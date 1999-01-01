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Обзорная экскурсия Сороа и долина Виньялес

Григорий Ч.
Григорий Ч. – Гид из Гаваны
Обзорная экскурсия Сороа и долина Виньялес
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Обзорная экскурсия Сороа и долина Виньялес
Обзорная экскурсия Сороа и долина Виньялес

Что вы увидите

  • Сороа
  • долина Виньялес
  • долина «Дос Эрманас»
Лучшие в мире сигары родом с плантаций табака в самой западной области Кубы, Пинар-дель-Рио. Но эти плантации, владельцы которых продолжают многовековые традиции выращивания табака, это только одна из достопримечательностей 🏛️. Необычные скальные образования «моготес» простираются вдоль плоских равнин, а потрясающие пейзажи Пинар-дель-Рио захватывают дух. Эти равнины, где царят кубинские ковбои и мечтательная деревенская дремота, окружены горными ⛰️ цепями, коронованными тропическими лесами. В провинции Пинар-дель-Рио находится объект всемирного наследия — долина Виньялес и два биосферных заповедника — Сьерра дель Росарио и Пенинсула де Гуанакабибес. После нашей поездки Вы поймете, почему долина Виньялес была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году.
В часе езды от столицы ⭐️ начинается уникальный ландшафт западных провинций Кубы.
Первая остановка – Сороа в провинции Артемиса. Здесь посетим ботанический сад-орхидеарий и 22-х метровый водопад. Затем приедем в долину Виньялес, являющуюся главной достопримечательностью тура. Со смотровой площадки отеля «Лос Хасминес» насладимся панорамным видом гигантских известняковых холмов, окружающих долину с ее красной землей и величественными пальмами. Продолжая путешествие, посетим пещеру Индейца, где прокатимся на лодке ⚓ по подземной реке. Этот район также известен отличным табаком. Посетим плантацию табака, где узнаем о его выращивании, обработке и производстве сигар. Желающие могут попробовать и приобрести сигары, сделанные непосредственно на плантации. После обеда в местном ресторане поедем в долину «Дос Эрманас», где расположена копия доисторической фрески, показывающей процесс эволюции. Этот рисунок выполнен на холме и имеет высоту 120 метров.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты
  • питание и напитки
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Обзорная экскурсия Сороа и долина Виньялес
Обзорная экскурсия Сороа и долина Виньялес
Обзорная экскурсия Сороа и долина Виньялес
Обзорная экскурсия Сороа и долина Виньялес
Обзорная экскурсия Сороа и долина Виньялес
Обзорная экскурсия Сороа и долина Виньялес

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Григорий Ч.
Григорий Ч.
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