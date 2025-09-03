Групповая
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 13:00
3 сен в 13:00
6 сен в 13:00
$42 за человека
Такой разный Дубай: от истории до небоскребов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая, где история встречается с современностью. Исследуйте Старый город и наслаждайтесь роскошью Дубай Марины
Начало: У вашего отеля у Дубае
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Откройте для себя старинные районы Дубая, насладитесь прогулкой на традиционной лодке и посетите колоритные рынки. Узнайте, как развивался город
Начало: У станции метро Sharaf DG
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от $162
$190 за всё до 10 чел.
