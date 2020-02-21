21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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О пиратах, колонизаторах и революционерах

Марина
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Марина – ваш гид
Неповторимая смесь афрокубинской культуры, атмосферы обветшалых колониальных построек, рассказов о легендарных морских разбойниках и влияния грандиозных фигур Че Гевары и Фиделя Кастро на историю Острова Свободы делают Гавану совершенно особым городом.

И для того, чтобы понять его дух, мало просто пройти по самым ярким кварталам столицы.

Со мной вы проследите путь, который прошла Куба со времен доколумбовых цивилизаций до создания социалистической республики; попробуете всемирно известные коктейли в лучших заведениях; послушаете звуки кубинской гитары; побываете в местах, связанных со стариной Хэмом, и узнаете о том, как и где любят проводить свободное время кубинцы.
240 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча на входе отеля
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У этой экскурсии21 отзыв
4.71
Из Варадеро в Гавану: путешествие по знаковым местам столицы
Из Варадеро в Гавану: путешествие по знаковым местам столицы

Что вас ожидает

Матанзас — кубинская Венеция
Выезжая с Варадеро, первый город, который вы встретите по дороге в Гавану, столица провинции — Матанзас или, как он известен на Кубе, город мостов. На самом высоком мосту острова — Вакунаягуа — со смотровой площадки вы окинете взглядом окрестности и попробуете натуральный коктейль «Пинья Колада» в превосходном местном исполнении. По пути я расскажу о своеобразной архитектуре одного из крупнейших центров сахарной промышленности и его роли в истории национальной литературы. Кроме того, вы узнаете, почему Матанзас называют не только кубинской Венецией, но и кубинскими Афинами.

Гавана колониальная
Добравшись до столицы, вы начнете путешествие по главным кварталам Гаваны, каждый из которых отражает дух разных исторических эпох. В колониальной части вам предстоит пройти по колоритным улочкам, посетить уютные барчики, послушать мелодии знаменитых кубинских гитар и погрузиться в мир старой испанской эпохи, сохранившейся в фасадах построек. Вы увидите площади Сан Франциско де Азис, на Старой поговорим о печальном периоде работорговли, на Оружейной я расскажу о парадах колонизаторов, демонстрирующих военную мощь. А на Кафедральной площади вы рассмотрите главный действующий католический собор — гордость местных жителей.

Гавана историческая
В этом районе вы осмотрите крепости, построенные испанцами для защиты города от карибских пиратов, и услышите истории о знаменитых морских разбойниках. А затем подниметесь на старинном лифте на террасу легендарного отеля «Амбос Мундос», в котором Хемингуэй написал свой знаменитый рассказ «Старик и Море». Здесь вы сможете продегустировать любимый напиток писателя — «Мохито» — и полюбоваться великолепным видом на весь центр.

Гавана центральная
Из исторического квартала на автомобиле вы переедете в центральный район, где увидите визитные карточки столицы — здание парламента Кубы, Капитолий, и Большой театр. Прогуляетесь по центральному парку и посетите любимый бар Хемингуэя «Флоридита», где за барной стойкой встретите бронзовый памятник старины Хэма. В заведении никак нельзя обойти стороной коктейль «Дайкири» — пока вы будете его пробовать, я расскажу историю напитка. После этого вы отправитесь гулять на известную набережную Малекон, любимое место отдыха жителей и гостей города. А в завершение посетите Площадь Революции, где узнаете самые важные факты о Кубинской революции и борьбе против авторитарного режима Фульхенсио Батисты.

Во время экскурсии мы сделаем перерыв на обед — по пути я покажу вам ресторан, где вы сможете попробовать блюда национальной кухни.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят: транспорт, бесплатный вход во все достопримечательности, которые мы посещаем. Только обед в стильном частном ресторанчике оплачиваете сами.
  • На экскурсию забираем вас из отеля в 8 утра и под вечер отвозим обратно.
Из Варадеро в Гавану: путешествие по знаковым местам столицы
Из Варадеро в Гавану: путешествие по знаковым местам столицы
Из Варадеро в Гавану: путешествие по знаковым местам столицы
Из Варадеро в Гавану: путешествие по знаковым местам столицы
Из Варадеро в Гавану: путешествие по знаковым местам столицы
Из Варадеро в Гавану: путешествие по знаковым местам столицы
Из Варадеро в Гавану: путешествие по знаковым местам столицы
Из Варадеро в Гавану: путешествие по знаковым местам столицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на входе отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
На Кубе живу с 1980 года. Этот удивительный остров я полюбила с первого взгляда. Его жизнерадостный, вечно танцующий и поющий народ меня поразили в самое сердце. С начала развития туризма на Кубе работаю персональным гидом. За столько лет тесно познакомилась с историей и культурой этого острова, той жизнью кубинского народа, которую вы прочувствуете и увидите в моей компании. Ежедневно общаюсь с кубинцами, с их радостями и невзгодами. Здесь вы почувствуете огромное уважение к русскому человеку, для них вы — братья. Моя специализация — это индивидуальные VIP-экскурсии. Я подстраиваюсь под настроение, интересы и желания каждого человека. Экскурсии проходят на автомобилях по вашему выбору: американский ретро 50-х (отделанный и с кондиционером), современная легковая машина, минивэн. Есть желание прокатиться на «Ладе» или «Москвиче» — заказывайте! Куба — это музей на колёсах!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 февраля 2020
Были на Кубе 10 дней в феврале 2020. Заранее через сайт Трипстер заказали экскурсию -Из Варадеро в Гаванну- по знаковым местам.Очень непросто за 8 часов показать столицу и познакомить со страной, но нашему гиду Марине- это удалось.К входу отеля был подан симпатичный ретроавтомбиль и экскурсия началась . Уже в дороге до Гаванны, Марина рассказывала о жизни в стране, в столице, отвечала на возникающие вопросы. Мы объездили и обошли все места, которые были предусмотрены программой экскурсии,пообедали в приличном ресторане, попробовали знаменитые коктейли , купили небольшие сувениры, сделали фото на память.Гаванна - город контрастов, очень красивая архитектура, Мы ехали познакомиться с новой для нас страной и это получилось. Галя и Сергей. Таллинн
20 ноября 2019
Ездили на индивидуальную экскурсию с Мариной из Варадеро в Гавану вдвоем с подругой 30 октября.
Гавана - очень интересный город, Марина - постоянно что-то рассказывает, очень много своих впечатлений, предположений, догадок и, наверное, если бы это действительно была индивидуальная экскурсия и все внимание было приковано к нам, мы бы услышали еще больше и было бы интересно. Основное, за что огромное спасибо - за то, что удалось проникнуться менталитетом кубинцев и узнать много о жизни изнутри, правда, судя по остальным фактам - достоверность этих данных тоже под вопросом.
Главным разочарованием для нас стало то, что к нам присоединили микроавтобус с двумя семьями и представили это так, будто выбора не было, навязало агенство и мы люди маленькие и ничего не решаем. Но мы все умеем разговаривать и узнали у ребят, что договаривались они об экскурсии лично с гидом на прошлой экскурсии.
Соответственно внимание было размыто, ни о какой индивидуальной экскурсии (признак индивидуальности - гид все время с нами и едет с нами в машине, а не на микроавтобусе) и речи не шло. В машине нам что-то рассказывали, а потом выходили ко всем и слушали то же самое, пока это рассказывали остальным. На прямые вопросы ответы тоже откладывались, мол, дойдем до места и я расскажу всем все.
