Автомобильный тур по современной Гаване включает посещение афрокубинской улицы-галереи Кайехон де Хамель, Площади Революции и гаванского леса. Также проедем мимо университета Гаваны и кладбища имени Христофора Колумба в районе Ведадо. В элитном районе Мирамар увидим отели, российское посольство и дельфинарий. Вернемся в центральную Гавану по набережной Малекон, проехав мимо отеля Насьональ. Сделаем остановку у Капитолия. Также у Вас будет возможность купить сувениры 🎁 - классический американский автомобиль с кондиционером.