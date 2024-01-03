Дубай: самый-самый в мире

Индивидуальная экскурсия в Дубае
Мархаба! Именно так принято здороваться в Дубае — грандиозном эмирате, знаменитом своими величественными сооружениями, живописными пляжами, восточным колоритом. «Разнообразие» — вот то слово, которым можно охарактеризовать Дубай.

Я приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по достопримечательностям-символам эмирата, которые стоит увидеть каждому туристу.
Дубай: самый-самый в мире
Дубай: самый-самый в мире
Дубай: самый-самый в мире
Дубай: самый-самый в мире
Дубай: самый-самый в мире
Дубай: самый-самый в мире
Дубай: самый-самый в мире
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Рамка
  • Джумейра Бич
  • Улица небоскребов
  • Бурдж Аль Араб (Парус)
  • Искусственный остров Пальм Джумейра
  • Дубай Марина (Дубайский Манхеттен)
  • Дубай Венеция
  • Бурдж Халифа и Дубай Молл
  • Аквариум
  • Музыкальное шоу фонтанов
  • Музей будущего
  • Остров Блуватер (Колесо обозрения)
  • Парк цветов

Описание

Что вас ожидает:

  • Старый город Дейра и улица Al Seef, сохранившие шарм традиционного Востока. Здесь можно понаблюдать за укладом жизни коренного населения и купить самые удачные сувениры.
  • Улица небоскрёбов Sheikh Zayed road, после поездки по которой многие задаются вопросом — зачем Нью-Йорк, когда есть Дубай?
  • Самый современный и популярный район города — Дубай Марина, который также называют Дубай Манхэттен.
  • Музей будущего — вы посетите место, в котором завтра уже наступило.
  • Уникальный оазис Мадинат Джумейра, по стилистике напоминающий Венецию, только с пальмами.
  • Бурдж-эль-Араб — знаменитый семизвёздочный отель «Парус», визитная карточка Дубая.

• Искусственный архипелаг островов Пальма Джумейра с одной из красивейших набережных города. А также всё самое-самое в мире:

  • Айн Дубай — самое большое колесо обозрения.
  • Дубай Молл — самый большой мировой торговый центр с музыкальным шоу фонтанов и огромным аквариумом.
  • Бурдж Халифа — самый высокий в мире небоскрёб. Важная информация • Билеты в Музей будущего и подъем на Бурдж-Халифу бронируйте за неделю заранее.
  • Если проживаете в гостях у друзей или у родственников, то укажите точный адрес или название отеля рядом с вашим домом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Напитки безалкогольные
Что не входит
  • Входные билеты не входят в сумму
Где начинаем и завершаем?
Начало: В лобби отеля
Завершение: В отеле где проживают туристы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Билеты в Музей будущего и подъем на Бурдж-Халифу бронируйте за неделю заранее.
  • Если проживаете в гостях у друзей или у родственников, то укажите точный адрес или название отеля рядом с вашим домом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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