Гавана - столица ⭐️ Кубы, основанная 500 лет назад, является самым крупным городом в Карибском бассейне и одной из наиболее культурно богатых столиц мира. В колониальной Гаване расположены замки 🏰, соборы, особняки и музеи 🖼. Старая Гавана была внесена в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО в 1982 году из-за ее исторического, географического и культурного значения.

Любовь кубинцев к музыке и танцу выливается в клубах, кабаре и сальсе на улицах старого города. В городе есть несколько лучших в мире балетных школ и танцевальных ансамблей, а у его театрального сообщества нет аналогов в зоне Карибского бассейна. Гавана — город 🏙️, который вдохновляет художников, писателей, поэтов и философов. Не мудрено, что такие знаменитости как Эрнест Хеменгуэй и Фредерико Гарсия Лорка пустили здесь свои корни.

Гавана, яркая столица Кубы, является архитектурной жемчужиной со старинными зданиями и памятниками.

Пешеходная экскурсия ⛳ начинается у Капитолия. Затем посетим Центральный парк 🌳. С бара Хемингуэя «Эль Флоридита» начинается главная пешеходная улица старого города Обиспо. Пройдем по ней и посетим отель 🏨 Амбос Мундос, Площадь оружия, замок королевской силы, часовню «Эль Темплете», где была основана Гавана 500 лет назад, Соборную площадь, Площадь Сан-Франсиско и Старую площадь. Также у Вас будет возможность купить сувениры 🎁