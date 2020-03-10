2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Гавана — «дама преклонного возраста в потускневших от времени одеяньях»

Вы пройдете по главной улице исторического центра Обиспо, переполненной шумными гаванцами, знойными мулатками, бросающими жгучие взгляды на прохожих и немного растерянными гостями острова, и поймете, что ее не зря называют «живой артерией» старого города. По пути я познакомлю вас с главными достопримечательностями центра, расскажу об удивительной истории острова, менталитете кубинцев, их привычках и нравах и поделюсь ценными советами от местного жителя.

Все о кубинских сигарах

На фабрике вы познакомитесь с производством всемирно известных кубинских сигар. А в салоне профессиональных курильщиков вы сможете прибрести фабричные сигары либо сигары, скрученные торсиодором, здесь же можно будет попробовать закурить кубинские сигары «по всем правилам и канонам» — так, как это делают настоящие знатоки.

Философия рома на Кубе

В Гаване вы встретите на каждом углу кафе-бары-ресторанчики, где всегда можно послушать живую музыку — «Гуантанамера», «Чан-Чан» и легендарного «Команданте Че Гевара», потягивая приятный коктейльчик. Я вам покажу лучшие места в городе для того, чтобы придаваться блаженству можно было еще и с прекрасным панорамным видом на Гавану. Вы побываете в знаковых местах, составляющих «алкогольный треугольник Хема», где сможете насладиться любимыми коктейлями великого писателя — мохито, дайкири, и, конечно, пина колада, которую здесь готовят великолепно! В программе также будет посещение музея рома, где вы сможете продегустировать и приобрести знаменитый ром Havana Club.

Музыкальная Гавана

Кубинская музыка будет сопровождать вас, в какой бы части острова вы ни оказались. Я расскажу вам о том, какое место занимают танцы в культуре народа, какие стили были популярны раньше и какие любят сейчас. Вечером, в сопровождении танцевального инструктора, вы посетите знаменитый бар «Таверна дэ Бенни Море», где увидите легендарное шоу Buena Vista Social Club группы Roberto Faz и услышите прославленных музыкантов — гордость традиционной кубинской музыки. Если ночь покажется вам короткой, то… на сальсатеку в одном из многочисленных мест пульсирующей ночной Гаваны!