Руками человека в ОАЭ был возведен целый город, поражающий мировое сообщество, но возводили здесь не только города, но и острова. Один из них — искусственный остров Пальма Джумейра, сделанный специально для туристов и отдыхающих.
Здесь, при отеле Атлантис, построен целый водный рай для туристов, который мы и предлагаем вам посетить!
Здесь, при отеле Атлантис, построен целый водный рай для туристов, который мы и предлагаем вам посетить!
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (от 3 до 7 лет) и меньше 120 см ростом высокие даты 15/04-5/05
|$110
|Взрослый (12+) высокие даты 15/04-05/05
|$130
|Детский (до 3 лет, рост меньше 110см)
|$0
|Взрослый пиковые даты 23/03-14/04
|$140
|Детский (от 3 до 7 лет) и меньше 120 см ростом - пиковые даты 23/03-14/04
|$120
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Атлантида на берегу
Одно из чудес света — искусственный остров Пальма Джумейра — приглашает вас на свои сказочные земли. Здесь, при отеле Атлантис, открыт уникальный комплекс водных аттракционов — Aquaventure. Огромный водный парк занимает территорию в 17 га, имеет пляж протяженностью 700 метров, 18 миллионов литров воды и ленивую речку длинной в 2,3 км. Парк знаменит своими инновационными аквариумами с живыми акулами, скатами, многочисленными рыбами и большим разнообразием горок и площадок для детей. Сам парк выполнен в стиле Атлантиды с большим количеством бассейнов, пальмовых рощ и цветущей зелени. Также здесь есть множество горок с чудесными виражами для детей, игровые площадки и специальные зоны для подростков. Каждый член семьи найдет здесь что-то свое! Важно знать• Сбор в вашем отеле производится за 1,5-2 часа до начала экскурсии.
Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.
Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля)
Ответы на вопросы
- Что входит
- "Билет в аквапарк Atlantis Aquaventure"
- "Встреча в отеле и доставка обратно в отель"
- Что не входит
- "Еда или напитки"
- "Экскурсионное обслуживание"
- "Приобретение сувенирной продукции (по желанию)"
- "Индивидуальная 15-минутная экскурсия на вертолете над Дубаем (по желанию)"
- "Плавательные принадлежности"
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Любой отель Шарджи или АджманаЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля)Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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