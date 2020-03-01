Ната проводит ещё 8 экскурсий

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  4. Прогулка по набережной Малекон на закате солнца

Романтическая атмосфера вечерней Гаваны

Ната
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Ната – представитель гидов
Жители Гаваны ласково называют Малекон семикилометровой лавочкой любви. Это одно из самых людных мест Ночной Гаваны. В выходные дни сюда приходит ¼ часть населения столицы, каждый вечер здесь – неповторим. На прогулке вы станете свидетелями игры красок солнца, опускающегося в воды Атлантики, и почувствуете атмосферу и дух города.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Встреча в Центральном Парке
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Прогулка по набережной Малекон на закате солнца
Прогулка по набережной Малекон на закате солнца

Что вас ожидает

  • Крепость Сан Сальвадор дэ ла Пунта – точка, откуда начинается городская набережная, главная достопримечательнось Гаваны и один из самых длинных “малеконов” в Америке.
  • 14-кварталов района Центр Гаваны, контраст небрежной архитектуры, гармонично сливающейся с более современными постройками.
  • Национальный Госпиталь Братьев Амехейрас, одно из знаковых зданий, выделяющееся своей высотой (31 этаж)
  • Монумент Генералу Масэо, в народе его называли “Бронзовый Титан”.
  • Район Ведадо, сегодня – центральный район города, в 30-х гг – привилегированный район, где находятся самые известные отели эпохи 50-х гг.
  • 23 улица и Малекон, зона WI-FI, сюда приходят шумными компаниями в тёплые вечера и здесь находятся самые популярные места отдыха ночной жизни Гаваны. Это конечная остановка нашего променада.
  • Прогулку можно продлить поздним ужином в ресторане на набережной или в кафе с дегустацией знаменитых коктелей: мохито, дайкири, куба либре, пиньа колада и др.

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.

  • кабриолет – до 50€ в час
  • ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
  • современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
  • микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€

Прогулка по набережной Малекон на закате солнца
Прогулка по набережной Малекон на закате солнца
Прогулка по набережной Малекон на закате солнца
Прогулка по набережной Малекон на закате солнца
Прогулка по набережной Малекон на закате солнца
Прогулка по набережной Малекон на закате солнца
Прогулка по набережной Малекон на закате солнца
Прогулка по набережной Малекон на закате солнца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Встреча в Центральном Парке.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ната
Ната
Меня зовут Ната, я представляю команду опытных и профессиональных гидов с многолетним опытом работы в туризме. Мы с радостью покажем вам Гавану, Сиенфуегос, Тринидад, Матанзас, Гуаму, Санта Клара, Виньалес, Террасу, Сороа. У Кубы удивительная история, которая поможет вам понять значимость открытия Нового Света!
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Ната проводит ещё 8 экскурсий

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