Программа наших экскурсий разработана специальным образом, чтобы вы посетили самые основные достопримечательности 🏛️, а экскурсионный тур не был для Вас утомительным.

Наша команда профессионалов сделает ваше путешествие самым ярким и запоминающимся, чтобы у вас обязательно возникло желание вернуться вновь в прекрасные Эмираты.

Абу-Даби – столица ⭐️ Объединённых Арабских Эмиратов. Это самый большой и богатый Эмират страны, один из самых успешных и изысканных городов мира, потрясающий обилием зелени. Мы предоставляем возможность увидеть неповторимые достопримечательности эмирата Абу-Даби, сочетающих в себе грандиозный размах богатого нефтяного государства и наследие восточных традиций.

Программа экскурсии:

Вы увидите небоскрёб «Capital Gate» (Падающая башня), Capital Gate вошёл в Книгу рекордов Гиннеса, как здание с самым большим наклоном в мире 18 градусов;

Вы увидите круглый небоскрёб Al Dar;

Мечеть Шейха Заеда — посещение;

Финиковый рынок — посещение;

Деревня наследия Heritage Village — посещение;

Обед в ресторане (шведский стол);

Отель Emirates Palace5* и дворец президента (фото-стоп по возможности);

На центральной площади символы арабского мира Аль Иттихад — обзорное;

Обзорное посещение «Ferrari World» — тематического парка аттракционов 🎡 автомобилей «Ferrari» (бутик сувенирной продукции).

Примечание: