2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пешеходная экскурсия по Колониальной Гаване

Ната
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Ната – представитель гидов
Гавану невозможно представить без ароматов свежего кофе, непревзойденного местного рома, благородного табачного дыма сигар и непрекращающейся зажигательной музыки.

На экскурсии по Колониальной Гаване вы познакомитесь с главными достопримечательностями и историей старого города, побываете в музее рома, на фабрике сигар, попробуете лучшие коктейли в «алкогольном треугольнике Хемингуэйя», порадуете себя лучшим кофе в городе и в результате сможете с уверенностью сказать, что по-настоящему погрузились в атмосферу кубинской столицы.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы

Что вас ожидает

Гавана — «дама преклонного возраста в потускневших от времени одеяньях»
Вы пройдете по главной улице исторического центра Обиспо, переполненной шумными гаванцами, знойными мулатками, бросающими жгучие взгляды на прохожих и немного растерянными гостями острова, и поймете, что ее не зря называют «живой артерией» старого города. По пути я познакомлю вас с главными достопримечательностями центра, расскажу об удивительной истории острова, менталитете кубинцев, их привычках и нравах и поделюсь ценными советами от местного жителя.

Все о кубинских сигарах
На фабрике вы познакомитесь с производством всемирно известных кубинских сигар. А в салоне профессиональных курильщиков вы сможете прибрести фабричные сигары либо сигары, скрученные торсиодором, здесь же можно будет попробовать закурить кубинские сигары «по всем правилам и канонам» — так, как это делают настоящие знатоки.

Философия рома на Кубе
В Гаване вы встретите на каждом углу кафе-бары-ресторанчики, где всегда можно послушать живую музыку — «Гуантанамера», «Чан-Чан» и легендарного «Команданте Че Гевара», потягивая приятный коктейльчик. Я вам покажу лучшие места в городе для того, чтобы придаваться блаженству можно было еще и с прекрасным панорамным видом на Гавану. Вы побываете в знаковых местах, составляющих «алкогольный треугольник Хема», где сможете насладиться любимыми коктейлями великого писателя — мохито, дайкири, и, конечно, пина колада, которую здесь готовят великолепно! В программе также будет посещение музея рома, где вы сможете продегустировать и приобрести знаменитый ром Havana Club.

Музыкальная Гавана
Кубинская музыка будет сопровождать вас, в какой бы части острова вы ни оказались. Я расскажу вам о том, какое место занимают танцы в культуре народа, какие стили были популярны раньше и какие любят сейчас. Вечером, в сопровождении танцевального инструктора, вы посетите знаменитый бар «Таверна дэ Бенни Море», где увидите легендарное шоу Buena Vista Social Club группы Roberto Faz и услышите прославленных музыкантов — гордость традиционной кубинской музыки. Если ночь покажется вам короткой, то… на сальсатеку в одном из многочисленных мест пульсирующей ночной Гаваны!

Организационные детали

  • Взять с собой: головные уборы, крем для загара, одноразовые дождевики, воду, переходники с плоскими вилками для зарядки мобильников. Необходимое кол-во батареек, карт памяти и т.п. (на месте не купите!).
  • Включено: с 10:00 до 05:00 встреча/выезд в отеле/частном секторе или назначенном месте.
  • Не включено: оплата входа в музеи/фабрики/шоу/сальсатеки. Ночное такси ⇄. Питание. Напитки.
  • Вид одежды: мужчинам обязательно брюки/джинсы, в ночные заведения в шортах и сланцах не пускают.
  • Вид транспорта (цена договорная и оплата на месте): ретро автомобиль до 4 чел., современный автомобиль до 3 чел., микроавтобус на 5-10 человек.
  • В услуги гида включено ночное сопровождение с танцевальным инструктором.
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ната
Ната
Меня зовут Ната, я представляю команду опытных и профессиональных гидов с многолетним опытом работы в туризме. Мы с радостью покажем вам Гавану, Сиенфуегос, Тринидад, Матанзас, Гуаму, Санта Клара, Виньалес, Террасу, Сороа. У Кубы удивительная история, которая поможет вам понять значимость открытия Нового Света!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Спасибо! Мои ожидания превышены, мероприятие организовано качественно и выстроено с учётом текущих пожеланий клиентов. Увидели и попробовали все о чем мечтали в Гаване!!! Общение с гидом Ольгой было не только познавательным, но и очень приятным (удивительно открытая и искренняя девушка)!!! Хочу приехать снова с мужем (была с дочерью).
15 декабря 2017
Наталья лучший гид!!!! Вы не пожалеете ни секунды что выбрали именно ее!! Веселее экскурсовода я никогда не встречала. Поможет в любом вопросе и сторгуется за фрукты в несколько раз)))) в общем всем рекомендую

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