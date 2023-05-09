Сердце Эмиратов: индивидуальная поездка в Абу-Даби

Узнайте больше об арабском мире на индивидуальной экскурсии в Абу-Даби из Дубая
Абу-Даби — одна из самых-самых столиц мира. Здесь все «самое-самое»: самое жаркое лето и самый лучший отдых.

В городе также построена самая роскошная мечеть и самые величественные королевские дворцы. Кроме богатства арабского мира мы увидим национальный колорит — этнографическую деревню и рынок фиников.
5
20 отзывов
Сердце Эмиратов: индивидуальная поездка в Абу-Даби
Сердце Эмиратов: индивидуальная поездка в Абу-Даби
Сердце Эмиратов: индивидуальная поездка в Абу-Даби

Описание экскурсии

Мы отправляемся в Абу-Даби, один из красивейших и богатейших городов арабского мира – столицу Эмиратов. Главная достопримечательность столицы – это великая белая мечеть Шейха Зайда, имеющая исключительно грациозный дизайн, изящную мраморную колоннаду, золотые люстры и самый большой в мире ковер. Эта грандиозная действующая мечеть, вмещающая более 60 000 человек, позволяющая людям другой религии посетить внутренние залы. Также Вы увидите дворец королевской семьи, главную улицу столицы с зеленой набережной, этнографическую деревню традиционного быта и рынок фиников. Важная информация: Для бронирования тура необходимо оплатить депозит на сайте.

Каждый день

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть шейха Зайда
  • Отель Эмирейтс Палас
  • Этнографическая деревня
  • Рынок фиников
  • Лувр
  • Дворец Каср Аль Ватан
Что включено
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автомобиле (есть выбор разных категорий машин)
  • Индивидуальный маршрут
Что не входит в цену
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Входные билеты в Лувр/ Королевский Дворец (можно добавить за дополнительную плату)
  • Обед - 25$ взрослый и 15$ ребенок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любой отель Дубая
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Для бронирования тура необходимо оплатить депозит на сайте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
Л
У меня была индивидуальная экскурсия. Заранее со мной связался менеджер от агентства- Раиса, обсудили вопросы по время выезда и моменты по поездке. Экскурсию проводил гид Станислав. Ответил на все мои
читать дальшеуменьшить

вопросы, много рассказывал про историю, про жизнь в Эмиратах и, конечно же, про места, которые посещали. В автомобиле была вода, за доп. плату организовали обед в гостинице intercontinental в Абу-Даби. Сам обед на 4- (выбор блюд в самом отеле), к организаторам тура вопрос нет.
Рекомендую поездку)

Вам был полезен этот отзыв?
К
Сегодня наша семья весь день провели с Сергеем в Абу-Даби. Город очень спокойный, в сравнении с Дубаем, зелёный, по-своему красивый и интересный. Мы посетили Лувр, побывали в Emirates Palace, потом
читать дальшеуменьшить

поехали в деревню бедуинов и, пообедав, мы направились в мечеть шейха Зайда. Мечеть превзошла все наши ожидания. Это просто очень крутое сооружение!!! Сергей на протяжении всего маршрута нам что-то интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, не был навязчивым.

Вам был полезен этот отзыв?
К
Сегодня наша семья весь день провели с Сергеем в Абу-Даби. Город очень спокойный, в сравнении с Дубаем, зелёный, по-своему красивый и интересный. Мы посетили Лувр, побывали в Emirates Palace, потом
читать дальшеуменьшить

поехали в деревню бедуинов и, пообедав, мы направились в мечеть шейха Зайда. Мечеть превзошла все наши ожидания. Это просто очень крутое сооружение!!! Сергей на протяжении всего маршрута нам что-то интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, не был навязчивым.

Вам был полезен этот отзыв?
N
Этим летом наша семья ездила на отдых в ОАЭ. И мы и решили заказать экскурсию по АБУ-Даби. Хочу отметить то, что экскурсовод Людмила была очень вежливой. Она очень много знает об этом городе. Рассказала нам множество интересного мы посетили много исторических мест. Экскурсия нам очень понравилось. Мы благодарны за экскурсию после которой осталось множество положительных впечатлений.
Вам был полезен этот отзыв?
N
Этим летом наша семья ездила на отдых в ОАЭ. И мы и решили заказать экскурсию по АБУ-Даби. Хочу отметить то, что экскурсовод Людмила была очень вежливой. Она очень много знает об этом городе. Рассказала нам множество интересного мы посетили много исторических мест. Экскурсия нам очень понравилось. Мы благодарны за экскурсию после которой осталось множество положительных впечатлений.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Нам, не знаю как другим, ни чего искать не пришлось, поскольку мой друг, за месяц до нас отдыхал в Дубае, тоже с семьёй, и поделился со мной позитивными эмоциями и
читать дальшеуменьшить

адресом сайта, по этому я ещё в аэропорту по интернету заказал обзорную экскурсию и мы прекрасно провели отдых дети в восторге, мы с супругой тоже переполнены приятными впечатлениями и эмоциями. Спасибо.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии на «Сердце Эмиратов: индивидуальная поездка в Абу-Даби»

Абу-Даби «под ключ»: экскурсия, билеты и обед
На автобусе
10 часов
589 отзывов
Групповая
Абу-Даби «под ключ»: экскурсия, билеты и обед
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, четверг с 10:30
$95 за человека
Абу-Даби с посещением королевского дворца
На автобусе
10 часов
41 отзыв
Групповая
Абу-Даби с посещением королевского дворца
Путешествие в Абу-Даби: грандиозная мечеть шейха Зайда, королевский дворец Каср Аль Ватан, набережная и рынок фиников. Незабываемые впечатления
Начало: В любом отеле Дубая, Шарджи
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00
23 авг в 10:00
27 авг в 10:00
$90 за человека
Из Дубая в Абу-Даби: ваше личное путешествие в сердце ОАЭ
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Дубая в Абу-Даби: ваше личное путешествие в сердце ОАЭ
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
$390 за всё до 7 чел.
Навстречу чудесам Абу-Даби
На машине
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Навстречу чудесам Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, где небоскрёбы соседствуют с зелёными набережными и восточной архитектурой. Узнайте о богатой культуре Эмиратов
Начало: В Дубае у вашего отеля
23 авг в 11:00
24 авг в 11:00
от $500 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае
$300 за экскурсию