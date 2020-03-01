Кристина проводит ещё 1 экскурсию

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7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл

Кристина
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Кристина – ваш гид
Мы объедем всё самое-самое, что есть в части современного Дубая.

Вы прокатитесь по «маленькому Манхэттену» — главной дороге мегаполиса с десятком небоскрёбов, впечатлитесь резиденциями шейхов и роскошными отелями.

Исследуете искусственный остров и услышите о его феномене.

А также сфотографируетесь с розовыми фламинго и павлинами и побываете у подножия Бурдж-Халифы.
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
Забронировать экскурсию
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды

Что вас ожидает

Достопримечательности с открыток
Вы увидите визитную карточку Дубая — 7-звездочный отель Парус и узнаете, почему именно он стал символом города (мы обязательно сделаем здесь фото-стоп). Заедем в Дубайскую Венецию, где прогуляемся по «старому» рынку и набережной Мадината. Там же, в одном из отелей, вы рассмотрите золотых лошадей — точных копий жеребцов из конюшни шейха, действующего президента Дубая.

8 чудо света
Далее проедем по рукотворному острову Пальма-Джумейра: я расскажу, почему возникла идея строительства острова в море и была ли цель попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Водитель сделает остановку в месте, откуда откроется панорама Дубай-Марины — нового района, который застраивается вокруг искусственного канала. Вид обещает быть впечатляющим! На Пальма-Джумейра мы также сделаем короткую паузу на прогулку вокруг отеля «Атлантис» — его так же называют одним из символов современного Дубая.

Обитатели «джунглей» и Дубай Молл
Познакомившись с неодушевлённой стороной города, вы отправитесь в заповедник птиц. Уголок живой природы, куда слетаются сотни пернатых из холодных стран на зимовку, находится в самом центре ультрасовременного города. Главные герои парка — розовые фламинго! Продолжим тему птиц мы во Дворце правителя Эмирата Дубай: в резиденции шейха живут прекрасные павлины, и, если нам повезёт, мы увидим, как их кормят.

Завершающим этапом будет поездка в Дубай Молл — самый большой в мире торговый центр с площадью более 1,2 млн кв. м. Если захотите, зайдём внутрь, но снаружи тоже есть на что посмотреть — водопады с романтичным названием «ловцы жемчуга» и фонтаны у подножия самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифы.

Организационные детали

Дополнительные расходы: в Мадинат Джумейра можно выпить традиционный арабский кофе гахва с финиками ($15 за кофейник), а также прокатиться по арабской Венеции на лодке Абра ($30 за человека).

Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кристина
Кристина
Приветствую вас, мои дорогие путешественники! Меня зовут Кристина. Впервые я посетила ОАЭ в 2007 году. Эта уникальная страна впечатлила меня с самых первых дней, и уже тогда я поняла, что обязательно вернусь сюда снова. В 2010-м я переехала навсегда. Путь в туристической индустрии я начала в качестве отельного менеджера. Я много читала об истории, культуре и традициях ОАЭ, параллельно жадно поглощала информацию, которую мне щедро предоставляли местные жители. Особенно мне нравилось слушать рассказы старшего поколения, ведь они застали время без кондиционеров, машин и телевизоров и явно скучали по нему:) Я все чаще стала ловить себя на желании делиться всем, что я знаю, с путешественниками. Решение было принято — я получила лицензию гида и сейчас с удовольствием рассказываю на экскурсиях историю страны и ее правителей, а еще приключения местных жителей и приезжих в поиске «арабской сказки». До встречи в ОАЭ!
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