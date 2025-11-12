Мои заказы

Дубай: путешествие сквозь время и пространство

Увидеть топовые локации и узнать, каким город был и каким стал
Готовы окунуться в мир контрастов, где пустыня встречается с небоскрёбами, а традиции переплетаются с инновациями? Вас ждёт погружение в историю, современность и мечты о будущем одного из самых удивительных мегаполисов мира.

Вы увидите главное в Дубае — от искусственных островов и футуристических районов до Мадинат Джумейры с колоритом Востока. И узнаете, как город стал символом роскоши.
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

  • Блувотерс — искусственный остров, на котором находится самое большое колесо обозрения в мире. А вокруг — роскошные набережные и рестораны.
  • Пальма Джумейра — легендарный остров в форме пальмы. Вы сможете полюбоваться им с монорельса или с новой смотровой площадки (оплачивается отдельно по желанию).
  • Мадинат Джумейра — Венеция Дубая. Вы увидите каналы и традиционные лодки абра и ощутите витающую в воздухе магию Востока.
  • Районы Сити Волк и Бокспарк — настоящие храмы современного дизайна. Здесь есть всё: от разноцветных контейнеров до архитектуры, напоминающей Лас-Вегас. Каждый уголок создан для вдохновения!
  • Золотая рамка — символ единства прошлого и будущего. С одной стороны — исторический Дубай, с другой — футуристический.
  • Бурдж-Халифа и Дубай Молл. Завершим маршрут под знаком рекордов: вы оцените самое высокое здание мира и крупнейший торговый центр.

Вы узнаете:

  • Как маленькая деревушка ловцов жемчуга превратилась в мировой центр технологий.
  • Почему архитектура Дубая считается символом будущего.
  • Как традиции Востока соседствуют с современными инновациями и почему культурное наследие остаётся важной частью жизни города даже сегодня.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэнах KIA и Chevrolet Suburban, если собирается большая группа — на автобусах.
  • Достопримечательности осматриваем снаружи, но по желанию и за отдельную плату вы можете зайти внутрь.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Смотровая площадка Скай Вью — $25.
  • Музей будущего — $35.
  • Аквариум в Дубай Молле (без очереди) — $55.
  • Подъём на башню «Бурдж-Халифа» — $55.
  • Золотая рамка — $15.
  • Смотровая площадка на Пальму Джумейру — $30.
  • Обед — по меню.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 670 туристов
Я гид по состоянию души. Детство провёл в солнечной Испании, юность — в Италии, затем оказался снова в Испании, где окончил университет. Сейчас моя любовь — это Эмираты. Более 10
читать дальше

лет я работал в различных туристических фирмах, совершенствуя свои знания и навыки, пока не понял, что сам могу дать людям, приезжающим в ОАЭ, намного больше, чем предлагает обычный тур. Я показываю страну такой, какой её видят местные жители, даю возможность понять, за что Эмиратами восхищаются практически все, кто здесь побывал. Хотите вместить в одну туристическую поездку целую жизнь в Арабских Эмиратах? Тогда вам точно к нам! Я и моя многоязычная команда, состоящая из профессиональных гидов, покажем вам все завораживающие контрасты ОАЭ!

Задать вопрос

