Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Абу-Даби — одна из самых-самых столиц мира. Здесь все «самое-самое»: самое жаркое лето и самый лучший отдых.



В городе также построена самая роскошная мечеть и самые величественные королевские дворцы. Кроме богатства арабского мира мы увидим национальный колорит — этнографическую деревню и рынок фиников. 5 20 отзывов

DubaiRelaxTours Ваш гид в Дубае Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $300 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 20 отзывов 🇬🇧 английский 10 часов 1-6 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы отправляемся в Абу-Даби, один из красивейших и богатейших городов арабского мира – столицу Эмиратов. Главная достопримечательность столицы – это великая белая мечеть Шейха Зайда, имеющая исключительно грациозный дизайн, изящную мраморную колоннаду, золотые люстры и самый большой в мире ковер. Эта грандиозная действующая мечеть, вмещающая более 60 000 человек, позволяющая людям другой религии посетить внутренние залы. Также Вы увидите дворец королевской семьи, главную улицу столицы с зеленой набережной, этнографическую деревню традиционного быта и рынок фиников. Важная информация: Для бронирования тура необходимо оплатить депозит на сайте.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мечеть шейха Зайда

Отель Эмирейтс Палас

Этнографическая деревня

Рынок фиников

Лувр

Дворец Каср Аль Ватан Что включено Транспортное обслуживание на комфортабельном автомобиле (есть выбор разных категорий машин)

Индивидуальный маршрут Что не входит в цену Сопровождение русскоговорящего гида

Входные билеты в Лувр/ Королевский Дворец (можно добавить за дополнительную плату)

Обед - 25$ взрослый и 15$ ребенок Где начинаем и завершаем? Начало: Любой отель Дубая Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Каждый день Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация Для бронирования тура необходимо оплатить депозит на сайте Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.