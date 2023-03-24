Хотите оказаться в настоящем раю? Тогда присоединяйтесь к нашему путешествие в эмират Фуджейра. Вы проведете 1 день на берегу Индийского океана.
Пустыня и горы, океана и пальмовые рощи, верблюжьи фермы и древние форты — все это будет на нашем пути.
Пустыня и горы, океана и пальмовые рощи, верблюжьи фермы и древние форты — все это будет на нашем пути.
Описание экскурсии
Фуджейра — восточное побережье Эмиратов
Уникальное по своей природной сути пространство песчаного берега у подножия скалистых гор предлагает насладиться чудесными видами мощного океана и фантастических горных пейзажей, позволяет гармонично соединить в месте для отдыха эти две удивительные стихии. Берег Индийского океана
Одно из самых живописных и красивейших мест на Аравийском полуострове. Выбирая экскурсии в ОАЭ, сразу резервируйте как минимум один день на эту поездку. Местный колорит, культурные особенности, пустыня, базары и небоскрёбы — это прекрасно, но океан — нечто совершенно иное. Поездка к индийскому океану — это то, что Dubai Relax Tours предлагает каждому путешествующему в Эмираты. Каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье вы можете отправиться в это незабываемое путешествие. Незабываемая экскурсия к Индийскому океану
Герой популярного европейского фильма, мучающийся от головных болей и предчувствующий свой скорый конец, сожалел только об одном — о том, что ему так никогда и не довелось увидеть океан. Откровенно говоря, такой пробел в биографии сегодня нельзя оправдать ничем. Поэтому всё, что остаётся сделать — это взять себя и свои накопления в руки, собрать чемоданы и двинуться в далёкий путь. Вы увидите древние развалины фортов, пальмовые рощи, плантации фиников и бесконечную гладь прозрачного океана под палящим солнцем арабского Востока… Описывать окружающее великолепие просто не имеет смысла. Даже фотографии не отражают атмосферу сказки, которая царит в Эмиратах, особенно если вы заказываете поездку к Индийскому океану. Экскурсия на Индийский океан позволит взглянуть на ОАЭ под несколько иным углом. Контраст огромной массы солёной воды с резвящимися в лучах солнца рыбами и уникальными садами кораллов и, казалось бы, неподвижным, но постоянно меняющимся пустынным пейзажем заставляет задуматься о вечном. А чтобы вы не отвлекались на вопросы бытия, сопровождающий вас русскоязычный гид постарается сфокусировать ваше внимание на самых оригинальных аспектах путешествия. Что вас ждёт
Сама по себе поездка по экзотической стране в сопровождении гида — это уже увлекательное занятие. Но не ждите, что мы просто сгрузим вас у шезлонгов и позволим загорать в своё удовольствие. Мы профессионалы и не отпустим вас до тех пор, пока не покажем каждый примечательный уголок в прибрежных деревушках, не сводим на настоящий местный базар, не покажем самые живописные места. В наших планах:
- знаменитый Ковровый рынок;
- горы Джабаль-аль-Хаджар;
- обед в отеле на побережье Индийского океана; Приезжайте! Цепочка ваших следов на песчаном пляже — это как раз то, чего не хватает этому месту, и то, что вы захотите обновлять ежегодно!:.
*Экскурсия осуществляется из всех эмиратов, кроме Абу-Даби.
Важная информация:
Форма одежды — комфортная и свободная. Надо ли брать с собой купальники? Да, конечно! Вы сможете пообедать и искупаться в отеле на восточном побережье страны, где состав и температура воды ощутимо отличается от Персидского залива. Надо ли брать с собой полотенца? Нет, не надо, потому что можно будет пользоваться полотенцем отеля. Важная информация: Для бронирования тура необходимо оплатить депозит.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шарджа - Мечеть Короля Фэйсала
- Замок-музей Шейха
- Самая старая мечеть в ОАЭ (Al Bidiya) фотостоп
- Фруктовый рынок
- Обед и отдых в отеле
Что включено
- Индивидуальное авто
- Русскоговорящий профессиональный гид-историк
- Обед и купание в отеле на побережье Индийского океана
- Безалкогольные напитки во время обеда (вода, чай или кофе)
- Доступ к пляжу и бассейну + полотенца
- Возможность заняться водными видами спорта
Что не входит в цену
- Ласты и маски (за доп. плату)
- Аренда экипировки для водных видов спорта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Завершение: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Для бронирования тура необходимо оплатить депозит
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Вчера мы побывали на побережье Индийского океана. Отдыхали в отели Интер континенталь. Отдых у бассейна и на пляже чудесный. Жаль погодные условия не позволили выйти на лодке для снорклинга. Хочется сказать большое спасибо за прекрасный день отдыха. Сопровождающий гид Катерина организовала покупку фруктов и фото стоянку у каньона, за это отдельное спасибо.
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А
Вчера мы побывали на побережье Индийского океана. Отдыхали в отели Интер континенталь. Отдых у бассейна и на пляже чудесный. Жаль погодные условия не позволили выйти на лодке для снорклинга. Хочется сказать большое спасибо за прекрасный день отдыха. Сопровождающий гид Катерина организовала покупку фруктов и фото стоянку у каньона, за это отдельное спасибо.
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S
Индийский океан просто великолепен
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S
Индийский океан просто великолепен
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Б
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D
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Входит в следующие категории Дубая
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