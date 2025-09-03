Найдено 3 экскурсии в категории « Хор-Дубай » в Дубае на русском языке, цены от $42, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 9 часов 122 отзыва Групповая Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны Начало: У вашего отеля Расписание: в среду и субботу в 13:00 $42 за человека На машине 5 часов 18 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Такой разный Дубай: от истории до небоскребов Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая, где история встречается с современностью. Исследуйте Старый город и наслаждайтесь роскошью Дубай Марины Начало: У вашего отеля у Дубае $250 за всё до 3 чел. Пешая 3.5 часа 15% 12 отзывов Водная прогулка Старый Дубай: прогулка по историческим районам Откройте для себя старинные районы Дубая, насладитесь прогулкой на традиционной лодке и посетите колоритные рынки. Узнайте, как развивался город Начало: У станции метро Sharaf DG от $162 $190 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Дубая

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Хор-Дубай»

Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Хор-Дубай», 152 ⭐ отзыва, цены от $42. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь