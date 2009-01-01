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Хорошие фотографии ОАЭ в высоком разрешении
Фотографии ОАЭ — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны ОАЭ
© Photo by
Nick Fewings
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Бурдж-Халифа в облаках
© Photo by
Kent Tupas
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Рестораны у дубайских фонтанов
© Photo by
Osama Saleh
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Мадинат Джумейра, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
© Photo by
Nikhita Singhal
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Unsplash
Специи
© Photo by
Kate Trysh
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Органические овощи в магазине ОАЭ
© Photo by
Fredrik Öhlander
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Арабские Эмираты, верблюды на пляже Дубая
© Photo by
ZQ Lee
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Unsplash
Дубай, вид на город и небоскрёбы
©
Mostafameraji
,
CC BY-SA 4.0
, via Wikimedia Commons
Дубай идеальное место для семейного отдыха
©
Питер Доули из Дубая, Объединенные Арабские Эмираты.
, СС ПО 2.0, via Wikimedia Commons
Водопадом с ныряльщиками за жемчугом
©
МэриДжейнБ
,
CC BY-SA 4.0
, via Wikimedia Commons
Кайт Бич, Дубай
©
Сара_Акерман из Сан-Франциско
, СС ПО 2.0, via Wikimedia Commons
Зона обучения сёрфингу в аквапарке Wild Wadi
©
Фабио Ачилли из Милана, Италия
, СС ПО 2.0, via Wikimedia Commons
Одна из зон аквапарка Atlantis Aquaventure
©
Соня Дапик
, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Наблюдение за фламинго в заповеднике Рас Аль Хор
©
Скотт Эдмундс
,
CC BY 2.0
, via Wikimedia Commons
Скелет динозавра в Дубай Молл
©
Хушбу Мадхан
,
CC BY-SA 4.0
, via Wikimedia Commons
Главный вход в Болливуд парк
©
Джереми Томпсон
, СС ПО 2.0, via Wikimedia Commons
Вход в зону Велоцираптор
©
DanaHammoudeh
,
CC BY-SA 4.0
, via Wikimedia Commons
Празднование Китайского Нового года в MOTIONGATE Dubai
©
WikiSilky
,
CC BY-SA 4.0
, via Wikimedia Commons
Green planet Дубай
©
Balou46
,
CC BY-SA 4.0
, via Wikimedia Commons
Прекрасная композиция из цветов в Dubai Miracle Garden
©
Lloyd Bayer
,
CC BY-SA 4.0
, via Wikimedia Commons
Светящийся сад
©
Ank Kumar
,
CC BY-SA 4.0
, via Wikimedia Commons
Аквариум и подводный зоопарк в Dubai Mall
©
jimmyweee
,
CC BY 2.0
, via Wikimedia Commons
Ледовый каток в Dubai Mall
Детская площадка в пиратском стиле
Аквапарк Aquaventure
Ванные комнаты выдержаны в стиле минимализм
Главный вход отеля Armani Дубай
Источник фото
Один из пейзажных бассейнов
Источник фото
Частный пляж отеля One&Only The Palm Dubai
Яхты в Дубае
Фестиваль сопровождается концертами, розыгрышами и красивым салютом
Dubai Shopping Festival – одно из главных событий в городе
Зона фудкорта
Внутри Dubai Outlet Mall
Торговый центр Dubai Outlet
Pharaoh's Club фитнес центр с отличной зоной отдыха
Оформлен торговый центр в египетсокм стиле
Торговый центр WAFI
Cheeky Monkeys развлекательный центр
Торговый центр внутри
Торговый центр Etihad
Castello Restaurant and Cafe
Интерьеры торгового центра созданы с учетом современных тенденций
Торговый центр Mazaya
А вот и самое большое золотое кольцо «Najmat Taiba», согласно «Книге рекордов Гинесса»
Здесь вы на найдёте самые уникальные ювелирные изделия
Золотой рынок Дубая
С Пуэнта открывается прекрасный вид на отель Atlantis The Palm 5*
Ресторан Hook & Cook Seafood
Торгово-развлекательный комплекс The Pointe
На Textile Souk Market можно купить не только ткани, но и другие предметы домашнего обихода
Ткани, игрушки, одежда с национальными принтами популярные сувениры с данного рынка
Текстильный рынок
Объемная буква украшенная цветами эффектно дополняет коридоры ТЦ
Развлекательный центр для детей Magic Planet
Кафе Shakespeare and Co. порадует своих гостей вкусными десертами
Внутреннее оформление торгового центра BurJuman
Торговый центр Бурджуман
Помимо покупок, на рынке можно вкусно перекусить
Дубайский блошиный рынок
Dubai Ice Rink
Дубайский аквариум
Закусочная Peppermill Indian Cuisine
Внутри Dubai Mall
Дубай Молл
Если вы любите шоппинг, сделайте своей миссией посещение самых знаменитых торговых центров и рынков Дубая
Вид с рынка Мадинат
В пустыне вы можете сделать качественные снимки и получить яркие впечатления
Пустыня станет отличной декорацией для фотосессии
Вид на Бурдж-Халифа с Дубайским стальным сердцем
Не забудьте захватить с собой хорошую камеру, здесь она вам точно пригодится
Потрясающий вид, не правда ли?!
