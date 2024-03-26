Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером

Групповая экскурсия в Шардже
Руками человека в ОАЭ был возведен целый город, поражающий мировое сообщество, но возводили здесь не только города, но и острова. Один из них — искусственный остров Пальма Джумейра, сделанный специально для туристов и отдыхающих.

Здесь, при отеле Атлантис, построен целый водный рай для туристов, который мы и предлагаем вам посетить!
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский (от 3 до 7 лет) и меньше 120 см ростом высокие даты 15/04-5/05$110
Взрослый (12+) высокие даты 15/04-05/05$130
Детский (до 3 лет, рост меньше 110см)$0
Взрослый пиковые даты 23/03-14/04$140
Детский (от 3 до 7 лет) и меньше 120 см ростом - пиковые даты 23/03-14/04$120
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Атлантида на берегу

Одно из чудес света — искусственный остров Пальма Джумейра — приглашает вас на свои сказочные земли. Здесь, при отеле Атлантис, открыт уникальный комплекс водных аттракционов — Aquaventure. Огромный водный парк занимает территорию в 17 га, имеет пляж протяженностью 700 метров, 18 миллионов литров воды и ленивую речку длинной в 2,3 км. Парк знаменит своими инновационными аквариумами с живыми акулами, скатами, многочисленными рыбами и большим разнообразием горок и площадок для детей. Сам парк выполнен в стиле Атлантиды с большим количеством бассейнов, пальмовых рощ и цветущей зелени. Также здесь есть множество горок с чудесными виражами для детей, игровые площадки и специальные зоны для подростков. Каждый член семьи найдет здесь что-то свое! Важно знать• Сбор в вашем отеле производится за 1,5-2 часа до начала экскурсии.
Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.

Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля)

Ответы на вопросы

Что входит
  • "Билет в аквапарк Atlantis Aquaventure"
  • "Встреча в отеле и доставка обратно в отель"
Что не входит
  • "Еда или напитки"
  • "Экскурсионное обслуживание"
  • "Приобретение сувенирной продукции (по желанию)"
  • "Индивидуальная 15-минутная экскурсия на вертолете над Дубаем (по желанию)"
  • "Плавательные принадлежности"
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля)
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ!
  • Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
  • Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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