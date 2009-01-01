Фото ОАЭ

Хорошие фотографии ОАЭ в высоком разрешении

Фотографии ОАЭ — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны ОАЭ
Бурдж-Халифа в облаках
© Photo by Nick Fewings on Unsplash
Бурдж-Халифа в облаках
Рестораны у дубайских фонтанов
© Photo by Kent Tupas on Unsplash
Рестораны у дубайских фонтанов
Мадинат Джумейра, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
© Photo by Osama Saleh on Unsplash
Мадинат Джумейра, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Специи
© Photo by Nikhita Singhal on Unsplash
Специи
Органические овощи в магазине ОАЭ
© Photo by Kate Trysh on Unsplash
Органические овощи в магазине ОАЭ
Арабские Эмираты, верблюды на пляже Дубая
© Photo by Fredrik Öhlander on Unsplash
Арабские Эмираты, верблюды на пляже Дубая
Дубай, вид на город и небоскрёбы
© Photo by ZQ Lee on Unsplash
Дубай, вид на город и небоскрёбы
Дубай идеальное место для семейного отдыха
© Mostafameraji, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Дубай идеальное место для семейного отдыха
Водопадом с ныряльщиками за жемчугом
© Питер Доули из Дубая, Объединенные Арабские Эмираты., СС ПО 2.0, via Wikimedia Commons
Водопадом с ныряльщиками за жемчугом
Кайт Бич, Дубай
© МэриДжейнБ, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Кайт Бич, Дубай
Зона обучения сёрфингу в аквапарке Wild Wadi
© Сара_Акерман из Сан-Франциско, СС ПО 2.0, via Wikimedia Commons
Зона обучения сёрфингу в аквапарке Wild Wadi
Одна из зон аквапарка Atlantis Aquaventure
© Фабио Ачилли из Милана, Италия, СС ПО 2.0, via Wikimedia Commons
Одна из зон аквапарка Atlantis Aquaventure
Наблюдение за фламинго в заповеднике Рас Аль Хор
© Соня Дапик, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Наблюдение за фламинго в заповеднике Рас Аль Хор
Скелет динозавра в Дубай Молл
© Скотт Эдмундс, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Скелет динозавра в Дубай Молл
Главный вход в Болливуд парк
© Хушбу Мадхан, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Главный вход в Болливуд парк
Вход в зону Велоцираптор
© Джереми Томпсон, СС ПО 2.0, via Wikimedia Commons
Вход в зону Велоцираптор
Празднование Китайского Нового года в MOTIONGATE Dubai
© DanaHammoudeh, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Празднование Китайского Нового года в MOTIONGATE Dubai
Green planet Дубай
© WikiSilky, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Green planet Дубай
Прекрасная композиция из цветов в Dubai Miracle Garden
© Balou46, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Прекрасная композиция из цветов в Dubai Miracle Garden
Светящийся сад
© Lloyd Bayer, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Светящийся сад
Аквариум и подводный зоопарк в Dubai Mall
© Ank Kumar, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Аквариум и подводный зоопарк в Dubai Mall
Ледовый каток в Dubai Mall
© jimmyweee, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Ледовый каток в Dubai Mall
Детская площадка в пиратском стиле
Детская площадка в пиратском стиле
Аквапарк Aquaventure
Аквапарк Aquaventure
Ванные комнаты выдержаны в стиле минимализм
Ванные комнаты выдержаны в стиле минимализм
Главный вход отеля Armani Дубай
Главный вход отеля Armani Дубай
Один из пейзажных бассейнов
Источник фото
Один из пейзажных бассейнов
Частный пляж отеля One&Only The Palm Dubai
Источник фото
Частный пляж отеля One&Only The Palm Dubai
Яхты в Дубае
Яхты в Дубае
Фестиваль сопровождается концертами, розыгрышами и красивым салютом
