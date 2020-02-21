21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Перед тем как дать отзыв, хочу сказать, что отзывы так же различны и непохожи, как различны и люди, дающие их. Мне 43 года, у меня 2 высших образования. И я себя отношу к перфекционистам, достаточно подготовленным к тому, что я увижу. Я составляю перечень объектов, которые мне интересны. Я читаю о них, составляю маршруты, могу ориентироваться в городе, в который приезжаю на экскурсию. За моими плечами много пройденных городов самостоятельно. И да, интернет позволяет нам виртуально ознакомиться с ними предварительно. Я покорена индивидуальными гидами, услугами которых я пользовалась на Трипстере. Искусствоведы. Историки. Я жду от экскурсии с индивидуальным гидом много больше, чем я услышу в групповой экскурсии. И, конечно, жду индивидуального отношения. С гидом я могу отвлечься от maps.me и моих заметок о достопримечательностях. И просто фотографировать. Вкушать атмосферу.

Конечно, я увидела значительную часть того, что я хотела посетить в Гаване. Это единственный плюс.

Но я - именно Русский турист, я не хочу слышать от гида обвинение в том, что Россия бросила кубинцев на произвол судьбы, что Куба живет столь бедно, благодаря русским. Я не хочу слышать о том, как русская пара устраивает драку в машине. И другие негативные слова в адрес моего государства.

Мне и моей семье отвратительно пробовать чуррос и слушать, как мне в лицо рассказывают в этот момент об отравлении водителей гамбургерами с крысами. Я прекрасно осознаю, что я пробую еду, купленную на улице. Мы пробуем страну на вкус и в Европе, и в Азии. После Камбоджи, мне не страшно есть на улицах Гаваны.

Марина много курит. И тратит время экскурсии, оплаченное нами, на общение с посторонними (другими гидами, продавцами сигар и прочего). Удивительно, что на индивидуальной экскурсии мы стоим и ждем гида.

На панорамную террасу отеля "Амбос Мундос" мы не поднялись, а значит полюбоваться видом не смогли. А это было указано в описании экскурсии. Марина сказала, что закрыто - реставрация. Хорошо, что мы провели в Гаване не только день с Мариной. Терраса и кафе открыты для посетителей, мы побывали на ней и посидели в кафе парой дней позже. Почему гид обошла стороной это?

Прогуляетесь по центральному парку? И этого тоже не было. Отправитесь гулять на Малекон? Да, вы выйдете из машины, быстренько сделаете пару фото и уедете.

Из описания экскурсии кажется, что она будет такой чудо-прогулкой. Значительная часть экскурсии это переезд из Варадеро в Гавану и обратно (5 часов). По Гаване остается мало времени - примерно часа 4 (минус время на обед). Это слишком мало за такую стоимость.

Информация о достопримечательностях, полученная во время экскурсии не превышает краткого объема информации. Нетребовательному туристу вполне подойдет. Но переплачивать, как за индивидуальную экскурсию - не стоит. Гид не учитывала моменты, в которые я отходила сделать фото и продолжала рассказывать только моему мужу. Вот так индивидуальное отношение! Прямо как на групповой!

И поверьте, дело не в том, что это экскурсия на Кубе. Что здесь нельзя требовать большего. Мы совершили еще индивидуальную экскурсию с другим гидом, где внимание уделили только нам, а деликатности гида и отношению к русским можно только позавидовать. Даже нюансы внешнего вида водителя (с запасом свежевыглаженных рубашек в багажнике) произвели впечатление. Куба она разная! Для каждого своя!

Город дал ту атмосферу, за которой мы приехали. Рекомендованный Мариной ресторан был хорош.

P.S. Предлагаю Марине не утруждать себя ответным отзывом. Будьте деликатны. Описывать на экскурсии о том, как вы выясняете отношения с кем-либо и бросаете коктейлем в бармена - это тоже ненужная информация. Описание таких деталей Вашего характера настраивает против гида с самого начала экскурсии. Я удивлена положительным отзывам о гиде. Возможно, правдивые отзывы блокируют.