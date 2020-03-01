Кристина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Достопримечательности с открыток

Вы увидите визитную карточку Дубая — 7-звездочный отель Парус и узнаете, почему именно он стал символом города (мы обязательно сделаем здесь фото-стоп). Заедем в Дубайскую Венецию, где прогуляемся по «старому» рынку и набережной Мадината. Там же, в одном из отелей, вы рассмотрите золотых лошадей — точных копий жеребцов из конюшни шейха, действующего президента Дубая.

8 чудо света

Далее проедем по рукотворному острову Пальма-Джумейра: я расскажу, почему возникла идея строительства острова в море и была ли цель попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Водитель сделает остановку в месте, откуда откроется панорама Дубай-Марины — нового района, который застраивается вокруг искусственного канала. Вид обещает быть впечатляющим! На Пальма-Джумейра мы также сделаем короткую паузу на прогулку вокруг отеля «Атлантис» — его так же называют одним из символов современного Дубая.

Обитатели «джунглей» и Дубай Молл

Познакомившись с неодушевлённой стороной города, вы отправитесь в заповедник птиц. Уголок живой природы, куда слетаются сотни пернатых из холодных стран на зимовку, находится в самом центре ультрасовременного города. Главные герои парка — розовые фламинго! Продолжим тему птиц мы во Дворце правителя Эмирата Дубай: в резиденции шейха живут прекрасные павлины, и, если нам повезёт, мы увидим, как их кормят.

Завершающим этапом будет поездка в Дубай Молл — самый большой в мире торговый центр с площадью более 1,2 млн кв. м. Если захотите, зайдём внутрь, но снаружи тоже есть на что посмотреть — водопады с романтичным названием «ловцы жемчуга» и фонтаны у подножия самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифы.