именем Хемингуэя. Пройдя несколько кварталов, посетим аптеку 19 века, действующую по сей день. Также увидим место, где была основана Гавана 500 лет назад, и узнаем традицию празднования дня города у гаванцев.

Затем наш маршрут пройдет по пешеходной улице Меркадерес, связывающей четыре площади колониальной Гаваны: Оружия, Соборную, Сан Франсиско и Старую. При этом мы посетим замок 🏰 Королевской Силы, где хранятся сокровища (вход 3 CUC с человека), башню главного собора Гаваны (вход 1 CUC с человека), темную комнату со смотровой площадкой, где увидим весь город 🏙️ в реальном времени (вход 2 CUC с человека).

Прекрасная возможность сойти с туристической тропы и немного передохнуть – это маленькие сады Андерсена, принцессы Дианы и Матери Терезы Калькуттской и парки-оазисы Старого города, расположенные по маршруту.

Зайдем в бывший дом монахов, ныне одноименный отель Лос Фраилес. На его примере ознакомимся с колониальной архитектурой и увидим систему водоснабжения старого города в действии.

Посетим три дома: рома, табака и кофе, где в качестве сувенира 🎁 вы можете купить пакет кофе, который обжаривают и молят на месте каждый день, и мини-пивзавод с дегустацией пива (по желанию и если успеют сварить).

Конечной точкой первой части экскурсии 🧭 является паромный терминал. В нем есть контроль безопасности. Колющие и режущие предметы, а также любые напитки в стеклянной таре запрещены. Пересечем бухту Гаваны на пароме - уникальном транспорте для местных жителей. После парома до статуи Христа нужно идти пешком в гору по асфальтированной дороге!

Проведем пешеходную экскурсию по Касабланке с посещением статуи Христа и смотровой площадки с захватывающим видом Гаваны (вход свободный), музея под открытым небом, где представлено оружие, установленное на Кубе во время Карибского кризиса (вход 1 CUC с человека), самой большой крепости в Латинской Америке «Ла Кабанья» (вход от 6 до 8 CUC с человека, это зависит от времени суток).

Возвратимся в Гавану на такси 🚕 (от 10-15 CUC за машину, не включено в стоимость экскурсии).