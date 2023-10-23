Вечернее сафари и незабываемая ночь в пустыне

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Предлагаем провести незабываемое время в величайшей и неповторимой загадке Востока — пустыне Lah Bab.

Вас ждет сафари среди сверкающих песков, удивительные виды заката и аппетитный ужин, после чего вы останетесь в пустыне на ночь и сможете понаблюдать за волшебным звездным небом.
Вечернее сафари и незабываемая ночь в пустыне
Вечернее сафари и незабываемая ночь в пустыне
Вечернее сафари и незабываемая ночь в пустыне
Вечернее сафари и незабываемая ночь в пустыне
Вечернее сафари и незабываемая ночь в пустыне
Вечернее сафари и незабываемая ночь в пустыне
Ближайшие даты:
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
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Что вас ожидает:

  • Деревня бедуинов
  • Пустыня Lah Bab
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Арабская ночьСегодня у вас есть уникальный шанс оказаться в величайшей и неповторимой загадке Востока — пустыне Lah Bab. Она окутает вас своим жаром, очарует и покорит ваше сердце. Высокие красные дюны, удивительный вид на закат, спускающийся вниз и дающий оранжевый вид на место со сверкающими коричневыми песками. Рябь песка выглядят так мирно и успокаивающе. Наша экскурсия — идеальная возможность увидеть звездное небо в пустыне.
После сафари и ужина вы останетесь в пустыне до утра. Мы снабдим вас палаткой и всем необходимым. Вы можете дополнительно заказать шампанское и фрукты для большей романтики или что-то другое на ваш выбор. Не забудьте сообщить нам заранее, чтобы мы успели подготовиться!
С вами останется наш водитель — вы будете в полной безопасности.
Важно знать• Обратите внимание! В экскурсии не подразумевается русскоязычный гид — только сопровождающий, говорящий на английском.
  • Кальян предоставляется за столом, где ужинают туристы, за дополнительную плату.
  • В нашем автопарке — автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Гостей из отеля забираем на автомобиле.
  • Туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари.
  • Доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Абу-Даби, Фуджейра и Рас эль-Хайма не включена в стоимость.
  • Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Batutta, JVC, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити возможен за дополнительную плату.
  • С ноября по апрель необходимо взять с собой тёплые вещи, вечером может быть прохладно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Катание по песчаным дюнам
  • Катание на верблюдах
  • Роспись тату хной
  • Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
  • Ужин (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
  • Ночь в пустыне под звездным небом
  • Трансфер: доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Шарджа, Дубай и Аджман
Что не входит
  • Катание на квадроциклах и багги (по желанию). Аренда квадроцикла для 1 человека — 41$, для 2 человек — 70$ (оплата на месте)
  • Алкогольные напитки (по желанию)
  • Sand board (сэндбординг), по согласованию с менеджером. Аренда доски — 5$ (оплата на месте)
  • Приобретение сувениров
  • Доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Абу-Даби, Фуджейра и Рас эль-Хайма
  • Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Batutta, JVC, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити возможен за дополнительную плату
  • Кальян
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! в экскурсии не подразумевается русскоязычный гид.
  • Только сопровождающий, только на английском
  • Примечание:
  • Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах.
  • Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.
  • Кальян предоставляется за столом, где ужинают туристы — за дополнительную плату.
  • В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле.
  • Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари.
  • Мы делаем Extreme - Safari.
  • С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно.
  • Можно оплатить банковской картой на сайте Спутник8, на месте организатору посредством наличных денежных средств ($, €, AED) или Сбербанк Онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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