Абу-Даби — одна из самых-самых столиц мира. Здесь все «самое-самое»: самое жаркое лето и самый лучший отдых.
В городе также построена самая роскошная мечеть и самые величественные королевские дворцы. Кроме богатства арабского мира мы увидим национальный колорит — этнографическую деревню и рынок фиников.
В городе также построена самая роскошная мечеть и самые величественные королевские дворцы. Кроме богатства арабского мира мы увидим национальный колорит — этнографическую деревню и рынок фиников.
Описание экскурсииМы отправляемся в Абу-Даби, один из красивейших и богатейших городов арабского мира – столицу Эмиратов. Главная достопримечательность столицы – это великая белая мечеть Шейха Зайда, имеющая исключительно грациозный дизайн, изящную мраморную колоннаду, золотые люстры и самый большой в мире ковер. Эта грандиозная действующая мечеть, вмещающая более 60 000 человек, позволяющая людям другой религии посетить внутренние залы. Также Вы увидите дворец королевской семьи, главную улицу столицы с зеленой набережной, этнографическую деревню традиционного быта и рынок фиников. Важная информация: Для бронирования тура необходимо оплатить депозит на сайте.
Каждый день
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть шейха Зайда
- Отель Эмирейтс Палас
- Этнографическая деревня
- Рынок фиников
- Лувр
- Дворец Каср Аль Ватан
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автомобиле (есть выбор разных категорий машин)
- Индивидуальный маршрут
Что не входит в цену
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Входные билеты в Лувр/ Королевский Дворец (можно добавить за дополнительную плату)
- Обед - 25$ взрослый и 15$ ребенок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любой отель Дубая
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Для бронирования тура необходимо оплатить депозит на сайте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
У меня была индивидуальная экскурсия. Заранее со мной связался менеджер от агентства- Раиса, обсудили вопросы по время выезда и моменты по поездке. Экскурсию проводил гид Станислав. Ответил на все мои
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К
Сегодня наша семья весь день провели с Сергеем в Абу-Даби. Город очень спокойный, в сравнении с Дубаем, зелёный, по-своему красивый и интересный. Мы посетили Лувр, побывали в Emirates Palace, потом
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К
Сегодня наша семья весь день провели с Сергеем в Абу-Даби. Город очень спокойный, в сравнении с Дубаем, зелёный, по-своему красивый и интересный. Мы посетили Лувр, побывали в Emirates Palace, потом
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N
Этим летом наша семья ездила на отдых в ОАЭ. И мы и решили заказать экскурсию по АБУ-Даби. Хочу отметить то, что экскурсовод Людмила была очень вежливой. Она очень много знает об этом городе. Рассказала нам множество интересного мы посетили много исторических мест. Экскурсия нам очень понравилось. Мы благодарны за экскурсию после которой осталось множество положительных впечатлений.
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N
Этим летом наша семья ездила на отдых в ОАЭ. И мы и решили заказать экскурсию по АБУ-Даби. Хочу отметить то, что экскурсовод Людмила была очень вежливой. Она очень много знает об этом городе. Рассказала нам множество интересного мы посетили много исторических мест. Экскурсия нам очень понравилось. Мы благодарны за экскурсию после которой осталось множество положительных впечатлений.
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А
Нам, не знаю как другим, ни чего искать не пришлось, поскольку мой друг, за месяц до нас отдыхал в Дубае, тоже с семьёй, и поделился со мной позитивными эмоциями и
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