Предлагаем провести незабываемое время в величайшей и неповторимой загадке Востока — пустыне Lah Bab.
Вас ждет сафари среди сверкающих песков, удивительные виды заката и аппетитный ужин, после чего вы останетесь в пустыне на ночь и сможете понаблюдать за волшебным звездным небом.
Вас ждет сафари среди сверкающих песков, удивительные виды заката и аппетитный ужин, после чего вы останетесь в пустыне на ночь и сможете понаблюдать за волшебным звездным небом.
Ближайшие даты:
23
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Деревня бедуинов
- Пустыня Lah Bab
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Арабская ночьСегодня у вас есть уникальный шанс оказаться в величайшей и неповторимой загадке Востока — пустыне Lah Bab. Она окутает вас своим жаром, очарует и покорит ваше сердце. Высокие красные дюны, удивительный вид на закат, спускающийся вниз и дающий оранжевый вид на место со сверкающими коричневыми песками. Рябь песка выглядят так мирно и успокаивающе. Наша экскурсия — идеальная возможность увидеть звездное небо в пустыне.
После сафари и ужина вы останетесь в пустыне до утра. Мы снабдим вас палаткой и всем необходимым. Вы можете дополнительно заказать шампанское и фрукты для большей романтики или что-то другое на ваш выбор. Не забудьте сообщить нам заранее, чтобы мы успели подготовиться!
С вами останется наш водитель — вы будете в полной безопасности.
Важно знать• Обратите внимание! В экскурсии не подразумевается русскоязычный гид — только сопровождающий, говорящий на английском.
- Кальян предоставляется за столом, где ужинают туристы, за дополнительную плату.
- В нашем автопарке — автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Гостей из отеля забираем на автомобиле.
- Туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари.
- Доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Абу-Даби, Фуджейра и Рас эль-Хайма не включена в стоимость.
- Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Batutta, JVC, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити возможен за дополнительную плату.
- С ноября по апрель необходимо взять с собой тёплые вещи, вечером может быть прохладно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание по песчаным дюнам
- Катание на верблюдах
- Роспись тату хной
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
- Ужин (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
- Ночь в пустыне под звездным небом
- Трансфер: доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Шарджа, Дубай и Аджман
- Что не входит
- Катание на квадроциклах и багги (по желанию). Аренда квадроцикла для 1 человека — 41$, для 2 человек — 70$ (оплата на месте)
- Алкогольные напитки (по желанию)
- Sand board (сэндбординг), по согласованию с менеджером. Аренда доски — 5$ (оплата на месте)
- Приобретение сувениров
- Доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Абу-Даби, Фуджейра и Рас эль-Хайма
- Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Batutta, JVC, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити возможен за дополнительную плату
- Кальян
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Обратите внимание! в экскурсии не подразумевается русскоязычный гид.
- Только сопровождающий, только на английском
- Примечание:
- Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах.
- Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.
- Кальян предоставляется за столом, где ужинают туристы — за дополнительную плату.
- В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле.
- Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари.
- Мы делаем Extreme - Safari.
- С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно.
- Можно оплатить банковской картой на сайте Спутник8, на месте организатору посредством наличных денежных средств ($, €, AED) или Сбербанк Онлайн
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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