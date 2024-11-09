Что вас ожидает: Погрузитесь в местный Дубай с гидом на верблюдах, наблюдением за звездами и барбекю. Полюбуйтесь песчаными дюнами со спины верблюда, наблюдая за закатом солнца за горизонтом. Насладитесь местными угощениями в бедуинской палатке и посмотрите традиционное танцевальное представление, наслаждаясь барбекю-буфетом. Воспользуйтесь трансфером из вашего отеля в Дубае, а затем отправляйтесь в мирное пустынное окружение, чтобы насладиться закатом на всю жизнь. Отправляйтесь к каравану верблюдов и наслаждайтесь красотой пейзажа с задней части одного из так называемых кораблей пустыни в течение примерно 45 минут. Поднимитесь и спуститесь по дюнам в сумерках. Затем отправляйтесь в лагерь в бедуинском стиле, чтобы выпить традиционный арабский кофе или чай по прибытии. Отведайте сладости Лукаймат с финиками и окунитесь в образ жизни в пустыне. Почувствуйте, как оживает Старая Аравия в уникальной бедуинской обстановке. Попробуйте кальян или сделайте татуировку хной на руке. Наденьте традиционную одежду и сфотографируйтесь с соколом. Насладитесь ужином-барбекю в формате «шведский стол» и посмотрите традиционные развлекательные шоу. Когда огни лагеря погаснут, почувствуйте магию пустыни, наблюдая за звездами в телескоп. Когда тур подойдет к концу, вас отвезут обратно в ваш отель или в выбранное вами место. Важная информация:

Рекомендуется указать свой номер Whats.

App в процессе бронирования, чтобы можно было легко общаться во время получения услуги.

Продолжительность тура может варьироваться, поскольку включает время посадки и высадки.

Младенцам до 5 лет не разрешается кататься на верблюдах.

Поездка на верблюде не подходит беременным женщинам.

Людям с проблемами спины, инвалидностью или людям в возрасте 60 лет и старше не рекомендуется кататься на верблюдах.

Развлечения (танцевальное шоу Ladies Khaliji) не будут проводиться в особые исламские дни в соответствии с законодательством ОАЭ.

Обратите внимание: если ваша кожа чувствительна к хне, не рекомендуется этого делать.

Время получения автомобиля может быть изменено в связи с наступающей летней жарой: на 1 час раньше утром и на 1 час позже во второй половине дня. В случае каких-либо изменений уведомление должно быть отправлено заранее. Не подходит для:.

дети младше 5 лет.

беременные женщины.

• люди с заболеваниями спины. Возьмите с собой:

комфортная обувь;

солнцезащитные очки;

летняя шляпа;

• солнцезащитный крем. Запрещено:

Время получения автомобиля может быть изменено в связи с наступающей летней жарой: на 1 час раньше утром и на 1 час позже во второй половине дня. В случае каких-либо изменений уведомление должно быть отправлено заранее. Не подходит для:.

чемоданы и большие сумки.