Юрий К. проводит ещё 2 экскурсии

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Ночная Гавана: по клубам, барам и местам силы

Юрий К.
Юрий К. – Гид из Гаваны
Посетить сигарную фабрику, музеи 🖼 рома, несколько сигарных магазинов и пару уютных баров.

Дегустация местных напитков, и сигар, а также сигарный шоппинг в компании опытного консультанта в данной области.

Вы сможете определиться в своих предпочтениях, наполнить свои домашний хумидор, и купить прекрасные подарки друзьям с учетом их вкусов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $250 за экскурсию

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Ночная Гавана: по клубам, барам и местам силы
Ночная Гавана: по клубам, барам и местам силы
Да, именно сейчас этот город 🏙️ готов раскрыться для Вас во всей красоте! Мы посмотрим Гавану с лучших точек, окунемся в ночную жизнь, которая здесь начинается после 10 вечера. Посетим наиболее значимые бары 🍹 и ночные клубы кубинской столицы ⭐️. Огненные коктейли, танцующие люди, и самые горячие ритмы Карибов.
По мнению многих гостей кубинской столицы, ночь лучшее время для знакомства с Гаваной. Мы с Вами посетим небольшое количества достопримечательностей 🏛️ в старой части города, так чтоб прогулка 👣 не была утомительной. Я проведу Вас по тем местам, которые наиболее красиво 🤩 представляют наш город – пешеходный бульвар Теньенте Рей, Старая Площадь, улица Меркадерес, и Площадь Св. Франциска, Дворец Генерал Губернатора, Площадь Ополчения, улица Орейли. Эти, и другие достопримечательности в вечернем свете предстают совершенно иначе.
Из Старого Города мы переместимся в районы Ведадо и Мирамар, где расположены большинство заслуживающих внимания баров и клубов. В зависимости от дня недели возможно посетим некоторые концертные площадки где ежедневно выступают местные музыканты, в том числе мирового уровня.
Во время этой экскурсии 🧭 я рассказываю об обязательных спутниках отдыха - кубинской музыке; сигарах, и традициях курения; роме, и способах его употребления, о еде и кулинарных традициях острова; культуре вечерне-ночного досуга у местного населения.
Где делают самый правильный мохито? Где сегодня танцуют 💃 сальсу? Почему все кругом пьют ром, но нет пьяных? Здесь все по своему, очень самобытно, и нтересно. Перемещаясь между заведениями на транспорте или пешком вы проникнитесь обаянием улиц которые редко посещают туристы. Вы увидите как отдыхают кубинцы, возможно их стиль придется Вам по вкусу!
Мои экскурсии это индивидуальные проекты, я стремлюсь выбрать маршруты, и места наиболее соответствующие Вашим вкусам, настроению компании, погоде... одним словом — учесть множество нюансов, чтоб сделать событие не «продуктом под копирку», а только Вашим, персональным.
Для удобства перемещений можно арендовать ретро-автомобиль, в том числе кабриолет, катание на котором хоть, и считается туристической забавой номер один, но стоит раз попробовать, и понимаешь... да это Гавана, здесь так правильно.
Минимальное количество участников - 4 человека.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт, оплачивается дополнительно согласно действующих тарифов:
  • ретро автомобиль (для групп до 4 человек) 40-50 USD в час/от 200 USD в день
  • комфортабельное такси с кондиционером от 200 USD в день
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 Parque Central
Ночная Гавана: по клубам, барам и местам силы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юрий К.
Юрий К.
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Юрий К. проводит ещё 2 экскурсии

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