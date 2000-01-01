Мы отправляемся на остров Абу-Даби, один из красивейших и богатейших городов арабского мира – столицу Эмиратов.

Главная достопримечательность – это великая белая мечеть Шейха Заида, имеющая исключительно грациозный дизайн, изящную мраморную колоннаду, золотые люстры и самый большой в мире ковер.

Эта грандиозная действующая мечеть, вмещающая более 60 000 человек, позволяющая немусульманам посетить внутренние залы.

Также мы увидим дворцы королевской семьи, главную улицу столицы с зеленой набережной, этнографическую деревню традиционного быта и рынок фиников.

В экскурсию входит питание в 5* отеле с роскошным шведским столом и фотостопом возле главного гостевого отеля президента - золотого Эмиратского дворца.