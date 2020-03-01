Ната проводит ещё 8 экскурсий

Меня зовут Ната, я представляю команду опытных и профессиональных гидов с многолетним опытом работы в туризме. Мы с радостью покажем вам Гавану, Сиенфуегос, Тринидад, Матанзас, Гуаму, Санта Клара, Виньалес, Террасу, Сороа. У Кубы удивительная история, которая поможет вам понять значимость открытия Нового Света!
Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване
За один день вы испытаете максимум впечатлений, которые можно получить в Гаване. Познакомитесь с необычными местами, главными достопримечательностями, популярными барами Хемингуэя, окунетесь в ритмы зажигающей кубинской музыки и одурманивающих запахов кофе, рома и сигар. И, конечно, совершите то, ради чего сюда приезжает большинсво туристов - прокатитесь на ретро-кабриолете по городу, полностью погрузившись в атмосферу 50-х.
Познать все красоты старого города и окунуться в жизнь прошлых веков
На пешеходной четырехчасовой экскурсии по колониальной Гаване я познакомлю вас с основными достопримечательностями исторического центра. Прогулка по улочкам старого города окунёт вас в жизнь Гаваны прошлых веков. Я покажу вам красавицу Гавану, какой я её знаю и обожаю, моя главная цель — заразить вас этой любовью!
Гавану невозможно представить без ароматов свежего кофе, непревзойденного местного рома, благородного табачного дыма сигар и непрекращающейся зажигательной музыки. На экскурсии по Колониальной Гаване вы познакомитесь с главными достопримечательностями и историей старого города, побываете в музее рома, на фабрике сигар, попробуете лучшие коктейли в «алкогольном треугольнике Хемингуэйя», порадуете себя лучшим кофе в городе и в результате сможете с уверенностью сказать, что по-настоящему погрузились в атмосферу кубинской столицы.
История освоения Кубы, аристократия и рабство Нового света, архитектурное наследие тех времен
Пешеходный тур «Колониальная Гавана» — углублённая иcторико-архитектурная экскурсия, на которой я познакомлю вас с появлением первых поселений Нового света. Вы узнаете, почему Куба считалась ключом Нового света и Гавана была выбрана как главная сокровищница Карибов; какая архитектура была привнесена испанскими завоевателями в Новый свет и почему. Вы познакомитесь с 5 площадями старого города, их назначением, любопытнейшей историей каждой из них, узнаете, как возникали названия городов и площадей в испаноговорящей Америке.
Вы побываете в городке Сьенфуэгос, который называют жемчужиной Карибского бассейна 19 века за выдающийся архитектурный стиль, и в экзотической заповедной зоне, где полюбуетесь одним из самых красивых водопадов острова – Эль Ничо. Откроете для себя историю одноименной провинции и попробуете настоящую кубинскую кухню - простую и очень вкусную.
Более 30 must-see мест исторического центра, увлекательные задания, неожиданные открытия и сюрпризы!
В интерактивном формате вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями, от Капитолия до портовой площади Св. Франциска. Узнаете о первых поселениях и откроете, почему Гавану выбрали главной сокровищницей Карибов. Услышите истории о революционерах, аристократах и призраках. А еще — отыщете волшебное дерево и отправите открытку с Кубы.
Куба стала особым периодом в жизни и творчестве Эрнеста Хемингуэя. Поэтому прогулка по знаковым местам, где жил и творил великий писатель – это не только рассказы о его привычках, женщинах, друзьях и увлечениях. Это попытка погрузиться в атмосферу острова, в которой когда-то стало возможным создание шедевров литературы 20 века.
Экскурсия перенесёт вас в эпоху Нового Света, когда Испания начала строительство оборонительных крепостей, защищавших от пиратских набегов и посягательств противников на Гавану — главный связующий порт региона. Вы посетите 4 колониальных крепости, побродите по залам затонувших кораблей, услышите легенды о привидениях, познакомитесь с традициями и бытом первых обитателей острова в зале аборигенов, а также взглянете на окрестности с нескольких прекрасных смотровых точек.