Фестиваль сопровождается концертами, розыгрышами и красивым салютом
Dubai Shopping Festival – одно из главных событий в городе
Dubai Shopping Festival – одно из главных событий в городе
Зона фудкорта
Зона фудкорта
Внутри Dubai Outlet Mall
Внутри Dubai Outlet Mall
Торговый центр Dubai Outlet
Торговый центр Dubai Outlet
Pharaoh's Club фитнес центр с отличной зоной отдыха
Pharaoh's Club фитнес центр с отличной зоной отдыха
Оформлен торговый центр в египетсокм стиле
Оформлен торговый центр в египетсокм стиле
Торговый центр WAFI
Торговый центр WAFI
Cheeky Monkeys развлекательный центр
Cheeky Monkeys развлекательный центр
Торговый центр внутри
Торговый центр внутри
Торговый центр Etihad
Торговый центр Etihad
Castello Restaurant and Cafe
Castello Restaurant and Cafe
Интерьеры торгового центра созданы с учетом современных тенденций
Интерьеры торгового центра созданы с учетом современных тенденций
Торговый центр Mazaya
Торговый центр Mazaya
А вот и самое большое золотое кольцо «Najmat Taiba», согласно «Книге рекордов Гинесса»
А вот и самое большое золотое кольцо «Najmat Taiba», согласно «Книге рекордов Гинесса»
Здесь вы на найдёте самые уникальные ювелирные изделия
Здесь вы на найдёте самые уникальные ювелирные изделия
Золотой рынок Дубая
Золотой рынок Дубая
С Пуэнта открывается прекрасный вид на отель Atlantis The Palm 5*
С Пуэнта открывается прекрасный вид на отель Atlantis The Palm 5*
Ресторан Hook & Cook Seafood
Ресторан Hook & Cook Seafood
Торгово-развлекательный комплекс The Pointe
Торгово-развлекательный комплекс The Pointe
На Textile Souk Market можно купить не только ткани, но и другие предметы домашнего обихода
На Textile Souk Market можно купить не только ткани, но и другие предметы домашнего обихода
Ткани, игрушки, одежда с национальными принтами популярные сувениры с данного рынка
Ткани, игрушки, одежда с национальными принтами популярные сувениры с данного рынка
Текстильный рынок
Текстильный рынок
Объемная буква украшенная цветами эффектно дополняет коридоры ТЦ
Объемная буква украшенная цветами эффектно дополняет коридоры ТЦ
Развлекательный центр для детей Magic Planet
Развлекательный центр для детей Magic Planet
Кафе Shakespeare and Co. порадует своих гостей вкусными десертами
Кафе Shakespeare and Co. порадует своих гостей вкусными десертами
Внутреннее оформление торгового центра BurJuman
Внутреннее оформление торгового центра BurJuman
Торговый центр Бурджуман
Торговый центр Бурджуман
Помимо покупок, на рынке можно вкусно перекусить
Помимо покупок, на рынке можно вкусно перекусить
Дубайский блошиный рынок
Дубайский блошиный рынок
Dubai Ice Rink
Dubai Ice Rink
Дубайский аквариум
Дубайский аквариум
Закусочная Peppermill Indian Cuisine
Закусочная Peppermill Indian Cuisine
Внутри Dubai Mall
Внутри Dubai Mall
Дубай Молл
Дубай Молл
Если вы любите шоппинг, сделайте своей миссией посещение самых знаменитых торговых центров и рынков Дубая
Если вы любите шоппинг, сделайте своей миссией посещение самых знаменитых торговых центров и рынков Дубая
Вид с рынка Мадинат
Вид с рынка Мадинат
В пустыне вы можете сделать качественные снимки и получить яркие впечатления
В пустыне вы можете сделать качественные снимки и получить яркие впечатления
Пустыня станет отличной декорацией для фотосессии
Пустыня станет отличной декорацией для фотосессии
Вид на Бурдж-Халифа с Дубайским стальным сердцем
Вид на Бурдж-Халифа с Дубайским стальным сердцем
Не забудьте захватить с собой хорошую камеру, здесь она вам точно пригодится
Не забудьте захватить с собой хорошую камеру, здесь она вам точно пригодится
Потрясающий вид, не правда ли?!
Потрясающий вид, не правда ли?!
