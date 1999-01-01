Лучшие в мире сигары родом с плантаций табака в самой западной области Кубы, Пинар-дель-Рио. Но эти плантации, владельцы которых продолжают многовековые традиции выращивания табака, это только одна из достопримечательностей 🏛️. Необычные скальные образования «моготес» простираются вдоль плоских равнин, а потрясающие пейзажи Пинар-дель-Рио захватывают дух. Эти равнины, где царят кубинские ковбои и мечтательная деревенская дремота, окружены горными ⛰️ цепями, коронованными тропическими лесами. В провинции Пинар-дель-Рио находится объект всемирного наследия — долина Виньялес и два биосферных заповедника — Сьерра дель Росарио и Пенинсула де Гуанакабибес. После нашей поездки Вы поймете, почему долина Виньялес была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году.

В часе езды от столицы ⭐️ начинается уникальный ландшафт западных провинций Кубы.

Первая остановка – Сороа в провинции Артемиса. Здесь посетим ботанический сад-орхидеарий и 22-х метровый водопад. Затем приедем в долину Виньялес, являющуюся главной достопримечательностью тура. Со смотровой площадки отеля «Лос Хасминес» насладимся панорамным видом гигантских известняковых холмов, окружающих долину с ее красной землей и величественными пальмами. Продолжая путешествие, посетим пещеру Индейца, где прокатимся на лодке ⚓ по подземной реке. Этот район также известен отличным табаком. Посетим плантацию табака, где узнаем о его выращивании, обработке и производстве сигар. Желающие могут попробовать и приобрести сигары, сделанные непосредственно на плантации. После обеда в местном ресторане поедем в долину «Дос Эрманас», где расположена копия доисторической фрески, показывающей процесс эволюции. Этот рисунок выполнен на холме и имеет высоту 120 метров.