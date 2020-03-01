Григорий проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Долина Виньялес — национальный парк и памятник ЮНЕСКО

По дороге на плантацию я завезу вас в долину Дос Эрманас, где у вас будет время для фотографий у гигантской «Доисторической фрески» художника Леовихильдо Гонсалеса, нарисованной прямо на скале. А затем, уже на территории Виньялеса, вы посетите смотровую площадку Лос Хасминес, откуда открываются лучшие панорамы. Узнаете, как сформировалась долина и почему ее внесли в список всемирного наследия. На действующей плантации табака владельцы покажут и расскажут обо всех стадиях выращивания табака и производства сигар, ответят на любые вопросы и скрутят при вас сигару. Вы сможете не только покурить, как Команданте, но и приобрести лучшие экологически чистые сигары непосредственно у производителя по минимальным ценам. Такие сигары продают только на самой плантации.

Экстремальный полет над долиной

Не так давно здесь открыли базу, где над тихой и уединенной частью долины провели тарзанку на современный лад — зип-лайн. Опытные инструкторы помогут вам насладиться захватывающей поездкой по стальным тросам, которые натянуты над долиной Виньялес в 4 секциях общей длиной 1000 метров, с высшей точкой 35 метров над уровнем горы. И организуют процесс с максимальной безопасностью. Приключение подарит неописуемые эмоции и станет прекрасным украшением вашего карибского вояжа.

🥘 В завершение вы отведаете блюда домашней кубинской кухни в одном из приятных заведений в окрестностях долины. И, наполненные новыми впечатлениями, с аутентичными кубинскими сигарами, отправитесь в обратный путь.