Место считается одним из красивейших для фотосессий
Стена водопада внутри торгового центра Dubai Mall
Второй возвышается над ней
Первый вариант Бурдж-Халифа в рамке
Близлежащие небоскребы, также являются хорошим фоном
Скульптура из одуванчиков + Бурдж-Халифа = 💥💥💥
Ночью в парке включается подсветка, которая добавляет свою изюминку
Цветочная арка в виде сердца
Арка из цветов и разноцветных зонтиков отличная локация для фото
Лагуна Амбассадор в отеле Атлантис
Скульптура, украшающая лобби
Вид на отель Бурд-Аль-Араб с пляжа Джумейра
Скульптура маяк
Цветочное дерево
Статуи фламинго в Дубай Крик Харбор
Круглые арки на набережной
Скульптура #Dubaicreekharbour
Вид с вершины Бурдж-Халифа
Те самые крылья, где можно сделать красивый снимок
Бурдж-Халифа
Где находится Дубай на карте
Дубай – невероятный город, который непременно стоит посетить
Пролетите над достопримечательностями Дубая на вертолёте
Прогуляйтесь по узким улочкам исторического квартала Аль-Фахиди
Круиз на дау – лучший способ познакомиться с Дубаем
Попробуйте сэндбординг на самых высоких дюнах
Поднимитесь на смотровую площадку Бурдж-Халифы
Пляжный отдых доступен круглый год
В Дубае температура в летние месяцы может достигать +50 °С
«7 песков» – популярный сувенир из Дубая
Специи
Персидские ковры
Арабские кофейники
Дубайские финики
Шоколад из верблюжьего молока
Общественные автобусы
Такси
Дубайском метро
Эмирейтс – авиакомпания, базирующаяся в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
Международный аэропорт Дубая (DXB)
Отель Syaj
Хостел Aiza Luxury (Beachside)
Отель Atlantis Дубай
Отель Coral Dubai Deira
Отель Grand Hyatt Dubai
Лугаймат -– самый знаменитый десерт в ОАЭ
Аль Харис
Тарид
Гузи
Matchbous
Празднование Национального дня ОАЭ
День Флага
Праздник Ид аль-Фитр основан на том, чтобы делиться и распространять послание любви, мира и гармонии
Новый год в Дубае
Ежегодный Дубайский марафон
Найдите фламинго в заповеднике Рас-Аль-Хор
Посмотрите на ультрасовременное искусство в Художественном районе Альсеркаль
Посетите Дубайскую оперу
Осмотрите традиционную архитектуру в доме шейха Саида Аль-Мактума
Лучшее место для шопинга в Дубае – «Дубай Молл»
Позагорайте на местных пляжах
«Хасан аль-дийафа» (то, что мы называем «гостеприимством») является неотъемлемой частью образа жизни местных жителей, которое восходит к традициям жизни в пустыне и продолжается по сей день.
