Пешеходная прогулка 👣 проходит по нетуристическому густонаселенному району Центр Гаваны. Вы увидите аутентичную Кубинскую жизнь в нескольких кварталах от Капитолия. По окончании экскурсии 🧭 Вы сможете самостоятельно ориентироваться в городе.

Маршрут связывает театр, спрятанный за углом Капитолия, историческое здание фабрики табака Партагас 1845 года, единственный в мире

без китайцев, галерею, местный транспортный хаб, местные кафе, бары 🍹 и рестораны, салон красоты и овощной рынок, где попробуем сок из сахарного тростника, который выжмут при нас, религиозный магазин и церковь ⛪ Каридад де Кобре, где узнаем азы местной афрокубинской религии Сантерия, зону Wi-Fi где собираются местные, узнаем, какой ром пьют, и какие сигары курят местные жители, дом музыки, нетуристический рынок, где сувениры 🎁 стоят в 2-3 раза дешевле, чем в туристических местах Гаваны, попадаются оригинальные. Вы будете единственными иностранцами на этом рынке. По окончании экскурсии можете выпить мохито в баре на набережной.