Григорий Ч. проводит ещё 5 экскурсий

Трехчасовая поездка на аутентичном ретро кабриолете с открытым верхом позволит увидеть всю Гавану и сделать уникальные фото и селфи во время движения. На остановках сфотографируетесь 📸 за рулем и заглянете под капот автомобиля.
Предусмотрены следующие остановки. Три смотровые площадки в военно-историческом парке 🌳 Морро-Кабанья: у Статуи Христа Гаваны, в самой большой крепости в латинской америке Ла Кабанья и у крепости с маяком Эль Морро. Открываются панорамные виды. Гид укажет расположение и объяснит назначение объектов города, расскажет об основании Гаваны 500 лет назад и традиции пушечного выстрела. Парк расположен на противоположной стороне бухты Гаваны. Дорога проходит по подводному тоннелю, расположенному на глубине 15ти метров. А также набережная Малекон-длинная скамейка. Красочная улица-галерея и Гаванский ритуальный лес, напоминающий кадры фильма «Армагеддон», где узнаете азы афрокубинской религии Сантерия. Площадь революции. Фабрика табака. Капитолий - главная достопримечательность 🏛️ Гаваны (нулевой километр).
Что входит
Гид и транспорт
Что не входит
Личные расходы
напитки итп.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.