Место считается одним из красивейших для фотосессий
Место считается одним из красивейших для фотосессий
Стена водопада внутри торгового центра Dubai Mall
Стена водопада внутри торгового центра Dubai Mall
Второй возвышается над ней
Второй возвышается над ней
Первый вариант Бурдж-Халифа в рамке
Первый вариант Бурдж-Халифа в рамке
Близлежащие небоскребы, также являются хорошим фоном
Близлежащие небоскребы, также являются хорошим фоном
Скульптура из одуванчиков + Бурдж-Халифа = 💥💥💥
Скульптура из одуванчиков + Бурдж-Халифа = 💥💥💥
Ночью в парке включается подсветка, которая добавляет свою изюминку
Ночью в парке включается подсветка, которая добавляет свою изюминку
Цветочная арка в виде сердца
Цветочная арка в виде сердца
Арка из цветов и разноцветных зонтиков отличная локация для фото
Арка из цветов и разноцветных зонтиков отличная локация для фото
Лагуна Амбассадор в отеле Атлантис
Лагуна Амбассадор в отеле Атлантис
Скульптура, украшающая лобби
Скульптура, украшающая лобби
Вид на отель Бурд-Аль-Араб с пляжа Джумейра
Вид на отель Бурд-Аль-Араб с пляжа Джумейра
Скульптура маяк
Скульптура маяк
Цветочное дерево
Цветочное дерево
Статуи фламинго в Дубай Крик Харбор
Статуи фламинго в Дубай Крик Харбор
Круглые арки на набережной
Круглые арки на набережной
Скульптура #Dubaicreekharbour
Скульптура #Dubaicreekharbour
Вид с вершины Бурдж-Халифа
Вид с вершины Бурдж-Халифа
Те самые крылья, где можно сделать красивый снимок
Те самые крылья, где можно сделать красивый снимок
Бурдж-Халифа
Бурдж-Халифа
Где находится Дубай на карте
Где находится Дубай на карте
Дубай – невероятный город, который непременно стоит посетить
Дубай – невероятный город, который непременно стоит посетить
Пролетите над достопримечательностями Дубая на вертолёте
Пролетите над достопримечательностями Дубая на вертолёте
Прогуляйтесь по узким улочкам исторического квартала Аль-Фахиди
Прогуляйтесь по узким улочкам исторического квартала Аль-Фахиди
Круиз на дау – лучший способ познакомиться с Дубаем
Круиз на дау – лучший способ познакомиться с Дубаем
Попробуйте сэндбординг на самых высоких дюнах
Попробуйте сэндбординг на самых высоких дюнах
Поднимитесь на смотровую площадку Бурдж-Халифы
Поднимитесь на смотровую площадку Бурдж-Халифы
Пляжный отдых доступен круглый год
Пляжный отдых доступен круглый год
В Дубае температура в летние месяцы может достигать +50 °С
В Дубае температура в летние месяцы может достигать +50 °С
«7 песков» – популярный сувенир из Дубая
«7 песков» – популярный сувенир из Дубая
Специи
Специи
Персидские ковры
Персидские ковры
Арабские кофейники
Арабские кофейники
Дубайские финики
Дубайские финики
Шоколад из верблюжьего молока
Шоколад из верблюжьего молока
Общественные автобусы
Общественные автобусы
Такси
Такси
Дубайском метро
Дубайском метро
Эмирейтс – авиакомпания, базирующаяся в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
Эмирейтс – авиакомпания, базирующаяся в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
Международный аэропорт Дубая (DXB)
Международный аэропорт Дубая (DXB)
Отель Syaj
Отель Syaj
Хостел Aiza Luxury (Beachside)
Хостел Aiza Luxury (Beachside)
Отель Atlantis Дубай
Отель Atlantis Дубай
Отель Coral Dubai Deira
Отель Coral Dubai Deira
Отель Grand Hyatt Dubai
Отель Grand Hyatt Dubai
Лугаймат -– самый знаменитый десерт в ОАЭ
Лугаймат -– самый знаменитый десерт в ОАЭ
Аль Харис
Аль Харис
Тарид
Тарид
Гузи
Гузи
Matchbous
Matchbous
Празднование Национального дня ОАЭ
Празднование Национального дня ОАЭ
День Флага
День Флага
Праздник Ид аль-Фитр основан на том, чтобы делиться и распространять послание любви, мира и гармонии
Праздник Ид аль-Фитр основан на том, чтобы делиться и распространять послание любви, мира и гармонии
Новый год в Дубае
Новый год в Дубае
Ежегодный Дубайский марафон
Ежегодный Дубайский марафон
Найдите фламинго в заповеднике Рас-Аль-Хор
Найдите фламинго в заповеднике Рас-Аль-Хор
Посмотрите на ультрасовременное искусство в Художественном районе Альсеркаль
Посмотрите на ультрасовременное искусство в Художественном районе Альсеркаль
Посетите Дубайскую оперу
Посетите Дубайскую оперу
Осмотрите традиционную архитектуру в доме шейха Саида Аль-Мактума
Осмотрите традиционную архитектуру в доме шейха Саида Аль-Мактума
Лучшее место для шопинга в Дубае – «Дубай Молл»
Лучшее место для шопинга в Дубае – «Дубай Молл»
Позагорайте на местных пляжах
Позагорайте на местных пляжах
«Хасан аль-дийафа» (то, что мы называем «гостеприимством») является неотъемлемой частью образа жизни местных жителей, которое восходит к традициям жизни в пустыне и продолжается по сей день.
«Хасан аль-дийафа» (то, что мы называем «гостеприимством») является неотъемлемой частью образа жизни местных жителей, которое восходит к традициям жизни в пустыне и продолжается по сей день.
