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Прогулка по задворкам Капитолия Гаваны

Григорий Ч.
Григорий Ч. – Гид из Гаваны
Аутентичная Кубинская жизнь в нескольких кварталах от Капитолия
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $63 за экскурсию

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Прогулка по задворкам Капитолия Гаваны
Прогулка по задворкам Капитолия Гаваны

Что вы увидите

  • Большой театр Гаваны
  • Капитолий
  • Фабрики табака Партагас
  • Галерея
  • Hub of Havana
  • Местные кафе, бары и рестораны, салоны красоты
  • Овощной рынок
  • Религиозный магазин и Вирхен-де-ла-Каридад-дель-Кобре
  • Нетуристический рынок
Пешеходная прогулка 👣 проходит по нетуристическому густонаселенному району Центр Гаваны. Вы увидите аутентичную Кубинскую жизнь в нескольких кварталах от Капитолия. По окончании экскурсии 🧭 Вы сможете самостоятельно ориентироваться в городе.
Маршрут связывает театр, спрятанный за углом Капитолия, историческое здание фабрики табака Партагас 1845 года, единственный в мире
без китайцев, галерею, местный транспортный хаб, местные кафе, бары 🍹 и рестораны, салон красоты и овощной рынок, где попробуем сок из сахарного тростника, который выжмут при нас, религиозный магазин и церковь ⛪ Каридад де Кобре, где узнаем азы местной афрокубинской религии Сантерия, зону Wi-Fi где собираются местные, узнаем, какой ром пьют, и какие сигары курят местные жители, дом музыки, нетуристический рынок, где сувениры 🎁 стоят в 2-3 раза дешевле, чем в туристических местах Гаваны, попадаются оригинальные. Вы будете единственными иностранцами на этом рынке. По окончании экскурсии можете выпить мохито в баре на набережной.
Что входит
  • Гид и дегустация сока из сахарного тростника
Что не входит
  • Личные расходы
  • напитки
  • сувениры
  • овощи и фрукты на рынке. Сигары и ром для местных (не всегда есть в продаже).
Начало
🚩 Капитолий, ул. Прадо
Место завершения
🏁 набережная Малекон
Прогулка по задворкам Капитолия Гаваны
Прогулка по задворкам Капитолия Гаваны
Прогулка по задворкам Капитолия Гаваны

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Григорий Ч.
Григорий Ч.
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Григорий Ч. проводит ещё 5 экскурсий

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