Пляж Аль-Суфух
Пляж Дубай Марина
Кайт пляж
Пляж Меркато
Пляж Ла-Мер
Пляж Аль-Мамзар
ProArt Gallery
Музей иллюзий
Музей Дубая
Горнолыжный курорт в ТРЦ «Молл Эмиратов»
Квартал Бастакия
Эмиратские башни
Парк Мушриф
Дубай Молл
«Музыкальный фонтан» Дубай
Отель Бурдж аль-Араб
Бурдж-Халифа
Дубай, ОАЭ
Аквапарк Wild Wadi
Океанариум Lost Chambers в отеле Atlantis The Palm
Отель Burj Al Arab Jumeirah
Пляжный парк Джумейра
Мечеть Jumeirah Mosque
Вид на района Джумейра
Отель Steigenberger Business Bay
Многофункциональный комплекс Al Habtoor City
Ресторан Hotel Cartagena в отеле JW Marriott Marquis
Театрализованное шоу в акватеатре La Perle
Район Бизнес Бэй
Шератон Дубай Крик Отель & Тауэрс
Башни-близнецы Дейра
Дубай Крик
Аль Ригга
Район Дейра
Бассейн в отеле Gateway
Музей кофе
Белая мечеть
Культурный центр шейха Мохаммеда
Район Бастакия
Отель Ambassador
Дубайский текстильный рынок
Музей Дубая и форт Аль-Фахиди
Район Бур Дубай
Пляж Дубай Марина
Отель Jumeirah Beach
Искусственный остров – Пальма Джумейра
Пляж Sun Set, не путайте его с пляжем Джумейра
Общественный пляж Джумейра
Фонтан Дубай
Дубай Молл
Бурдж-Халифа, Даунтаун
Дубай, ОАЭ
Занятия йогой
Услуги массажа на высоте с панорамными окнами
Фонтаны в холле
Интерьер в отеле
Вид из номера
Вид сверху на отель Парус
Бурдж Аль Араб ночью
Отель имеет свою территорию на искусственном острове
Burj Al Arab Jumeirah
А вот так навесу находится ресторан Аль Мунтаха
Аквариум и посетители ресторана Аль-Махара
Подводные ресторан Аль-Махара в отеле Парус
Отель «Парус» – Бурдж Аль Араб Джумейра в Дубае
Лучшие достопримечательности Дубая, ОАЭ
Вечернее шоу фонтанов
Фонтан Дубай
Сервированные столы на верхней палубе доу
Круиз на доу
Ночью Dubai Garden Glow особенно прекрасен
Светящийся парк
Снорклинг в клетке
Дубайский аквариум
Настоящий скелет динозавра
Дубай Молл
ТРЦ Дубай Молл
Ужин посреди пустыни
Сафари по пустыне
Пальма Джумейра
Деревня наследия
Деревня дайвинга
Аттракцион "Ленивая река"
Аквапарк Aquaventure
Историческая часть Дубая – Бастакия
Галерея Изабель ван ден Эйнде
Современное искусство в галерее Изабель ван ден Эйнде
Мечеть Джумейра внутри
Вертолётная прогулка над Дубаем
Картинг на Дубайском картдроме
Выступление дельфинов
Плавание с дельфинами в Дубайском дельфинарии
Дети знакомятся с профессией повар-кондитер
Кидзания в Дубай Молл
Тот самый Боинг А380 из цветов
Дубайский чудесный сад
Кафе оформленное в горной тематике
Полёт на воздушном шаре над пустыней
Горнолыжный комплекс Ski Dubai
Деревня смурфов
Аквапарк Леголенд
Леголенд
Парк Motiongate
Кормление фламинго в заповеднике Дубай-крик
Бухта Дубай-крик
Дубайский музей
Дубай, ОАЭ
В Дубаи с полицией шутки плохи, даже не смотря на то, что это могут быть хрупкие девушки
Арабское приветствие носами, да-да и такое есть
Правила посещения торгово-развлекательного центра - Dubai Mall
Стенд с правилами дресс-кода на посещение мечети
Запрет на проявление романтических чувств в общественных местах
Посещая дом араба, обязательно снимайте обувь
Питание в общественных местах, во время празднования Рамадана (тут тоже есть свои правила)
Чаще всего в качестве приветствия используется рукопожатия, но есть свои правила
Не стоит испытывать судьбу и фотографировать местных женщин
Алкоголь в Дубаи под запретом (исключение бары при отелях)
Мечеть Джумейра
На острове также предусмотрена зона отдыха
Пляжный волейбол, Абу-Даби
Искусственный остров "Пальма Джумейра", Дубай, ОАЭ
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
United Arab Emirates
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