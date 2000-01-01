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Сказочный Абу-Даби

4.6
68 отзывов
Badshah T.
Badshah T. – Гид из Дубая
Вы отправитесь в путешествие в столицу ОАЭ, центр политической и культурной жизни страны – Абу-Даби.

Многие считают город 🏙️ одним из самых красивых 🤩 в мире, размах богатой нефтяной страны по-настоящему поражает воображение.

Вы увидите уникальные небоскребы, например, Capital Gate, который включен в книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим углом наклона, или круглый небоскрёб Al Dar.

Вы посетите мечеть шейха Зайда, куда пускают немусульман и ещё множество уникальных мест.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • $60 за человека

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Сказочный Абу-Даби
Сказочный Абу-Даби

Что вы увидите

  • небоскрёб «Capital Gate» (Падающая башня)
  • круглый небоскрёб Al Dar
  • мечеть Шейха Заеда
  • Финиковый рынок
  • деревня наследия Heritage Village
  • отель Emirates Palace 5*
  • Президентский дворец
  • Аль Иттихад
  • обзорное посещение «Ferrari World» (бутик сувенирной продукции)
Программа наших экскурсий разработана специальным образом, чтобы вы посетили самые основные достопримечательности 🏛️, а экскурсионный тур не был для Вас утомительным.
Наша команда профессионалов сделает ваше путешествие самым ярким и запоминающимся, чтобы у вас обязательно возникло желание вернуться вновь в прекрасные Эмираты.
Абу-Даби – столица ⭐️ Объединённых Арабских Эмиратов. Это самый большой и богатый Эмират страны, один из самых успешных и изысканных городов мира, потрясающий обилием зелени. Мы предоставляем возможность увидеть неповторимые достопримечательности эмирата Абу-Даби, сочетающих в себе грандиозный размах богатого нефтяного государства и наследие восточных традиций.

Программа экскурсии:

  • Вы увидите небоскрёб «Capital Gate» (Падающая башня), Capital Gate вошёл в Книгу рекордов Гиннеса, как здание с самым большим наклоном в мире 18 градусов;
  • Вы увидите круглый небоскрёб Al Dar;
  • Мечеть Шейха Заеда — посещение;
  • Финиковый рынок — посещение;
  • Деревня наследия Heritage Village — посещение;
  • Обед в ресторане (шведский стол);
  • Отель Emirates Palace5* и дворец президента (фото-стоп по возможности);
  • На центральной площади символы арабского мира Аль Иттихад — обзорное;
  • Обзорное посещение «Ferrari World» — тематического парка аттракционов 🎡 автомобилей «Ferrari» (бутик сувенирной продукции).

Примечание:

  • Стоимость экскурсии 🧭 указана для туристов, проживающих в Эмиратах Шарджа, Дубай, и Аджман.
  • Для туристов, проживающих в Эмиратах – Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма – стоимость экскурсии уточняется дополнительно.
Что входит
  • встреча в отеле и доставка обратно в отель для туристов, проживающих в Шарджа, Дубай и Аджман
  • обед (шведский стол)
  • профессиональный русскоязычный гид, знающий свое дело
  • знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
  • увлекательный рассказ и индивидуальные рекомендации от гида
  • доступ к основным достопримечательностям на маршруте
Что не входит
  • встреча в отеле и доставка обратно в отель для туристов, проживающих в Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма
  • Посещение парка «Ferrari World»
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туристов
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Сказочный Абу-Даби
Сказочный Абу-Даби
Сказочный Абу-Даби
Сказочный Абу-Даби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Badshah T.
Badshah T.
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68 отзывов оставили туристы

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