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Обзорная экскурсия по Колониальной Гаване

Григорий Ч.
Григорий Ч. – Гид из Гаваны
Обзорная экскурсия по Колониальной Гаване
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $100 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Колониальной Гаване
Обзорная экскурсия по Колониальной Гаване

Что вы увидите

  • Капитолий
  • Центральный парк
  • Бар Хемингуэя «Эль Флоридита»
  • главная пешеходная улица старого города Обиспо
  • отель Амбос Мундос
  • Площадь оружия
  • замок королевской силы
  • часовня «Эль Темплете»
  • Соборная площадь
  • Площадь Сан-Франсиско
  • Старая площадь
Гавана - столица ⭐️ Кубы, основанная 500 лет назад, является самым крупным городом в Карибском бассейне и одной из наиболее культурно богатых столиц мира. В колониальной Гаване расположены замки 🏰, соборы, особняки и музеи 🖼. Старая Гавана была внесена в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО в 1982 году из-за ее исторического, географического и культурного значения.
Любовь кубинцев к музыке и танцу выливается в клубах, кабаре и сальсе на улицах старого города. В городе есть несколько лучших в мире балетных школ и танцевальных ансамблей, а у его театрального сообщества нет аналогов в зоне Карибского бассейна. Гавана — город 🏙️, который вдохновляет художников, писателей, поэтов и философов. Не мудрено, что такие знаменитости как Эрнест Хеменгуэй и Фредерико Гарсия Лорка пустили здесь свои корни.
Гавана, яркая столица Кубы, является архитектурной жемчужиной со старинными зданиями и памятниками.
Пешеходная экскурсия ⛳ начинается у Капитолия. Затем посетим Центральный парк 🌳. С бара Хемингуэя «Эль Флоридита» начинается главная пешеходная улица старого города Обиспо. Пройдем по ней и посетим отель 🏨 Амбос Мундос, Площадь оружия, замок королевской силы, часовню «Эль Темплете», где была основана Гавана 500 лет назад, Соборную площадь, Площадь Сан-Франсиско и Старую площадь. Также у Вас будет возможность купить сувениры 🎁
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты
  • питание и напитки
Начало
🚩 у лестницы Капитолия
Место завершения
🏁 По договоренности
Обзорная экскурсия по Колониальной Гаване
Обзорная экскурсия по Колониальной Гаване
Обзорная экскурсия по Колониальной Гаване
Обзорная экскурсия по Колониальной Гаване
Обзорная экскурсия по Колониальной Гаване
Обзорная экскурсия по Колониальной Гаване
Обзорная экскурсия по Колониальной Гаване
Обзорная экскурсия по Колониальной Гаване
Обзорная экскурсия по Колониальной Гаване
Обзорная экскурсия по Колониальной Гаване

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Ч.
Григорий Ч.
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