Абу-Даби - одна из самых-самых столиц мира
Абу-Даби — одна из самых-самых столиц мира.
Здесь все «самое-самое»: самое жаркое лето и самый лучший отдых.
В городе также построена самая роскошная мечеть и самые величественные королевские дворцы. Кроме богатства арабского мира мы увидим национальный колорит — этнографическую деревню и рынок фиников.
Здесь все «самое-самое»: самое жаркое лето и самый лучший отдых.
В городе также построена самая роскошная мечеть и самые величественные королевские дворцы. Кроме богатства арабского мира мы увидим национальный колорит — этнографическую деревню и рынок фиников.
Что вы увидите 🤩
- Мечеть шейха Заеда
- отель Эмиратс Палас
- Этнографическая деревня
- Обзорная экскурсия по Абу-Даби
- Рынок фиников
- Лувр
Мы отправляемся на остров Абу-Даби, один из красивейших и богатейших городов арабского мира – столицу Эмиратов.
Главная достопримечательность – это великая белая мечеть Шейха Заида, имеющая исключительно грациозный дизайн, изящную мраморную колоннаду, золотые люстры и самый большой в мире ковер.
Эта грандиозная действующая мечеть, вмещающая более 60 000 человек, позволяющая немусульманам посетить внутренние залы.
Также мы увидим дворцы королевской семьи, главную улицу столицы с зеленой набережной, этнографическую деревню традиционного быта и рынок фиников.
В экскурсию входит питание в 5* отеле с роскошным шведским столом и фотостопом возле главного гостевого отеля президента - золотого Эмиратского дворца.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Погружение в атмосферу контрастов роскоши мечетей, самых величественных королевских дворцов и национального колорита — этнографической деревни.
- Увлекательный рассказ сертифицированного русскоговорящего гида
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автомобиле (есть выбор разных категорий машин)
- Возможность обогатит ваши знания об ОАЭ
- Что не входит
- Входные билеты
- Обед - 25$/взрослый и 15$/ребенок
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Личные расходы туристов
- Где начинаем и завершаем
- Начало: Любой отель Дубая.Завершение: Ваш отель.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любой день, любое времяЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Любой день, любое время
DubaiRelaxTours
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