Оплата экскурсии включает в себя только оплату транспорта и работу гида. Мы не зашли ни в одно платное место. Вся еда и напитки очевидно за свой счет.
По ходу самой экскурсии: Про кубинские Афины мы ничего не слышали, по набережной не гуляли, на старинном лифте мы никуда не поднимались, мохито не пробовали. Все время спешили по расписанию и поэтому "мохито там не вкусный и вы, если конечно хотите, мы можем зайти, но я бы не советовала".
В общем и целом хорошее впечатление в этой экскурсии у нас от самой Гаваны и ретро автомобиля.
Также мы с подругой побывали на второй экскурсии у этого же гида - "Фантастическая природа и сельский колорит Кубы".
К сожалению, мы просили добавить нас к другой паре, поэтому не бронировали экскурсию на Трипстере и я не могу оставить отзыв под той экскурсией. Поэтому напишу тут кратко.
Порядок экскурсии - в 8 нас забирают, мы долго-долго едем, приезжаем в зоопарк на природе, где ходят больные животные, стоят бедняги привязанные на жаре, нас проводят по тропинке, по которой есть три или 4 бара, в каждом из которых нам предлагают купить коктейли. Мы пробуем по желанию выдавить сок из сахарного тростника. Быстро-быстро стараемся пройти всю тропинку, чтобы не оставаться в этом жутком месте лишней минутки. Потом мы переезжаем на основную нашу точку, где есть и озеро и вход в карибское море. Озеро маленькое, туристов очень много. Поэтому все отведенные полтора часа мы просто плаваем в море. Вход там тоже один, а туристов опять же очень много. Поэтому лишний раз выходить не хочется. Потом мы обедаем в сельском кафе. Потом едем на крокодиловую ферму, где платим дополнительно за вход. Вот она интересная (ну заплатили же дополнительно), без нее было бы совсем грустно. И потом едем домой. Никакой впечатляющей природы нет и в помине.
Оценка одна на две экскурсии. Крайне рекомендую поискать другие варианты.
Кирилл
18 ноября 2019
Все отлично, спасибо Марина! Покататься на классике из Варадеро в Гавану, сэкономить на сигарах и роме - это лишь малая часть экскурсии. Спасибо за подробные рассказы о жизни на острове как туристов, так и местных, о законах и обо многом другом, было интересно и увлекательно!
PS Надеюсь вы уже выздоровели!
13 ноября 2019
Перед тем как дать отзыв, хочу сказать, что отзывы так же различны и непохожи, как различны и люди, дающие их. Мне 43 года, у меня 2 высших образования. И я себя отношу к перфекционистам, достаточно подготовленным к тому, что я увижу. Я составляю перечень объектов, которые мне интересны. Я читаю о них, составляю маршруты, могу ориентироваться в городе, в который приезжаю на экскурсию. За моими плечами много пройденных городов самостоятельно. И да, интернет позволяет нам виртуально ознакомиться с ними предварительно. Я покорена индивидуальными гидами, услугами которых я пользовалась на Трипстере. Искусствоведы. Историки. Я жду от экскурсии с индивидуальным гидом много больше, чем я услышу в групповой экскурсии. И, конечно, жду индивидуального отношения. С гидом я могу отвлечься от maps.me и моих заметок о достопримечательностях. И просто фотографировать. Вкушать атмосферу.
Конечно, я увидела значительную часть того, что я хотела посетить в Гаване. Это единственный плюс.
Но я - именно Русский турист, я не хочу слышать от гида обвинение в том, что Россия бросила кубинцев на произвол судьбы, что Куба живет столь бедно, благодаря русским. Я не хочу слышать о том, как русская пара устраивает драку в машине. И другие негативные слова в адрес моего государства.
Мне и моей семье отвратительно пробовать чуррос и слушать, как мне в лицо рассказывают в этот момент об отравлении водителей гамбургерами с крысами. Я прекрасно осознаю, что я пробую еду, купленную на улице. Мы пробуем страну на вкус и в Европе, и в Азии. После Камбоджи, мне не страшно есть на улицах Гаваны.