Пляж Аль-Суфух
Пляж Аль-Суфух
Пляж Дубай Марина
Пляж Дубай Марина
Кайт пляж
Кайт пляж
Пляж Меркато
Пляж Меркато
Пляж Ла-Мер
Пляж Ла-Мер
Пляж Аль-Мамзар
Пляж Аль-Мамзар
ProArt Gallery
ProArt Gallery
Музей иллюзий
Музей иллюзий
Музей Дубая
Музей Дубая
Горнолыжный курорт в ТРЦ «Молл Эмиратов»
Горнолыжный курорт в ТРЦ «Молл Эмиратов»
Квартал Бастакия
Квартал Бастакия
Эмиратские башни
Эмиратские башни
Парк Мушриф
Парк Мушриф
Дубай Молл
Дубай Молл
«Музыкальный фонтан» Дубай
«Музыкальный фонтан» Дубай
Отель Бурдж аль-Араб
Отель Бурдж аль-Араб
Бурдж-Халифа
Бурдж-Халифа
Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Аквапарк Wild Wadi
Аквапарк Wild Wadi
Океанариум Lost Chambers в отеле Atlantis The Palm
Океанариум Lost Chambers в отеле Atlantis The Palm
Отель Burj Al Arab Jumeirah
Отель Burj Al Arab Jumeirah
Пляжный парк Джумейра
Пляжный парк Джумейра
Мечеть Jumeirah Mosque
Мечеть Jumeirah Mosque
Вид на района Джумейра
Вид на района Джумейра
Отель Steigenberger Business Bay
Отель Steigenberger Business Bay
Многофункциональный комплекс Al Habtoor City
Многофункциональный комплекс Al Habtoor City
Ресторан Hotel Cartagena в отеле JW Marriott Marquis
Ресторан Hotel Cartagena в отеле JW Marriott Marquis
Театрализованное шоу в акватеатре La Perle
Театрализованное шоу в акватеатре La Perle
Район Бизнес Бэй
Район Бизнес Бэй
Шератон Дубай Крик Отель & Тауэрс
Шератон Дубай Крик Отель & Тауэрс
Башни-близнецы Дейра
Башни-близнецы Дейра
Дубай Крик
Дубай Крик
Аль Ригга
Аль Ригга
Район Дейра
Район Дейра
Бассейн в отеле Gateway
Бассейн в отеле Gateway
Музей кофе
Музей кофе
Белая мечеть
Белая мечеть
Культурный центр шейха Мохаммеда
Культурный центр шейха Мохаммеда
Район Бастакия
Район Бастакия
Отель Ambassador
Отель Ambassador
Дубайский текстильный рынок
Дубайский текстильный рынок
Музей Дубая и форт Аль-Фахиди
Музей Дубая и форт Аль-Фахиди
Район Бур Дубай
Район Бур Дубай
Пляж Дубай Марина
Пляж Дубай Марина
Отель Jumeirah Beach
Отель Jumeirah Beach
Искусственный остров – Пальма Джумейра
Искусственный остров – Пальма Джумейра
Пляж Sun Set, не путайте его с пляжем Джумейра
Пляж Sun Set, не путайте его с пляжем Джумейра
Общественный пляж Джумейра
Общественный пляж Джумейра
Фонтан Дубай
Фонтан Дубай
Дубай Молл
Дубай Молл
Бурдж-Халифа, Даунтаун
Бурдж-Халифа, Даунтаун
Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Занятия йогой
Занятия йогой
Услуги массажа на высоте с панорамными окнами
Услуги массажа на высоте с панорамными окнами
Фонтаны в холле
Фонтаны в холле
Интерьер в отеле
Интерьер в отеле
Вид из номера
Вид из номера
Вид сверху на отель Парус
Вид сверху на отель Парус
Бурдж Аль Араб ночью
Бурдж Аль Араб ночью
Отель имеет свою территорию на искусственном острове
Отель имеет свою территорию на искусственном острове
Burj Al Arab Jumeirah
Burj Al Arab Jumeirah
А вот так навесу находится ресторан Аль Мунтаха
А вот так навесу находится ресторан Аль Мунтаха
Аквариум и посетители ресторана Аль-Махара
Аквариум и посетители ресторана Аль-Махара
Подводные ресторан Аль-Махара в отеле Парус
Подводные ресторан Аль-Махара в отеле Парус
Отель «Парус» – Бурдж Аль Араб Джумейра в Дубае
Отель «Парус» – Бурдж Аль Араб Джумейра в Дубае
Лучшие достопримечательности Дубая, ОАЭ
Лучшие достопримечательности Дубая, ОАЭ
Вечернее шоу фонтанов
Вечернее шоу фонтанов
Фонтан Дубай
Фонтан Дубай
Сервированные столы на верхней палубе доу
Сервированные столы на верхней палубе доу
Круиз на доу
Круиз на доу
Ночью Dubai Garden Glow особенно прекрасен
Ночью Dubai Garden Glow особенно прекрасен
