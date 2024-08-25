На 9 мая – туры в Касабланке

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Касабланке на русском языке, цены от $1 328, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
На машине
На верблюдах
скидка
20%
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
25 авг в 08:00
15 сен в 10:00
1660$1 328 за человека
8 городов Марокко
На машине
9 дней
8 городов Марокко
Погулять по древним улочкам, провести ночь в пустыне и побывать на устричной ферме
Начало: Касабланка, аэропорт, время - по договорённости
25 авг в 10:00
1 окт в 10:00
139 668 за человека
Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне, пляжный отдых и путешествие по городам
На машине
11 дней
Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне, пляжный отдых и путешествие по городам
Сосчитать все оттенки синего в Шефшауэне, побывать на киностудии и погулять по старинному Фесу
Начало: Аэропорт Касабланки, время прибытия ваших рейсов
20 сен в 10:00
4 окт в 10:00
1 590 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «На 9 мая»

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  1. Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
  2. 8 городов Марокко
  3. Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне, пляжный отдых и путешествие по городам
Сколько стоит тур в Касабланке в августе 2024
Сейчас в Касабланке в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 1 328 до 139 668 со скидкой до 20%.
Туры на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на 9 мая, цены от $1328. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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