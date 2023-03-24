Фуджейра — восточное побережье Эмиратов

Уникальное по своей природной сути пространство песчаного берега у подножия скалистых гор предлагает насладиться чудесными видами мощного океана и фантастических горных пейзажей, позволяет гармонично соединить в месте для отдыха эти две удивительные стихии. Берег Индийского океана

Одно из самых живописных и красивейших мест на Аравийском полуострове. Выбирая экскурсии в ОАЭ, сразу резервируйте как минимум один день на эту поездку. Местный колорит, культурные особенности, пустыня, базары и небоскрёбы — это прекрасно, но океан — нечто совершенно иное. Поездка к индийскому океану — это то, что Dubai Relax Tours предлагает каждому путешествующему в Эмираты. Каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье вы можете отправиться в это незабываемое путешествие. Незабываемая экскурсия к Индийскому океану

Герой популярного европейского фильма, мучающийся от головных болей и предчувствующий свой скорый конец, сожалел только об одном — о том, что ему так никогда и не довелось увидеть океан. Откровенно говоря, такой пробел в биографии сегодня нельзя оправдать ничем. Поэтому всё, что остаётся сделать — это взять себя и свои накопления в руки, собрать чемоданы и двинуться в далёкий путь. Вы увидите древние развалины фортов, пальмовые рощи, плантации фиников и бесконечную гладь прозрачного океана под палящим солнцем арабского Востока… Описывать окружающее великолепие просто не имеет смысла. Даже фотографии не отражают атмосферу сказки, которая царит в Эмиратах, особенно если вы заказываете поездку к Индийскому океану. Экскурсия на Индийский океан позволит взглянуть на ОАЭ под несколько иным углом. Контраст огромной массы солёной воды с резвящимися в лучах солнца рыбами и уникальными садами кораллов и, казалось бы, неподвижным, но постоянно меняющимся пустынным пейзажем заставляет задуматься о вечном. А чтобы вы не отвлекались на вопросы бытия, сопровождающий вас русскоязычный гид постарается сфокусировать ваше внимание на самых оригинальных аспектах путешествия. Что вас ждёт

Сама по себе поездка по экзотической стране в сопровождении гида — это уже увлекательное занятие. Но не ждите, что мы просто сгрузим вас у шезлонгов и позволим загорать в своё удовольствие. Мы профессионалы и не отпустим вас до тех пор, пока не покажем каждый примечательный уголок в прибрежных деревушках, не сводим на настоящий местный базар, не покажем самые живописные места. В наших планах: