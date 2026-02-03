Круиз
Лучший выборОбзорная экскурсия по Абу-Даби для пассажиров круизных лайнеров
Оценить величие столицы: белоснежные мечети, президентский дворец, этнодеревня и финиковый рынок
Начало: В порту Абу-Даби
Расписание: в среду в 09:15
11 фев в 09:15
25 фев в 09:15
$45 за человека
Водная прогулка
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
Погрузитесь в волшебство Абу-Даби: от белоснежных мечетей до захватывающего Ferrari World, все за один незабываемый день
5 фев в 08:00
6 фев в 08:00
$206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По вечернему Абу-Даби на кабриолете
Насладиться ночным вайбом столицы в роскошном автомобиле
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
5 фев в 16:00
$250 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$304 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучшие ночные виды Абу-Даби: обзорная экскурсия
Мягкий свет, спокойствие и глубина города - без жары и суеты
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$264
$293 за всё до 6 чел.
-
4%
Водная прогулка
На скоростном катере - по Абу-Даби
Обзорная прогулка, чтобы увидеть всё самое главное
Начало: В районе Marina Corniche
Расписание: ежедневно в 15:00 и 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$65
$68 за человека
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборАбу-Даби: главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив знаковые места, такие как мечеть Шейха Зайда и Лувр. Узнайте, как город стал жемчужиной Ближнего Востока
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$124
$130 за человека
