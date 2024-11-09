Исследуйте Аравийскую пустыню на верблюде во время заката и посетите лагерь бедуинов, где вы сможете принять участие в росписи хной, сделать макияж, сфотографироваться с соколами, понаблюдать за звездами в телескоп и поужинать барбекю.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Погрузитесь в местный Дубай с гидом на верблюдах, наблюдением за звездами и барбекю. Полюбуйтесь песчаными дюнами со спины верблюда, наблюдая за закатом солнца за горизонтом. Насладитесь местными угощениями в бедуинской палатке и посмотрите традиционное танцевальное представление, наслаждаясь барбекю-буфетом. Воспользуйтесь трансфером из вашего отеля в Дубае, а затем отправляйтесь в мирное пустынное окружение, чтобы насладиться закатом на всю жизнь. Отправляйтесь к каравану верблюдов и наслаждайтесь красотой пейзажа с задней части одного из так называемых кораблей пустыни в течение примерно 45 минут. Поднимитесь и спуститесь по дюнам в сумерках. Затем отправляйтесь в лагерь в бедуинском стиле, чтобы выпить традиционный арабский кофе или чай по прибытии. Отведайте сладости Лукаймат с финиками и окунитесь в образ жизни в пустыне. Почувствуйте, как оживает Старая Аравия в уникальной бедуинской обстановке. Попробуйте кальян или сделайте татуировку хной на руке. Наденьте традиционную одежду и сфотографируйтесь с соколом. Насладитесь ужином-барбекю в формате «шведский стол» и посмотрите традиционные развлекательные шоу. Когда огни лагеря погаснут, почувствуйте магию пустыни, наблюдая за звездами в телескоп. Когда тур подойдет к концу, вас отвезут обратно в ваш отель или в выбранное вами место. Важная информация:
- Рекомендуется указать свой номер Whats.
- App в процессе бронирования, чтобы можно было легко общаться во время получения услуги.
- Продолжительность тура может варьироваться, поскольку включает время посадки и высадки.
- Младенцам до 5 лет не разрешается кататься на верблюдах.
- Поездка на верблюде не подходит беременным женщинам.
- Людям с проблемами спины, инвалидностью или людям в возрасте 60 лет и старше не рекомендуется кататься на верблюдах.
- Развлечения (танцевальное шоу Ladies Khaliji) не будут проводиться в особые исламские дни в соответствии с законодательством ОАЭ.
- Обратите внимание: если ваша кожа чувствительна к хне, не рекомендуется этого делать.
Время получения автомобиля может быть изменено в связи с наступающей летней жарой: на 1 час раньше утром и на 1 час позже во второй половине дня. В случае каких-либо изменений уведомление должно быть отправлено заранее. Не подходит для:.
- дети младше 5 лет.
- беременные женщины.
• люди с заболеваниями спины. Возьмите с собой:
- комфортная обувь;
- солнцезащитные очки;
- летняя шляпа;
• солнцезащитный крем. Запрещено:
Время получения автомобиля может быть изменено в связи с наступающей летней жарой: на 1 час раньше утром и на 1 час позже во второй половине дня. В случае каких-либо изменений уведомление должно быть отправлено заранее. Не подходит для:.
чемоданы и большие сумки.
Каждый день в 14:45
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от $513
|Взрослые 12+
|от $122.30
|Дети от 3 до 11 лет
|от $83.70
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аль-Хайма
- Пустыня
Что включено
- Встреча и высадка в выбранном вами отеле/месте
- Транспортировка на автомобиле с кондиционером
- Водитель с лицензией, говорящий по-английски
- Катание на верблюдах 40-45 минут
- Остановка для фотосъемки заката
- Кормление верблюдов
- Неограниченная минеральная вода и безалкогольные напитки
- Посещение лагеря в пустыне Аль-Хайма
- Гаймат (сладости), Гахва (кофе) и финики
- Роспись хной для женщин
- Арабский макияж с фотографиями Falcon
- Кальян (со вкусом хаббл-пузыря) в районе кальяна
- Танцевальные шоу Tanura и Ladies Khaliji
- Барбекю-буфет с вегетарианскими и невегетарианскими блюдами
- Наблюдение за звездами с помощью телескопа
Что не входит в цену
- Сэндбординг
- Алкогольные напитки
- Любые дополнительные услуги, не указанные выше
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 14:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 199 человек.
Важная информация
- Рекомендуется указать свой номер WhatsApp в процессе бронирования, чтобы можно было легко общаться во время получения услуги
- Продолжительность тура может варьироваться, поскольку включает время посадки и высадки
- Младенцам до 5 лет не разрешается кататься на верблюдах
- Поездка на верблюде не подходит беременным женщинам
- Людям с проблемами спины, инвалидностью или людям в возрасте 60 лет и старше не рекомендуется кататься на верблюдах
- Развлечения (танцевальное шоу Ladies Khaliji) не будут проводиться в особые исламские дни в соответствии с законодательством ОАЭ
- Обратите внимание: если ваша кожа чувствительна к хне, не рекомендуется этого делать
- Время получения автомобиля может быть изменено в связи с наступающей летней жарой: на 1 час раньше утром и на 1 час позже во второй половине дня. В случае каких-либо изменений уведомление должно быть отправлено заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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