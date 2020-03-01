Григорий проводит ещё 1 экскурсию

Долина Виньялес — национальный парк и памятник ЮНЕСКО
По дороге на плантацию я завезу вас в долину Дос Эрманас, где у вас будет время для фотографий у гигантской «Доисторической фрески» художника Леовихильдо Гонсалеса, нарисованной прямо на скале. А затем, уже на территории Виньялеса, вы посетите смотровую площадку Лос Хасминес, откуда открываются лучшие панорамы. Узнаете, как сформировалась долина и почему ее внесли в список всемирного наследия. На действующей плантации табака владельцы покажут и расскажут обо всех стадиях выращивания табака и производства сигар, ответят на любые вопросы и скрутят при вас сигару. Вы сможете не только покурить, как Команданте, но и приобрести лучшие экологически чистые сигары непосредственно у производителя по минимальным ценам. Такие сигары продают только на самой плантации.
Экстремальный полет над долиной
Не так давно здесь открыли базу, где над тихой и уединенной частью долины провели тарзанку на современный лад — зип-лайн. Опытные инструкторы помогут вам насладиться захватывающей поездкой по стальным тросам, которые натянуты над долиной Виньялес в 4 секциях общей длиной 1000 метров, с высшей точкой 35 метров над уровнем горы. И организуют процесс с максимальной безопасностью. Приключение подарит неописуемые эмоции и станет прекрасным украшением вашего карибского вояжа.
🥘 В завершение вы отведаете блюда домашней кубинской кухни в одном из приятных заведений в окрестностях долины. И, наполненные новыми впечатлениями, с аутентичными кубинскими сигарами, отправитесь в обратный путь.
В стоимость экскурсии включено:
— мои услуги переводчика (помимо непосредственного рассказа по пути);
— вход на плантацию табака;
— курение одной сигары на гостя (не курящим на месте гостям сигары не дарят!)
В стоимость экскурсии не включено:
— транспорт (автомобиль с кондиционером). Оплата на месте только наличными в CUC
1-2 человека 200 CUC, 3 человека 250 CUC, 4 человека 300 CUC, 5-10 человек 500 CUC;
— на вашей арендованной машине (вы за рулем) 50 CUC при любом количестве пассажиров;
— полет на зип-лайне 8 CUC/человека;
— если вы не экстремал, зип-лайн можно заменить посещением пещеры Сан Мигель, где прятались беглые рабы 3 CUC/человека и пещеры Индейца с прогулкой на лодке по подземной реке 5 CUC/человека;
— обед 15 CUC/человека (цена включает основное блюдо, местные гарниры, различные холодные и горячие закуски, напитки оплачиваются отдельно);
— прогулка верхом на лошади по долине Виньялес 15 CUC/человека.