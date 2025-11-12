Готовы окунуться в мир контрастов, где пустыня встречается с небоскрёбами, а традиции переплетаются с инновациями? Вас ждёт погружение в историю, современность и мечты о будущем одного из самых удивительных мегаполисов мира.
Вы увидите главное в Дубае — от искусственных островов и футуристических районов до Мадинат Джумейры с колоритом Востока. И узнаете, как город стал символом роскоши.
Вы увидите главное в Дубае — от искусственных островов и футуристических районов до Мадинат Джумейры с колоритом Востока. И узнаете, как город стал символом роскоши.
Описание экскурсии
- Блувотерс — искусственный остров, на котором находится самое большое колесо обозрения в мире. А вокруг — роскошные набережные и рестораны.
- Пальма Джумейра — легендарный остров в форме пальмы. Вы сможете полюбоваться им с монорельса или с новой смотровой площадки (оплачивается отдельно по желанию).
- Мадинат Джумейра — Венеция Дубая. Вы увидите каналы и традиционные лодки абра и ощутите витающую в воздухе магию Востока.
- Районы Сити Волк и Бокспарк — настоящие храмы современного дизайна. Здесь есть всё: от разноцветных контейнеров до архитектуры, напоминающей Лас-Вегас. Каждый уголок создан для вдохновения!
- Золотая рамка — символ единства прошлого и будущего. С одной стороны — исторический Дубай, с другой — футуристический.
- Бурдж-Халифа и Дубай Молл. Завершим маршрут под знаком рекордов: вы оцените самое высокое здание мира и крупнейший торговый центр.
Вы узнаете:
- Как маленькая деревушка ловцов жемчуга превратилась в мировой центр технологий.
- Почему архитектура Дубая считается символом будущего.
- Как традиции Востока соседствуют с современными инновациями и почему культурное наследие остаётся важной частью жизни города даже сегодня.
- И многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэнах KIA и Chevrolet Suburban, если собирается большая группа — на автобусах.
- Достопримечательности осматриваем снаружи, но по желанию и за отдельную плату вы можете зайти внутрь.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Смотровая площадка Скай Вью — $25.
- Музей будущего — $35.
- Аквариум в Дубай Молле (без очереди) — $55.
- Подъём на башню «Бурдж-Халифа» — $55.
- Золотая рамка — $15.
- Смотровая площадка на Пальму Джумейру — $30.
- Обед — по меню.
ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 670 туристов
Я гид по состоянию души. Детство провёл в солнечной Испании, юность — в Италии, затем оказался снова в Испании, где окончил университет. Сейчас моя любовь — это Эмираты. Более 10Задать вопрос
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Индивидуальная
до 10 чел.
Дубай сквозь века
Старинные кварталы, пряные ароматы и увлекательные рассказы о местной жизни
Начало: Около вашего отеля
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Круиз
Незабываемый круиз по Дубаю с остановками в знаковых местах
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций Дубая. Восхититесь видами Бурдж Халифа, насладитесь круизом по Дубай Марине и узнайте секреты успеха города будущего
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 13:45
12 ноя в 13:45
14 ноя в 13:45
$50 за человека
Водная прогулка
Современный Дубай с прогулкой на лодке доу
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
11 ноя в 13:30
$50 за человека