Григорий Ч. проводит ещё 5 экскурсий

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Вся Гавана за 3 часа на ретро кабриолете

Григорий Ч.
Григорий Ч. – Гид из Гаваны
Самая полная автомобильная прогулка 👣 по Гаване на аутентичном ретро кабриолете.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $200 за экскурсию

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Вся Гавана за 3 часа на ретро кабриолете
Вся Гавана за 3 часа на ретро кабриолете
Трехчасовая поездка на аутентичном ретро кабриолете с открытым верхом позволит увидеть всю Гавану и сделать уникальные фото и селфи во время движения. На остановках сфотографируетесь 📸 за рулем и заглянете под капот автомобиля.
Предусмотрены следующие остановки. Три смотровые площадки в военно-историческом парке 🌳 Морро-Кабанья: у Статуи Христа Гаваны, в самой большой крепости в латинской америке Ла Кабанья и у крепости с маяком Эль Морро. Открываются панорамные виды. Гид укажет расположение и объяснит назначение объектов города, расскажет об основании Гаваны 500 лет назад и традиции пушечного выстрела. Парк расположен на противоположной стороне бухты Гаваны. Дорога проходит по подводному тоннелю, расположенному на глубине 15ти метров. А также набережная Малекон-длинная скамейка. Красочная улица-галерея и Гаванский ритуальный лес, напоминающий кадры фильма «Армагеддон», где узнаете азы афрокубинской религии Сантерия. Площадь революции. Фабрика табака. Капитолий - главная достопримечательность 🏛️ Гаваны (нулевой километр).
Что входит
  • Гид и транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • напитки итп.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Вся Гавана за 3 часа на ретро кабриолете
Вся Гавана за 3 часа на ретро кабриолете
Вся Гавана за 3 часа на ретро кабриолете
Вся Гавана за 3 часа на ретро кабриолете
Вся Гавана за 3 часа на ретро кабриолете

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Ч.
Григорий Ч.
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