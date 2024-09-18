Вы проедете по всем знаковым достопримечательностям Дубая и увидите, насколько это яркий, разнообразный и колоритный город.
Перед вами предстанут роскошные небоскрёбы, искусственные острова и старинный морской порт, семизвёздочные отели и традиционные лодки рыбаков. Всё это — в сопровождении рассказов о традициях и культуре мусульман и необычной истории Дубая.
Перед вами предстанут роскошные небоскрёбы, искусственные острова и старинный морской порт, семизвёздочные отели и традиционные лодки рыбаков. Всё это — в сопровождении рассказов о традициях и культуре мусульман и необычной истории Дубая.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание круиза
Кому подойдёт экскурсия
Данный формат идеален для всех желающих познакомиться с основными фактами из истории Дубая за непродолжительное время. Особенно рекомендуется для пассажиров круизных лайнеров.
Что вас ожидает
Вы узнаете про историю Дубая начиная с 1833 года и услышите о жизненном пути правящей семьи Аль Мактум. Увидите разные эпохи становления города. Удивитесь, какой путь прошли местные жители от торговли жемчугом до огромной нефтяной империи. Также мы поделимся местными обычаями, традициями и современным устройством эмирата и страны.
Маршрут
- Старый город, район Аль-Фахиди, старый рынок
- Район Дейра, Золотой рынок
- Золотая рамка Дубая
- Дубай Молл, башня Бурдж-Халифа
- Район Дубай Марина
- Отель Парус
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе или минивэне (в зависимости от количества людей в группе)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$75
|Дети до 12 лет
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Рашид
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 570 туристов
В туризме я работаю уже 19 лет. Начинал с экскурсий по России, сегодня осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяюЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Дубая
Индивидуальная
5 часов
Такой разный Дубай: от истории до небоскребов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая, где история встречается с современностью. Исследуйте Старый город и наслаждайтесь роскошью Дубай Марины
Начало: У вашего отеля у Дубае
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Круиз
5 часов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Увидеть, как поменялся облик Эмиратов за 100 лет и где проходит граница эпох
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
$340 за всё до 4 чел.