Вы проедете по всем знаковым достопримечательностям Дубая и увидите, насколько это яркий, разнообразный и колоритный город. Перед вами предстанут роскошные небоскрёбы, искусственные острова и старинный морской порт, семизвёздочные отели и традиционные лодки рыбаков. Всё это — в сопровождении рассказов о традициях и культуре мусульман и необычной истории Дубая.

Описание круиза

Кому подойдёт экскурсия

Данный формат идеален для всех желающих познакомиться с основными фактами из истории Дубая за непродолжительное время. Особенно рекомендуется для пассажиров круизных лайнеров.

Что вас ожидает

Вы узнаете про историю Дубая начиная с 1833 года и услышите о жизненном пути правящей семьи Аль Мактум. Увидите разные эпохи становления города. Удивитесь, какой путь прошли местные жители от торговли жемчугом до огромной нефтяной империи. Также мы поделимся местными обычаями, традициями и современным устройством эмирата и страны.

Маршрут

Старый город, район Аль-Фахиди, старый рынок

Район Дейра, Золотой рынок

Золотая рамка Дубая

Дубай Молл, башня Бурдж-Халифа

Район Дубай Марина

Отель Парус

Организационные детали