Ната проводит ещё 8 экскурсий

История колониальной Гаваны

История освоения Кубы, аристократия и рабство Нового света, архитектурное наследие тех времен

Пешеходный тур «Колониальная Гавана» — углублённая иcторико-архитектурная экскурсия, на которой я познакомлю вас с появлением первых поселений Нового света. Вы узнаете, почему Куба считалась ключом Нового света и Гавана была выбрана как главная сокровищница Карибов; какая архитектура была привнесена испанскими завоевателями в Новый свет и почему. Вы познакомитесь с 5 площадями старого города, их назначением, любопытнейшей историей каждой из них, узнаете, как возникали названия городов и площадей в испаноговорящей Америке.