Светящийся парк
Светящийся парк
Снорклинг в клетке
Снорклинг в клетке
Дубайский аквариум
Дубайский аквариум
Настоящий скелет динозавра
Настоящий скелет динозавра
Дубай Молл
Дубай Молл
ТРЦ Дубай Молл
ТРЦ Дубай Молл
Ужин посреди пустыни
Ужин посреди пустыни
Сафари по пустыне
Сафари по пустыне
Пальма Джумейра
Пальма Джумейра
Деревня наследия
Деревня наследия
Деревня дайвинга
Деревня дайвинга
Аттракцион "Ленивая река"
Аттракцион "Ленивая река"
Аквапарк Aquaventure
Аквапарк Aquaventure
Историческая часть Дубая – Бастакия
Историческая часть Дубая – Бастакия
Галерея Изабель ван ден Эйнде
Галерея Изабель ван ден Эйнде
Современное искусство в галерее Изабель ван ден Эйнде
Современное искусство в галерее Изабель ван ден Эйнде
Мечеть Джумейра внутри
Мечеть Джумейра внутри
Вертолётная прогулка над Дубаем
Вертолётная прогулка над Дубаем
Картинг на Дубайском картдроме
Картинг на Дубайском картдроме
Выступление дельфинов
Выступление дельфинов
Плавание с дельфинами в Дубайском дельфинарии
Плавание с дельфинами в Дубайском дельфинарии
Дети знакомятся с профессией повар-кондитер
Дети знакомятся с профессией повар-кондитер
Кидзания в Дубай Молл
Кидзания в Дубай Молл
Тот самый Боинг А380 из цветов
Тот самый Боинг А380 из цветов
Дубайский чудесный сад
Дубайский чудесный сад
Кафе оформленное в горной тематике
Кафе оформленное в горной тематике
Полёт на воздушном шаре над пустыней
Полёт на воздушном шаре над пустыней
Горнолыжный комплекс Ski Dubai
Горнолыжный комплекс Ski Dubai
Деревня смурфов
Деревня смурфов
Аквапарк Леголенд
Аквапарк Леголенд
Леголенд
Леголенд
Парк Motiongate
Парк Motiongate
Кормление фламинго в заповеднике Дубай-крик
Кормление фламинго в заповеднике Дубай-крик
Бухта Дубай-крик
Бухта Дубай-крик
Дубайский музей
Дубайский музей
Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
В Дубаи с полицией шутки плохи, даже не смотря на то, что это могут быть хрупкие девушки
В Дубаи с полицией шутки плохи, даже не смотря на то, что это могут быть хрупкие девушки
Арабское приветствие носами, да-да и такое есть
Арабское приветствие носами, да-да и такое есть
Правила посещения торгово-развлекательного центра - Dubai Mall
Правила посещения торгово-развлекательного центра - Dubai Mall
Стенд с правилами дресс-кода на посещение мечети
Стенд с правилами дресс-кода на посещение мечети
Запрет на проявление романтических чувств в общественных местах
Запрет на проявление романтических чувств в общественных местах
Посещая дом араба, обязательно снимайте обувь
Посещая дом араба, обязательно снимайте обувь
Питание в общественных местах, во время празднования Рамадана (тут тоже есть свои правила)
Питание в общественных местах, во время празднования Рамадана (тут тоже есть свои правила)
Чаще всего в качестве приветствия используется рукопожатия, но есть свои правила
Чаще всего в качестве приветствия используется рукопожатия, но есть свои правила
Не стоит испытывать судьбу и фотографировать местных женщин
Не стоит испытывать судьбу и фотографировать местных женщин
Алкоголь в Дубаи под запретом (исключение бары при отелях)
Алкоголь в Дубаи под запретом (исключение бары при отелях)
Мечеть Джумейра
Мечеть Джумейра
На острове также предусмотрена зона отдыха
На острове также предусмотрена зона отдыха
Пляжный волейбол, Абу-Даби
Пляжный волейбол, Абу-Даби
Искусственный остров "Пальма Джумейра", Дубай, ОАЭ
Искусственный остров "Пальма Джумейра", Дубай, ОАЭ
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
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