Абу-Дуби «Сказочная Столица ОАЭ»

Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Посетите Лувр, Белую Мечеть, Emirates Palace и другие знаковые места города
Индивидуальный трансфер по Абу-Даби предлагает уникальную возможность посетить самые известные и впечатляющие места столицы ОАЭ.

Вы увидите Лувр Абу-Даби, где искусство переплетается с историей, футуристическое здание Aldar HQ, знаменитую Белую Мечеть
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Шейха Зайда, поражающую своими масштабами и красотой.

Также вас ждут Падающая Башня Capital Gate, роскошный Emirates Palace, живописная набережная Corniche, историческая деревня Херитейдж Вилладж и действующий Президентский Дворец Каср Аль-Ватан. Не упустите шанс посетить рынок фиников и насладиться местными деликатесами

7 причин купить этот трансфер

  • 🌟 Индивидуальный трансфер
  • 🏛 Посещение топовых достопримечательностей
  • 🎨 Лувр Абу-Даби
  • 🕌 Белая Мечеть Шейха Зайда
  • 🏰 Emirates Palace
  • 🏙 Футуристические здания
  • 🛍 Рынок фиников
    • Абу-Дуби «Сказочная Столица ОАЭ»
    Абу-Дуби «Сказочная Столица ОАЭ»
    Абу-Дуби «Сказочная Столица ОАЭ»
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Лувр Абу-Даби
  • Aldar HQ Building
  • Белая Мечеть Шейха Зайда
  • Capital Gate
  • Emirates Palace
  • Набережная Corniche
  • Херитейдж Вилладж
  • Каср Аль-Ватан
  • Рынок Фиников

    • Описание трансфер

    Топовые локации для вашего визита

    Добро пожаловать в мир удивительных мест, которые обязательно стоит посетить! Мы собрали для вас самые захватывающие локации, каждая из которых обладает уникальной атмосферой и историей.

    Лувр Абу-Даби

    Этот музей представляет собой настоящую сокровищницу искусства, где вы сможете насладиться произведениями, охватывающими века. Лувр Абу-Даби предлагает уникальную возможность увидеть шедевры из разных культур и эпох.

    Aldar HQ Building

    Круглое здание Aldar HQ стало символом современного дизайна и было признано «Лучшим футуристическим дизайном». Это архитектурное произведение удивляет своей формой и гармонией с окружающей средой.

    Белая Мечеть Шейха Зайда

    Эта величественная мечеть не только поражает своим масштабом, но и устанавливает множество мировых рекордов. Она является настоящим шедевром архитектуры и духовности, где каждый элемент продуман до мелочей.

    Capital Gate

    Падающая Башня, известная как Capital Gate, — это еще одно архитектурное чудо, которое притягивает взгляды. Её уникальный наклон делает её одной из самых запоминающихся достопримечательностей города.

    Emirates Palace

    Этот дворец, выполненный в сказочном стиле и украшенный золотыми элементами, впечатляет своим великолепием. Emirates Palace — это не просто отель, а настоящая жемчужина архитектуры.

    Набережная Corniche

    Прогулка по набережной Corniche подарит вам незабываемые впечатления. Здесь вы сможете насладиться красивыми видами, свежим воздухом и атмосферой спокойствия.

    Херитейдж Вилладж

    Этот музей под открытым небом познакомит вас с традиционной культурой и образом жизни предков. Херитейдж Вилладж — это место, где история оживает, и вы сможете узнать больше о местных традициях.

    Каср Аль-Ватан

    Действующий Президентский Дворец Каср Аль-Ватан — это не только административное здание, но и культурный центр, где проводятся различные выставки и мероприятия.

    Рынок Фиников

    Не упустите возможность посетить рынок фиников, где вы сможете попробовать разнообразные сорта этого сладкого лакомства и приобрести сувениры на память.

    Каждая из этих локаций подарит вам уникальные впечатления и позволит погрузиться в культуру и традиции региона. Не упустите шанс открыть для себя новые горизонты!

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Трансфер и индивидуальный Гид
    Что не входит в цену
    • Входные билеты и еда
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Заберем с Отеля
    Завершение: Ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Имеется Dress Code (закрытая одежда)
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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