Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе

Отправиться из круизного порта по важнейшим местам города и раскрыть его с разных сторон
Вы проедете по всем знаковым достопримечательностям Дубая и увидите, насколько это яркий, разнообразный и колоритный город.

Перед вами предстанут роскошные небоскрёбы, искусственные острова и старинный морской порт, семизвёздочные отели и традиционные лодки рыбаков. Всё это — в сопровождении рассказов о традициях и культуре мусульман и необычной истории Дубая.
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание круиза

Кому подойдёт экскурсия

Данный формат идеален для всех желающих познакомиться с основными фактами из истории Дубая за непродолжительное время. Особенно рекомендуется для пассажиров круизных лайнеров.

Что вас ожидает

Вы узнаете про историю Дубая начиная с 1833 года и услышите о жизненном пути правящей семьи Аль Мактум. Увидите разные эпохи становления города. Удивитесь, какой путь прошли местные жители от торговли жемчугом до огромной нефтяной империи. Также мы поделимся местными обычаями, традициями и современным устройством эмирата и страны.

Маршрут

  • Старый город, район Аль-Фахиди, старый рынок
  • Район Дейра, Золотой рынок
  • Золотая рамка Дубая
  • Дубай Молл, башня Бурдж-Халифа
  • Район Дубай Марина
  • Отель Парус

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе или минивэне (в зависимости от количества людей в группе)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный$75
Дети до 12 лет$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Рашид
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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