Марина много курит. И тратит время экскурсии, оплаченное нами, на общение с посторонними (другими гидами, продавцами сигар и прочего). Удивительно, что на индивидуальной экскурсии мы стоим и ждем гида.
На панорамную террасу отеля "Амбос Мундос" мы не поднялись, а значит полюбоваться видом не смогли. А это было указано в описании экскурсии. Марина сказала, что закрыто - реставрация. Хорошо, что мы провели в Гаване не только день с Мариной. Терраса и кафе открыты для посетителей, мы побывали на ней и посидели в кафе парой дней позже. Почему гид обошла стороной это?
Прогуляетесь по центральному парку? И этого тоже не было. Отправитесь гулять на Малекон? Да, вы выйдете из машины, быстренько сделаете пару фото и уедете.
Из описания экскурсии кажется, что она будет такой чудо-прогулкой. Значительная часть экскурсии это переезд из Варадеро в Гавану и обратно (5 часов). По Гаване остается мало времени - примерно часа 4 (минус время на обед). Это слишком мало за такую стоимость.
Информация о достопримечательностях, полученная во время экскурсии не превышает краткого объема информации. Нетребовательному туристу вполне подойдет. Но переплачивать, как за индивидуальную экскурсию - не стоит. Гид не учитывала моменты, в которые я отходила сделать фото и продолжала рассказывать только моему мужу. Вот так индивидуальное отношение! Прямо как на групповой!
И поверьте, дело не в том, что это экскурсия на Кубе. Что здесь нельзя требовать большего. Мы совершили еще индивидуальную экскурсию с другим гидом, где внимание уделили только нам, а деликатности гида и отношению к русским можно только позавидовать. Даже нюансы внешнего вида водителя (с запасом свежевыглаженных рубашек в багажнике) произвели впечатление. Куба она разная! Для каждого своя!
Город дал ту атмосферу, за которой мы приехали. Рекомендованный Мариной ресторан был хорош.
P.S. Предлагаю Марине не утруждать себя ответным отзывом. Будьте деликатны. Описывать на экскурсии о том, как вы выясняете отношения с кем-либо и бросаете коктейлем в бармена - это тоже ненужная информация. Описание таких деталей Вашего характера настраивает против гида с самого начала экскурсии. Я удивлена положительным отзывам о гиде. Возможно, правдивые отзывы блокируют.
7 ноября 2019
Экскурсия нам очень понравилась! Время ( около 10 часов ) пролетело незаметно! На экскурсии нас сопровождала гид Марина. Во время дороги до г. Гавана и обратно она рассказала много интересного про историю Кубы, её культуре и многое другое. По дороге была остановка на великолепном месте, где открылись незабываемые виды нетронутой природы Кубы (а так же там самый лучший бар, где можно попробовать лучший Пина Колада на Кубе!). В самом городе мы посетили все значимые и красивые места, о которых нам Марина подробно всё рассказала.
Очень рекомендуем посетить эту экскурсиию!
13 октября 2019
Классный экскурсовод, очень интересно, легко и душевно!
7 октября 2019
Все очень понравилось, интересная и познавательная экскурсия, посвящённая истории и повседневной жизни кубинцев. День прошёл легко и непринужденно, при этом оставил незабываемые впечатления. Гид Марина - замечательная, рекомендуем!
30 сентября 2019
Экскурсия было исчерпывающая! Марина не оставила ни один наш вопрос без внимания, за что ей огромное спасибо. А также план экскурсии мы скорректировали под себя,а гид пошёл нам на встречу в этом. Весь день мы путешествовали по Кубе на старинном автомобиле (которому 70 лет) - это было приятным удивлением, что нас возили не просто на обычном такси, а на красочном авто. Всем советую!
17 сентября 2019
Все было супер! Спасибо Марине за интересную экскурсию и компанию.
24 августа 2019
Экскурсию по Гаване провела нам гид Марина. Мы были с вдвоем с дочерью 9 лет. Марина очень интересно рассказывала о Кубе. Дочери тоже было интересно на экскурсии. Могу смело рекомендовать Марину)
Ещё 11 отзывов

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