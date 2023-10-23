Арабская ночьСегодня у вас есть уникальный шанс оказаться в величайшей и неповторимой загадке Востока — пустыне Lah Bab. Она окутает вас своим жаром, очарует и покорит ваше сердце. Высокие красные дюны, удивительный вид на закат, спускающийся вниз и дающий оранжевый вид на место со сверкающими коричневыми песками. Рябь песка выглядят так мирно и успокаивающе. Наша экскурсия — идеальная возможность увидеть звездное небо в пустыне.

После сафари и ужина вы останетесь в пустыне до утра. Мы снабдим вас палаткой и всем необходимым. Вы можете дополнительно заказать шампанское и фрукты для большей романтики или что-то другое на ваш выбор. Не забудьте сообщить нам заранее, чтобы мы успели подготовиться!

С вами останется наш водитель — вы будете в полной безопасности.

Важно знать• Обратите внимание! В экскурсии не подразумевается русскоязычный гид — только сопровождающий, говорящий на английском.