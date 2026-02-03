Круиз
Лучший выборОбзорная экскурсия по Абу-Даби для пассажиров круизных лайнеров
Оценить величие столицы: белоснежные мечети, президентский дворец, этнодеревня и финиковый рынок
Начало: В порту Абу-Даби
Расписание: в среду в 09:15
11 фев в 09:15
25 фев в 09:15
$45 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
5 фев в 09:30
6 фев в 13:00
$257 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
Погрузитесь в волшебство Абу-Даби: от белоснежных мечетей до захватывающего Ferrari World, все за один незабываемый день
5 фев в 08:00
6 фев в 08:00
$206 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучшие ночные виды Абу-Даби: обзорная экскурсия
Мягкий свет, спокойствие и глубина города - без жары и суеты
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$264
$293 за всё до 6 чел.
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборАбу-Даби: главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив знаковые места, такие как мечеть Шейха Зайда и Лувр. Узнайте, как город стал жемчужиной Ближнего Востока
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$124
$130 за человека
-
25%
Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
6 фев в 10:00
$240
$320 за всё до 4 чел.
-
14%
Групповая
до 14 чел.
Абу-Даби: от традиций к будущему
Деревня наследия, мечеть шейха Зайда, Лувр и другие знаковые места столицы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60
$70 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Сияние вечернего Абу-Даби
Увидеть ключевые места города и открыть магию его огней
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$257 за всё до 6 чел.
