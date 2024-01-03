Мархаба! Именно так принято здороваться в Дубае — грандиозном эмирате, знаменитом своими величественными сооружениями, живописными пляжами, восточным колоритом. «Разнообразие» — вот то слово, которым можно охарактеризовать Дубай.
Я приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по достопримечательностям-символам эмирата, которые стоит увидеть каждому туристу.
Я приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по достопримечательностям-символам эмирата, которые стоит увидеть каждому туристу.
Ближайшие даты:
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
6
янв
янв
7
янв
янв
8
янв
янв
9
янв
янв
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Рамка
- Джумейра Бич
- Улица небоскребов
- Бурдж Аль Араб (Парус)
- Искусственный остров Пальм Джумейра
- Дубай Марина (Дубайский Манхеттен)
- Дубай Венеция
- Бурдж Халифа и Дубай Молл
- Аквариум
- Музыкальное шоу фонтанов
- Музей будущего
- Остров Блуватер (Колесо обозрения)
- Парк цветов
Описание
Что вас ожидает:
- Старый город Дейра и улица Al Seef, сохранившие шарм традиционного Востока. Здесь можно понаблюдать за укладом жизни коренного населения и купить самые удачные сувениры.
- Улица небоскрёбов Sheikh Zayed road, после поездки по которой многие задаются вопросом — зачем Нью-Йорк, когда есть Дубай?
- Самый современный и популярный район города — Дубай Марина, который также называют Дубай Манхэттен.
- Музей будущего — вы посетите место, в котором завтра уже наступило.
- Уникальный оазис Мадинат Джумейра, по стилистике напоминающий Венецию, только с пальмами.
- Бурдж-эль-Араб — знаменитый семизвёздочный отель «Парус», визитная карточка Дубая.
• Искусственный архипелаг островов Пальма Джумейра с одной из красивейших набережных города. А также всё самое-самое в мире:
- Айн Дубай — самое большое колесо обозрения.
- Дубай Молл — самый большой мировой торговый центр с музыкальным шоу фонтанов и огромным аквариумом.
- Бурдж Халифа — самый высокий в мире небоскрёб. Важная информация • Билеты в Музей будущего и подъем на Бурдж-Халифу бронируйте за неделю заранее.
- Если проживаете в гостях у друзей или у родственников, то укажите точный адрес или название отеля рядом с вашим домом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Напитки безалкогольные
- Что не входит
- Входные билеты не входят в сумму
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В лобби отеляЗавершение: В отеле где проживают туристы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Билеты в Музей будущего и подъем на Бурдж-Халифу бронируйте за неделю заранее.
- Если проживаете в гостях у друзей или у родственников, то укажите точный адрес или название отеля рядом с вашим домом
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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