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Гавана. Обзорная Экскурсия

Юрий К.
Юрий К. – Гид из Гаваны
Во время прогулки я проведу вас по самым интересным районам Гаваны.

Покажу утопающую в зелени Старую Гавану, проведу по неожиданно серому центру, покажу культурное сердце города и улицы, по которым когда-то ходили одни богачи.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $200 за экскурсию

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Гавана. Обзорная Экскурсия
Гавана. Обзорная Экскурсия

Что вы увидите

  • Старая Гавана
  • Центр города
  • Ведадо
  • Мирамар
Обзорная Экскурсия ⛳ по Гаване — руины первой городской стены, Большой театр, Капитолий, Набережная Малекон подобной которой нет нигде в мире, высотки и проспекты делового центра Ведадо, и утопающий в зелени и роскоши Мирамар. Мы ощутим пульс города. Гавана это не только колониальная эпоха, это смесь наций, культур, и архитектурных стилей. Это невозможно забыть!
Исторически город 🏙️ очень логично спланирован, несколько районов вытянуты вдоль береговой линии, и каждый из них имеет свои особенности, и достопримечательности 🏛️ Гавана — историческое сердце Гаваны, объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, крупнейший в Латинской Америке колониальный центр, два столетия незаслуженно оставленный без внимания, ныне постепенно реконструируется. Испанская архитектура оживлена пышной зеленью и тропическим солнцем. Время здесь как будто остановилось, однако район совсем не похож на музей 🖼, год за годом сюда возвращается красота, деловая активность, и жизнь здесь бьет ключом!
Центральная Гавана — походит на обнищавшего аристократа, лохмотья которого сильно контрастируют с его благородной внешностью напоминающей о блистательном прошлом. Этому району редко уделяют внимание, однако его переулки весьма интересны к посещению в компании знатока.
Ведадо — свое бурное развитие район получил сравнительно недавно, в конце 19 — начале 20 века, стал престижным жилым районом, теперь это современный культурный центр с отелями, магазинами, ресторанами, театрами, офисами, министерствами, и в то же время исторический квартал полный садов, парков 🌳, старых домов с пышными, и гордыми колониальными фасадами.
Мирамар — красивейший гаванский район, где обитали до революции лишь богатые горожане, само его название, до сих пор ассоциируется с роскошью, и недоступностью. Жизнь здесь вращается вокруг 5-й Авениды, широкого скоростного проспекта, похожего на ботанический сад благодаря ландшафтному дизайну. Здесь расположены великолепные виллы начала 20 века, отели, посольства, и штаб-квартиры международных организаций.
Вы узнаете как живет, и как устроена современная Гавана. Увидите глянец города, и жизнь простых кубинцев. Принять участие в этой обзорной экскурсии 🧭 это самый короткий способ навсегда влюбиться ❤️ в Гавану!
Минимальное количество участников - 4 человека.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт, оплачивается дополнительно согласно действующих тарифов:
  • Ретро-автомобиль (для групп до 4 человек) 40-50 USD в час/от 200 USD в день
  • Комфортабельное такси с кондиционером от 200 USD в день
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Гавана. Обзорная Экскурсия
Гавана. Обзорная Экскурсия
Гавана. Обзорная Экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юрий К.
Юрий К.
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Юрий К. проводит ещё 2 экскурсии

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