Григорий Ч. проводит ещё 5 экскурсий

Трехчасовая поездка на аутентичном ретро кабриолете с открытым верхом позволит увидеть всю Гавану и сделать уникальные фото и селфи во время движения. На остановках сфотографируетесь 📸 за рулем и заглянете под капот автомобиля.

Предусмотрены следующие остановки. Три смотровые площадки в военно-историческом парке 🌳 Морро-Кабанья: у Статуи Христа Гаваны, в самой большой крепости в латинской америке Ла Кабанья и у крепости с маяком Эль Морро. Открываются панорамные виды. Гид укажет расположение и объяснит назначение объектов города, расскажет об основании Гаваны 500 лет назад и традиции пушечного выстрела. Парк расположен на противоположной стороне бухты Гаваны. Дорога проходит по подводному тоннелю, расположенному на глубине 15ти метров. А также набережная Малекон-длинная скамейка. Красочная улица-галерея и Гаванский ритуальный лес, напоминающий кадры фильма «Армагеддон», где узнаете азы афрокубинской религии Сантерия. Площадь революции. Фабрика табака. Капитолий - главная достопримечательность 🏛️ Гаваны (нулевой километр).