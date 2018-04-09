2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Лас Террасас и долина Виньялес – красота кубинской природы

Познакомиться с западной частью острова

Ната
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Ната – представитель гидов
В провинции Пинар дель Рио вы увидите необычные заповедные зеленые зоны, поселения с табачными плантациями и самое большое скопление карстовых пещер, доступных к посещению.

А также сможете испытать единственный в стране канопи-тур, который позволит вам пролететь над тропическими джунглями и полюбоваться панорамной идиллией местности.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча В указанном вами месте.
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У этой экскурсии2 отзыва
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Лас Террасас и долина Виньялес – красота кубинской природы
Лас Террасас и долина Виньялес – красота кубинской природы

Что вас ожидает

Поселение Лас Террасас. В окружении красивых холмов, возле озера Сан Хуан вы не только полюбуетесь красотой местности, но и узнаете, с какой целью здесь было высажено 6 млн. саженцев удивительных пород деревьев – каоба, тека, седро, окихэ, альмасиго. Вы сможете

  • cовершить экстремальный полет на своеобразной тарзанке, по металлическим тросовым дорогам между холмами над озером.
  • прокатиться по озеру на лодочках и позагорать.
  • в кафе «Мария» выбрать один из 13 видов приготовления кофе и приобрести мешочек местного кофе, как сувенир.
  • на базаре Куско попробовать сладости, приготовленные местными жителями.
  • пообедать в ресторане «Ромеро» для вегетарианцев.
  • посетить галерею местных художников: Ариэля, пейзажиста Лестэр Кампа, Хорхэ Ду Портэ.
  • зайти в отреставрированную кофейную фазенду Буэнависта 1802-09г. со смотровой площадкой на высоте 240м над уровнем моря в горах Сьерра дэ Росарио.
  • отдохнуть в живописной зоне около реки Сан Хуан.
  • прогуляться по ранчо Сан Клаудио с типичными домиками для любителей экотуризма.

Долина Виньялес – это место самых известных кубинских природных пейзажей, объект ЮНЕСКО и самая древняя карстовая долина на Кубе (≈160 млн. лет) с самой большой пещерной системой – протяженность галерей около 18 км! Тут вам предстоит

  • подняться на смотровую площадку «Жасмин», с которой откроются великолепные виды на долину.
  • посетить дом производителей-культиваторов табака «Вегерос», где вам продемонстрируют крутку сигар, расскажут о способах выращивания и сбора табака, системе высушивания, упаковки и отправки табачного листа на фабрики сигар по стране.
  • погулять по аутентичному поселку Виньялес.
  • в пещере «el Palenque de los Cimarrones», где в колониальную эпоху находилось поселение беглых рабов, вы услышите рассказ о истории рабства.
  • в пещере Индейца «Cueva del Indio» (пещера Индейца), с подземной рекой Сан-Висенте, можно будет совершить прогулку на небольших моторных лодках.
  • рассмотреть фреску «Mural de la Prehistoria» – любопытное произведение искусств, творение кубинского художника Леовихильдо Гонзалез Морийо, наскальную живопись, состоящую из 12 фигур: силуэтов аборигенов, фигур животных и динозавров.

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.

  • кабриолет – до 50€ в час
  • ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
  • современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
  • микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€

Организационные детали

  • Необходимо взять с собой: головные уборы, крем для загара, средство от комаров, дождевики, воду.
  • В стоимость включено: встреча в отеле/частном секторе и транспорт туда/обратно.
  • В стоимость не включено: оплата входа в заповедники, питание, напитки.
  • В экологической финке предусмотрен ужин с панорамным видом.
Лас Террасас и долина Виньялес – красота кубинской природы
Лас Террасас и долина Виньялес – красота кубинской природы
Лас Террасас и долина Виньялес – красота кубинской природы
Лас Террасас и долина Виньялес – красота кубинской природы
Лас Террасас и долина Виньялес – красота кубинской природы
Лас Террасас и долина Виньялес – красота кубинской природы
Лас Террасас и долина Виньялес – красота кубинской природы
Лас Террасас и долина Виньялес – красота кубинской природы
Лас Террасас и долина Виньялес – красота кубинской природы
Лас Террасас и долина Виньялес – красота кубинской природы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В указанном вами месте..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ната
Ната
Меня зовут Ната, я представляю команду опытных и профессиональных гидов с многолетним опытом работы в туризме. Мы с радостью покажем вам Гавану, Сиенфуегос, Тринидад, Матанзас, Гуаму, Санта Клара, Виньалес, Террасу, Сороа. У Кубы удивительная история, которая поможет вам понять значимость открытия Нового Света!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сергей
9 апреля 2018
Замечательная экскурсия! Однозначно рекомендовано к посещению! Нам с супругой очень понравилось. Гид очень интересно всё рассказывала. Особые впечатления от посещения крестьянского табачного хозяйства и рассказа самого хозяина (через гида, естественно) о процессе выращивания и сбора табака. А уж свежескрученная креольская сигара из рук того, кто вырастил лист, подготовил его и при тебе скрутил сигару.... Словами не рассказать. Нужно ехать.
16 июля 2017
Чудесно провели время. Было ощущение, что просто встретились с давней подругой и решили весело провести время. Длительная поездка в Las Terrazas и долину Viñales плавно перетекли в прогулку по ночной Гаване. Было невероятно здорово. Благодаря тебе мы буквально влюблены в Гавану. Да, впечатления о Кубе были бы несколько другие) Так что если хотите узнать эту замечательную страну поближе, изнутри - Катя Ваш гид!) Еще раз огромное тебе спасибо!

Ната проводит ещё 11 экскурсий

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