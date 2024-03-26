Атлантида на берегу

Одно из чудес света — искусственный остров Пальма Джумейра — приглашает вас на свои сказочные земли. Здесь, при отеле Атлантис, открыт уникальный комплекс водных аттракционов — Aquaventure. Огромный водный парк занимает территорию в 17 га, имеет пляж протяженностью 700 метров, 18 миллионов литров воды и ленивую речку длинной в 2,3 км. Парк знаменит своими инновационными аквариумами с живыми акулами, скатами, многочисленными рыбами и большим разнообразием горок и площадок для детей. Сам парк выполнен в стиле Атлантиды с большим количеством бассейнов, пальмовых рощ и цветущей зелени. Также здесь есть множество горок с чудесными виражами для детей, игровые площадки и специальные зоны для подростков. Каждый член семьи найдет здесь что-то свое! Важно знать• Сбор в вашем отеле производится за 1,5-2 часа до начала экскурсии.

Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.