Обзорная Экскурсия ⛳ по Гаване — руины первой городской стены, Большой театр, Капитолий, Набережная Малекон подобной которой нет нигде в мире, высотки и проспекты делового центра Ведадо, и утопающий в зелени и роскоши Мирамар. Мы ощутим пульс города. Гавана это не только колониальная эпоха, это смесь наций, культур, и архитектурных стилей. Это невозможно забыть!

Исторически город 🏙️ очень логично спланирован, несколько районов вытянуты вдоль береговой линии, и каждый из них имеет свои особенности, и достопримечательности 🏛️ Гавана — историческое сердце Гаваны, объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, крупнейший в Латинской Америке колониальный центр, два столетия незаслуженно оставленный без внимания, ныне постепенно реконструируется. Испанская архитектура оживлена пышной зеленью и тропическим солнцем. Время здесь как будто остановилось, однако район совсем не похож на музей 🖼, год за годом сюда возвращается красота, деловая активность, и жизнь здесь бьет ключом!

Центральная Гавана — походит на обнищавшего аристократа, лохмотья которого сильно контрастируют с его благородной внешностью напоминающей о блистательном прошлом. Этому району редко уделяют внимание, однако его переулки весьма интересны к посещению в компании знатока.

Ведадо — свое бурное развитие район получил сравнительно недавно, в конце 19 — начале 20 века, стал престижным жилым районом, теперь это современный культурный центр с отелями, магазинами, ресторанами, театрами, офисами, министерствами, и в то же время исторический квартал полный садов, парков 🌳, старых домов с пышными, и гордыми колониальными фасадами.

Мирамар — красивейший гаванский район, где обитали до революции лишь богатые горожане, само его название, до сих пор ассоциируется с роскошью, и недоступностью. Жизнь здесь вращается вокруг 5-й Авениды, широкого скоростного проспекта, похожего на ботанический сад благодаря ландшафтному дизайну. Здесь расположены великолепные виллы начала 20 века, отели, посольства, и штаб-квартиры международных организаций.

Вы узнаете как живет, и как устроена современная Гавана. Увидите глянец города, и жизнь простых кубинцев. Принять участие в этой обзорной экскурсии 🧭 это самый короткий способ навсегда влюбиться ❤️ в Гавану!

Минимальное количество участников - 4 человека.