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Обзорная экскурсия по Современной Гаване на автомобиле

Григорий Ч.
Григорий Ч. – Гид из Гаваны
Обзорная экскурсия по Современной Гаване на автомобиле
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $100 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Современной Гаване на автомобиле
Обзорная экскурсия по Современной Гаване на автомобиле

Что вы увидите

  • улица Кайехон де Хамель
  • Площадь Революции
  • университет Гаваны
  • кладбище имени Христофора Колумба
  • район Мирамар
  • набережная Малекон
  • Капитолий
Автомобильный тур по современной Гаване включает посещение афрокубинской улицы-галереи Кайехон де Хамель, Площади Революции и гаванского леса. Также проедем мимо университета Гаваны и кладбища имени Христофора Колумба в районе Ведадо. В элитном районе Мирамар увидим отели, российское посольство и дельфинарий. Вернемся в центральную Гавану по набережной Малекон, проехав мимо отеля Насьональ. Сделаем остановку у Капитолия. Также у Вас будет возможность купить сувениры 🎁 - классический американский автомобиль с кондиционером.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 По договоренности
Обзорная экскурсия по Современной Гаване на автомобиле
Обзорная экскурсия по Современной Гаване на автомобиле
Обзорная экскурсия по Современной Гаване на автомобиле
Обзорная экскурсия по Современной Гаване на автомобиле
Обзорная экскурсия по Современной Гаване на автомобиле
Обзорная экскурсия по Современной Гаване на автомобиле
Обзорная экскурсия по Современной Гаване на автомобиле
Обзорная экскурсия по Современной Гаване на автомобиле
Обзорная экскурсия по Современной Гаване на автомобиле
Обзорная экскурсия по Современной Гаване на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Ч.
Григорий Ч.
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