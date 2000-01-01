Программа наших экскурсий разработана специальным образом, чтобы вы посетили самые основные достопримечательности 🏛️, а экскурсионный тур не был для Вас утомительным.
Наша команда профессионалов сделает ваше путешествие самым ярким и запоминающимся, чтобы у вас обязательно возникло желание вернуться вновь в прекрасные Эмираты.
Абу-Даби – столица ⭐️ Объединённых Арабских Эмиратов. Это самый большой и богатый Эмират страны, один из самых успешных и изысканных городов мира, потрясающий обилием зелени. Мы предоставляем возможность увидеть неповторимые достопримечательности эмирата Абу-Даби, сочетающих в себе грандиозный размах богатого нефтяного государства и наследие восточных традиций.
Программа экскурсии:
Вы увидите небоскрёб «Capital Gate» (Падающая башня), Capital Gate вошёл в Книгу рекордов Гиннеса, как здание с самым большим наклоном в мире 18 градусов;
Вы увидите круглый небоскрёб Al Dar;
Мечеть Шейха Заеда — посещение;
Финиковый рынок — посещение;
Деревня наследия Heritage Village — посещение;
Обед в ресторане (шведский стол);
Отель Emirates Palace5* и дворец президента (фото-стоп по возможности);
На центральной площади символы арабского мира Аль Иттихад — обзорное;
Обзорное посещение «Ferrari World» — тематического парка аттракционов 🎡 автомобилей «Ferrari» (бутик сувенирной продукции).
Примечание:
Стоимость экскурсии 🧭 указана для туристов, проживающих в Эмиратах Шарджа, Дубай, и Аджман.
Для туристов, проживающих в Эмиратах – Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма – стоимость экскурсии уточняется дополнительно.
Что входит
встреча в отеле и доставка обратно в отель для туристов, проживающих в Шарджа, Дубай и Аджман
обед (шведский стол)
профессиональный русскоязычный гид, знающий свое дело
знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
увлекательный рассказ и индивидуальные рекомендации от гида
доступ к основным достопримечательностям на маршруте
Что не входит
встреча в отеле и доставка обратно в отель для туристов, проживающих в Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма
Посещение парка «Ferrari World»
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Личные расходы туристов
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.